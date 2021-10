"Lo enterré en mi casa": la confesión de la secretaria sobre el caso del argentino asesinado en Cancún

Daniel Cipolat, de 60 años, fue encontrado muerto en el jardín de la vivienda de su asistente. Los investigadores intentar encontrar a la sospechosa

"Lo enterré sin cajón. Desnudo y con fibras naturales", son algunas de las frases que dice la sospechosa de matar al argentino Daniel Cipolat en Cancún, México. El audio está en manos del hijo de la víctima quien lo presentó en la fiscalía, pero de la mujer no hay noticias. La familia del hombre pide Justicia.

Daniel Cipolat vivía en México donde era considerado un gurú que daba conferencias sobre terapias energéticas. El hombre de 60 años fue encontrado muerto y enterrado en el jardín de la casa de su asistente en Cancún. Linda Uribe, quien se presentaba como su pareja, fue denunciada por el hijo del hombre, pero cuando la Justicia fue a buscarla, no la encontró.

Ahora trascendieron los audios en los cuales confiesa el crimen y que llegaron a manos del hijo de la víctima.

"Lo enterré sin cajón. Desnudo y con fibras naturales. Lo enterré en mi casa. Eso no se puede hacer acá pero a mí no me importa ningún papel", se escucha decir a la mujer en un audio.

Asimismo, el hijo de Cipolat brindó detalles perturbadores sobre la muerte de su padre tras encontrarse con Uribe. "Hola, mi nombre es Nicolás Cipolat. Quiero contarles que el 13 de septiembre viajé a ver a Linda y ahí ella me confesó que a mi papá lo tenía enterrado en el jardín de su casa. Se negó a llevarme a ver el cuerpo. Le pedí el celular (del hombre fallecido) para investigar, porque hay muchas cosas que huelen muy raro, y se negó a dármelo. También me confesó que falsificó el certificado de defunción", aseguró el joven en redes sociales.

El joven resaltó que tiene muchas dudas sobre Uribe porque considera que "una persona que hizo todas esas cosas es capaz de cualquier cosa".