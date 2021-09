"Para irse": Antonio Laje podría abandonar América TV por este polémico motivo

El periodista de América TV estaría en duda sobre su continuidad en el canal y podría irse a otra señal, según lo que ha trascendido hasta el momento

Según lo que se pudo saber hasta el momento, Antonio Laje estaría pasando un momento muy fuerte. Se trata de uno de los periodistas más importantes de los medios de comunicación de la Argentina. Según ha revelado la periodista de espectáculos Marina Calabró en el programa "Lanata Sin Filtro", el ciclo que conduce el periodista Jorge Lanata en Radio Mitre, estaría en duda su continuidad en América TV y podría llegar a otro canal.

"Juan Cruz Ávila lanzado como dirían los españoles, a fichar gente para La Nación+", comenzó asegurando el conductor. "Ay, Lanata, igualmente todo esto en septiembre es un clásico. Arranca la danza de nombres, la carrera por el 2022 y también, hay mucho interesado en que su nombre circule como codiciado, demandado. Pobre Juan Cruz tampoco le vamos a echar la culpa de todos los males", continuó la columnista.

Antonio Laje se iría de América TV

"Tengo entendido que había algún ruido por esto, y habría hablado con uno de los accionistas de América TV y le habría dado como una suerte de prueba de buena voluntad asegurando que no iba por los suyos… pero de la lista original que tenía…", lanzó sin poder terminar la frase. "Todos los que me pasa acá son de ahí», manifestó Jorge Lanata al ver los nombres que se manejan.

"Esto es un negocio. Me dicen que hay nombres que tienen en mente desde octubre del 2020 y que le gustaría conseguirlos en un futuro inespecífico. Este nombre me llega desde parte de la artística de La Nación+, ya circula en los pasillos el nombre de Antonio Laje. Es el suceso de las mañanas de América TV…", aseveró Marina Calabró. "Le va muy bien y la imagen tiene que ver con La Nación+ también… sería una buena incorporación", sostuvo la periodista.

Antonio Laje

"Hablé con uno de los periodistas estrella y me dijo ‘ojalá, me encanta Antonio, creo que es lo mejor que nos puede pasar’. Laje es un nombre, una figura. Me dijo que la condición excluyente que pone para laburar es que sí a sí sea a la mañana, porque me dicen que Antonio termina en América y ya tiene el auto esperándolo para irse a volar, él quiere volar. Así que bueno, siempre es un nombre que circula en La Nación+", finalizó la periodista.