Por qué para Ignacio Noel, dueño de la empresa de alimentos Morixe, "la Argentina es una fábrica de pobres"

El empresario alerta por las trabas para producir y advierte que los sindicatos cada vez tienen menos afiliados y las organizaciones sociales, más.

Ignacio Noel se considera un "recuperador de empresas". Cuenta que cuando en 2017 adquirió Morixe, que tiene más de 100 años en el mercado alimenticio, se adeudaban meses de sueldos y obra social y la facturación alcanzaba los 8 millones de dólares. Hoy las cuentas están al día, la empresa cotiza en bolsa, tiene más de 6 mil accionistas, exportan y sus ventas anuales se multiplicaron por once.

De todos modos su visión sobre el esquema económico de la Argentina es negativa. En diálogo franco con iProfesional aseguró: "Si no cambia el modelo de la Argentina, el país va a seguir siendo una fábrica de pobres".

-¿Cuál fue la clave del salvataje de una empresa prácticamente quebrada?

-Creo que lo que ayudó fue que hicimos todo rápido y a la vez. No hicimos gradualismo. Yo invertí capital propio, puse al día sueldos y cuentas con los proveedores. Hicimos inversiones y pusimos a funcionar la empresa a plena capacidad. Entramos a Precios Cuidados y Precios Esenciales y de la mano de la marca logramos aumentar la producción y la venta exponencialmente. Cuando vino la pandemia en el 2020, el nuestro fue uno de los sectores que se benefició con la cuarentena, la gente se quedaba en su casa, cocinaba más…

-¿El aislamiento les trajo suerte?

-La suerte se dá cuando se juntan la oportunidad con la preparación. La pandemia ayudó porque la moda de cocinar en casa aumentó mucho el consumo. De la bolsa grande que era de 50 kg para la panadería, una gran parte se fue a buscar nuestro paquetito de 1 kg. Luego eso se revirtió y volvió al mix habitual, pero para entonces nuestra marca ya se había posicionado y la gente la había probado. Encontró que era un producto de calidad a un precio accesible.

-Hoy exportan una parte de lo que producen. ¿Cómo les va con eso?

-Nosotros exportamos el 20 % de nuestras ventas. Creemos que exportar es clave, te permite jugar la Libertadores. Una empresa que exporta se ve obligada a mejorar su competitividad…

-¿En Argentina exportar es complicado?

-Si. Algunos costos son altos, especialmente la logística. Tenés desde tasas municipales que están sobre el total de la venta, al igual que Ingresos Brutos. Todo hace que seas menos competitivo que otros paises. Nosotros exportamos con marca Morixe papas fritas congeladas a Brasil. Ese producto tiene un flete que desde Bélgica u Holanda, sale 5 veces más barato que lo que nos sale a nosotros.

-¿En algún momento dijo que el que exporta en Argentina es un estúpido, teniendo en cuenta que a ustedes no les va mal, lo sigue pensando?

-Los gobiernos en Argentina administran un esquema económico que es absolutamente inviable. Pensemos que la Argentina es una empresa… y te dan la empresa con una sobrepoblación que recibe planes sociales. Es decir recibís la empresa con mucha más gente que la que puede producir algo y esa gente no la podes recortar. La nómina de Argentina INC. es fija, y la tenés que bancar. Exportás 60 mil millones de dólares y tenés una deuda que entre pública y privada equivale a 400 mil millones de dólares. Una empresa que debe 5 años de facturación está en la quiebra. Te lo garantizo. Tenemos una situación parecida hace 70 años.

En 2017 /2018, entre los que se llevaban dólares para gastar en el exterior y los que tenían posibilidad de guardar, se nos iba la mitad de lo que exportábamos. Hoy si traés los dólares a Argentina no te podés llevar los dividendos. En la medida que nosotros no atraigamos inversiones el Gobierno administra la pobreza. La Argentina no genera riqueza para la población que tiene y para el consumo per cápita que pretende tener.

-¿Por qué tenemos tanto problema con la generación de riqueza?

