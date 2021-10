¿Para este año?: la OMS reveló cuándo podría estar aprobada la vacuna Sputnik V

La investigadora principal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, se refirió en una entrevista con el medio ruso RIA Novosti sobre las negociaciones por la aprobación de la vacuna Sputnik V, luego de que el proceso estuviera suspendido, y deslizó que el fármaco podría conseguir la luz verde finalmente antes de fin de año.

La científica dijo que "hay algunos documentos legales que deben ser firmados por ambas partes antes de que el proceso [de evaluación de la vacuna rusa] continúe, y creo que ahora nos hemos detenido allí".

"Las autoridades rusas nos han asegurado que estos documentos serán firmados muy pronto, y apenas esto se complete, en principio, se reanudará la evaluación del expediente, se reanudará el diálogo, y luego una inspección será programada", agregó Swaminathan.

"Entonces, si los documentos se firman en los próximos días, después de lo cual se reanuda la evaluación, entonces es muy posible que la inspección también se lleve a cabo antes de fin de año y el proceso se pueda completar", dijo la científica en la entrevista.

Sputnik News: @WHO can approve Russia's #SputnikV COVID-19 vaccine by end of the year - Chief Scientist Soumya Swaminathan. — Sputnik V (@sputnikvaccine) October 12, 2021