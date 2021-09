Rating: Lanata está vivito y coleando, pero a Tinelli se le viene la medianoche

Desde este lunes, eltrece hará cambios en su grilla y se confirmó que ShowMatch volverá a sufrir un desplazamiento en su horario de inicio

Dos figuras tradicionales de eltrece y de la TV abierta porteña atraviesan un tiempo profesional muy distinto. Jorge Lanata y Marcelo Tinelli. El conductor de Periodismo para todos (PPT) da pelea los domingos con su ciclo ante Bake Off Argentina, en Telefe, y este domingo estuvo cerca de la cima de lo más visto.

En cambio, el conductor de ShowMatch sufrirá este lunes un nuevo cambio de horario, que lo acercará aún más a la medianoche, la franja donde hace tres década inició su historia como VideoMatch.

Las noches de los domingos se presentan muy peleadas en materia de rating. Telefe y eltrece midieron sus fuerzas a través de sus propuestas habituales para cerrar el fin de semana, y la velada arrojó valores muy similares.

La apuesta de 100 argentinos dicen, edición famosos, rinde muy buenos frutos a eltrece, mientras que Trato hecho en Telefe lucha por obtener el mayor número de televidentes. Durante el domingo, el programa de Darío Barassi logró un pico de 9,8, un rating muy similar al de Lizy Tagliani, cuyo marca más alta estuvo en los 9,3 puntos.

El comienzo de PPT permitió a Trato hecho aumentar su número, y subir hasta un rating de 13 puntos. En ese mismo canal, la llegada de Bake Off Argentina sostuvo ese valor, con un pico de la noche que midió 14,7. El ciclo de Lanata se mantuvo en el orden de los once puntos, con un pico de 11,3.

Canal que ganó el rating del domingo 26 de septiembre

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 2,3 puntos. Además, tuvio tres de los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 6,9

eltrece: 4,6

El Nueve: 1,1

América: 0,9

TV Püblica: 0,9

Los tres programas con más rating

Bake off Argentina: 13,2

Trato hecho: 10,2

Periodismo para todos: 10,1

Destacados del rating del domingo 26 de septiembre

Bake off Argentina, en Telefe, alcanzó un rating de 13,2 puntos y fue lo más visto de la jornada. Bajó 5 décimas respecto al domingo anterior. Periodismo para todos midió 10,1 puntos. Fue el tercer programa más visto del domingo y lo más visto de eltrece.

Debo decir, en América, marcó 1,3 puntos. Bajó 7 décimas respecto a la emisión anterior. La peña de Morfi, en Telefe, promedió 5,7 puntos. Quedó primero en su franja y fue la emisión más alta del último mes y medio.

ShowMatch: nuevo cambio de horario

Desde este lunes, eltrece hará cambios en su grilla y se confirmó que ShowMatch volverá a sufrir un desplazamiento en su horario de inicio, llevando al programa al rincón más tardío de la programación.

La serie La 1-5/18, la nueva ficción de Polka, también tendrá un cambio ya que no logra despegar en las mediciones de rating, más allá de que en varias ocasiones quedó muy cerca de su principal competidor, Bake Off Argentina.

De esta manera, según la cuenta Real Time Rating, desde este lunes, ShowMatch comenzará a las 23.15, mientras que la ficción de Polka saldrá al aire a las 22.15. Con este cambio en La 1-5/18, Showmatch podría llegar a comenzar hasta 15 minutos más tarde, lo cual reduciría más todavía su duración en cada emisión.

Desde el LUNES, #Showmatch vuelve a cambiar el horario de comienzo: 23:15, mientras que #LaUno hace lo mismo comenzando 22:15. Con este cambio, #Showmatch puede comenzar hasta las 23:29. — Real Time Rating ???? (@RealTimeRating) September 24, 2021

La cuenta repasó todos los cambios que tuvo el programa de Tinelli en lo que va del año. Arrancó la temporada en el horario de las 21.00, para luego pasar a las 21.15, y poco después a las 22.00. Luego, la llegad de La 1-5/18, movió a ShowMatch a las 23.00, y ahora salir a las 23.15.