-Porque Argentina tiene el problema crónico de la falta de dólares. Dólares genuinos y generados a través de exportaciones Nosotros éramos iguales que Canadá o Australia. Ellos avanzaron, tienen un ingreso per cápita 3 ó 4 veces más alto que el nuestro. Yo no escucho nunca que ellos tengan que salir a comprar dólares…

-¿Entonces qué pasó?

-En Argentina el que genera los dólares no tiene derecho a reinvertir esa plata o a quedársela …. y está obligado a venderla a un precio que te impone el Banco Central. De ese modo se subsidian viajes como pasó en distintas épocas, o se los dan a sectores que consumen divisas como la industria automotriz, la electrónica en Tierra del Fuego, o a otras industrias que consumen muchos más dólares que los que generan. Entonces, mientras vos a los tipos que generan dólares les saques los dólares a un valor artificialmente bajo, lo que vas a hacer es que crezcan los sectores que consumen dólares baratos y no que crezcan los que generan dólares.

Es por eso que yo digo que la Argentina es una fábrica de pobres… hasta que no logre atraer inversiones no tiene salida, no es un problema de este Gobierno ni del anterior Gobierno,… es un problema en el que se tienen que poner de acuerdo los partidos mayoritarios o las coaliciones para llevar adelante un plan de desarrollo sí o sí. Vos necesitás atraer capital y por eso tenés que ponerte de acuerdo en varias cuestiones que son básicas y deberían ser independientes de quien gana las elecciones.

Morixe experimentó un salto tanto en el mercado interno como a nivel exportaciones

-¿Pero habla de una Mesa de Diálogo Social que tantas veces arrancó en Argentina y no se sostuvo?

-En algún momento va a tener que ocurrir; si no, Argentina va a seguir teniendo cada vez mas pobreza y desocupación. La tecnología y el progreso son destructores del empleo no productivo… Por más que algunos se enojen. En los países desarrollados los expendedores de nafta son inteligentes y no hay personas en las cabinas de peaje. La gente está para trabajos de mayor productividad que permiten que tengan ingresos per cápita más altos.

-Pero en Argentina a los sindicatos mucho no les gusta eso…

-Sí, pero hay que mostrarles a los gremios que cada vez tienen menos afiliados y las organizaciones sociales más. ¿Eso que te está diciendo? Que el trabajo formal es cada vez menor y el trabajo informal o en negro es cada vez mayor. Es un mensaje clarísimo de que no estamos generando empleo genuino. Evidentemente en algún momento hay que tomar el toro por las astas porque sino el país es cada vez menos viable.

-¿Qué mira alguien que está eligiendo dónde invertir?

-Si vos buscás un país para invertir, mirás la Argentina y ves que tiene un 42% de pobres. Te pasa lo mismo que cuando te vas a comprar un departamento en un edificio que tiene un consorcio en donde el 42% no paga las expensas. Seguramente en ese edificio no te metés… porque pensás "yo voy a tener que pagar lo mío y bancar lo del 42% que no las paga", bueno lo mismo piensa un inversor.

-¿Los empresarios de su sector son formadores de precios?

-Alimentos es un rubro muy sensible. Hay bastante competencia pero hay que evaluar producto por producto. En el caso nuestro cuando con Morixe entramos a la góndola, el 100% era concentado por una sola empresa, tenías varias marcas pero todas controladas por la misma firma. Esto también se arregla con una economía que genera dólares. Cuando eso ocurre el funcionario a cargo puede decir: "Che, ustedes están arreglados y me suben los precios.., te abro la importación y chau". Si vos tenés dólares producto de las exportaciones, podés abrir las importaciones sin endeudarte para pagar y tenés oferta del resto del mundo. Eso mantendría a línea los precios. Hoy no se puede hacer. Sí o sí se necesita un acuerdo para ir a un esquema en el que se generen dólares, eso hace a una economía virtuosa y no lo que hemos formado en los últimos 70 años que es una economía cerrada, muy regulada y con sectores con poca competencia.