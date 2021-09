Rating: con los nuevos horarios en Telefe y eltrece, ¿quién ganó la competencia por la audiencia?

Debido al accidente que sufrió Facu Mazzei en la pista de La Academia, Flor Vigna y la coach coincidieron en que debían renunciar al show

Este lunes cambió de nuevo la programación del horario estelar en Telefe y eltrece, en rigor las horas de inicio de los programas, que siguen siendo los mismos de la semana pasada.

Fueron cambios de apenas 15 minutos que se convirtieron en media hora. Las jugadas de Telefe y eltrece dieron qué hablar en Twitter porque no se respetaron los horarios anunciados y se especuló con la competencia.

Doctor Milagro y Bake Off Argentina, ambos en Telefe, no pudieron ampliar la diferencia con La 1- 5/18 y ShowMatch, en eltrece, y los márgenes se mantuvieron entre uno a cuatro puntos.

En el mano a mano de los noticieros se impuso Telefe Noticias con un pico de 15,3 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 9,8 puntos. Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, en eltrece, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 14,1 puntos. Doctor Milagro ganó la franja con picos de 18,9 puntos y fue lo más visto de la noche.

La novela de eltrece obtuvo una marca máxima de 12,4 puntos en el arranque de la segunda semana. El octavo programa de Bake Off Argentina se impuso con un pico de 14,9 puntos, frente a ShowMatch, que con picos de 10,1 puntos quedó segundo en la franja con el nuevo ritmo con cantantes invitados.

Rating: la competencia vespertina

Este lunes a la tarde se impuso Cortá por Lozano, en Telefe, con picos de 9,7 con el asesinato de una joven en una fiesta clandestina y la visita de Costa a la casa de Belén, la última eliminada de Bake Off. Con la vuelta de Soy Rada, luego de ser reemplazado por el "Pollo" Alvarez, Match Game, el ciclo de juegos de eltrece, llegó a 5,9.

Al final de la tarde, en competencia directa se impuso 100 argentinos dicen, en eltrece con Darío Barassi, con pico de 9,8, mientras que Pasapalabra, el programa de juegos de Telefe con Iván de Pineda, llegó a 8,8.

ShowMatch: Flor Vigna oficializó su renuncia al certamen

Durante las últimas horas de la tarde del lunes, la noticia trascendió y tomó por sorpresa a los seguidores de ShowMatch. Debido al accidente que sufrió Facu Mazzei en la pista de La Academia, su compañera Flor Vigna y la coach del equipo, Georgina Tirotta, coincidieron en que debían renunciar al show, y así lo explicaron.

Cuando empezó la emisión del lunes, Marcelo Tinelli pidió un aplauso para el trío, y expresó: "El viernes, lamentablemente, han tenido un episodio bastante duro. Facu se sacó el hombro de lugar".

En ese momento, el bailarín explicó: "No me lo esperaba, es un truco muy tonto que hago hace años. La tenía a Flor sobre mis manos y, cuando la paso por la espalda, me fui un microsegundo y sentí un dolor que nunca en mi vida había sentido. Fue tremendo, algo horrible. Estoy bastante sensible porque es laburo, es mi herramienta de trabajo. Con Georgina y Flor somos una familia, transitamos cosas muy fuertes a nivel personal. Estamos acá con la camiseta puesta".

Frente a esas palabras, Tinelli le respondió: "Te garantizo el trabajo de acá a fin de año. Es fundamental que te sientas cómodo, y ojalá que recuperándote, puedas volver a bailar en la pista este año".

Vigna habló sobre la decisión de renunciar y contó cómo la elaboró el equipo: "Por suerte, fue unánime. Cada uno de los integrantes es irreemplazable, pero Facu reúne esa magia. Marcelo, gracias por entenderlo, por tener corazón y saber que necesitamos esto hoy día".

El conductor aprovechó esa instancia para explicar que le ofrecieron al equipo buscar un reemplazo para Mazzei, durante los ritmos que fueran necesarios, pero que ellos prefirieron dar un paso al costado.

El bailarín contó: "Nos dieron todas las posibilidades. Mi vieja me enseñó que nunca se bajan los brazos, hoy se me bajó un brazo, pero voy a volver a subirlo por ella y para ella. Esta fue una gran señal para ubicar la cabeza en otro lado. Yo agradezco profundamente a la producción, a Hernán, a Pampita y a Ángel. Nos dieron un amor muy lindo este año. Este es el fin por el momento, hay que cuidarse".

En el último tramo de la charla, Tinelli le dijo que lo esperaban con los brazos abiertos y que, si no bailaba, incluso podía ser jurado invitado. Vigna agradeció a la producción y, muy especialmente, a sus seguidores, quienes -desde el primer día- la apoyaron para formar parte del programa.

De esa manera, y luego de una exitosa presencia en varias ediciones de ShowMatch, Flor Vigna se retira del ciclo que ganó en varias oportunidades, y que le valió una gran popularidad.