Los cambios de horario en 2021 de #Showmatch: 21:0021:15 22:0023:0023:15 pic.twitter.com/6u02lkpBI3 — Real Time Rating ???? (@RealTimeRating) September 24, 2021

Bake Off Argentina: una nueva eliminada

Nueva noche de eliminación en Bake Off Argentina. Pamela Villar, Damián Betular y Dolli Irigoyen adelantaron que la prueba de la noche era complicada pero no imposible. Cuando tomó la palabra, Paula Chaves explicó junto a los jurados, en qué iba a consistir el desafío.

"Van a tener que hornear una de las masas más tradicionales en la pastelería. En el desafío del día de hoy, tienen que hacer un cupcake", dijo la conductora ante la sorpresa de los concursantes.

Pero luego se corrigió, y aseguró que no era "un cupcake, sino "una torta de cupcakes". Chaves detalló que el diseño debía ser original, fácil de identificar y que la torta necesitaba al menos 24 piezas unidas, con dos sabores de muffin y dos rellenos distintos, y concluyó: "Es importante que la elección de sabores, sea acorde al diseño que van a elegir".

Los pasteleros empezaron a trabajar. En los apuros, Gino se patinó con una bandeja que alguien dejó olvidada en el piso, Belén tuvo problemas con el merengue suizo, y Kalia abrió la puerta de la heladera y sin querer, tiró la butter cream que Facundo había dejado mal apoyada.

Llegó la instancia de la degustación, y Carlos fue el primero en acercar su torta, con forma de conejo. Betular la probó y lo felicitó por el relleno, aunque notó que en una de las preparaciones utilizó demasiado aceite.

Facundo también se llevó los elogios de los especialistas, con sus cupcakes que unidos homenajeaban a la bandera argentina. Kalia y sus muffins de limón, le valieron que Dolli destaque dos errores: "Uno, la cantidad de miel que no se siente, y dos, la cantidad de relleno".

Paula propuso unos cupcakes que unidos, simulaban ser una porción de pizza, y Betular expresó: "La idea es divertida, pero al de tomate le hace falta un refuerzo. Todos están bien cocidos, pero con la decoración me hubiera gustado que juegues un poco más con el realismo".

Muy contento con su decoración, Gino llevó su propuesta, y Villar lo elogió: "Con vos nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero muy bien, me encanta". "Hay una tonalidad de sabores increíble", le dijo Dolli a una Celeste muy emocionada por esa devolución.

Emiliano llevó una torta cupcake y una vez más, se convirtió en uno de los favoritos de la carpa, sobre el que Betular consideró: "Están muy bien los rellenos, muy bien los trabajos con las mangas. Muy buen plato".

Una frutilla hecha con muffins fue la protagonista del plato preparado por Ximena, y los especialistas la felicitaron. Gianluca y un pastel con forma de vaca no terminaron de convencer al jurado, y Dolli aseguró: "Me como un cupcake agradable, pero que no tiene marcado ni definidos los sabores".

En el último grupo de participantes, Silvina propuso unos muffins con zanahoria y limón, y si bien los gustos estuvieron logrados, Betular destacó la importancia de una correcta decoración. En su turno, Belén no recibió críticas favorables, y Villar le aseguró que el sabor estaba muy bien, pero concluyó: "Falta un poco más de relleno, y falta decoración".

Hernán acercó unos muffins que jugaban a componer un gran helado, y Dolli le dijo con entusiasmo: "Los sabores están fantásticos. Los rellenos, la estructura, muy definidos todos los sabores. Hoy has hecho un trabajo de excelencia".

En el cierre, Gisela aseguró que su torta iba a trasladar a los jurados a través de sus sabores, y Betular opinó: "Hay mucho trabajo, hay una idea, y un nivel de detalle que es el que tiene que tener un domingo. Está puesto todo, me encanta la idea".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

Al momento de anunciar el pastelero estrella de la semana, el reconocimiento lo obtuvo Gisela. En la vereda opuesta, las tortas de Kalia, Gianluca y Belén fueron consideradas las menos logradas, y de ese grupo, la eliminada fue Belén.