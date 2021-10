Video: un joven se ahoga en el lago Lácar ante turistas y la inacción de dos prefectos

Testigos aseguraron que la víctima se había arrojado al agua por sus propios medios, pero la fiscalía inició una investigación para determinar la causa

Dos miembros de la Prefectura Naval Argentina quedaron bajo sospecha por su desempeño en el rescate fallido de un joven que se arrojó al lago neuquino Lácar y murió ahogado el lunes en el puerto de la ciudad de San Martín de los Andes. En redes sociales circula un video que evidencia la inacción del personal de la fuerza de seguridad que pudo haber evitado el trágico desenlace.

La Justicia de la provincia patagónica inició una investigación de oficio sobre la actitud de los prefectos que intervinieron en el operativo, informó el diario digital La Mañana de Neuquén.

El hecho ocurrió el lunes el mediodía cuando un hombre de 28 años, de nacionalidad paraguaya, se despojó de sus prendas y se arrojó en el muelle del lago en San Martín de los Andes.

"Se sacó la ropa, dejó todas sus pertenencias en el lugar, se fue hasta la cabecera y se tiró al agua", había manifestado el prefecto Miguel Rodríguez sobre lo sucedido en esa jornada.

Turistas y vecinos que se encontraban en el lugar dieron aviso a la Policía y al personal de la Prefectura Naval que llegó a la zona en un bote semirrígido. En imágenes registradas por las mismas personas que estaban en el muelle quedó expuesta la lenta respuesta de los prefectos.

En un video se ve como el hombre intentaba nadar con grandes dificultades mientras la gente le gritaba que pataleara; otros observaban que "no sabe nadar" y que por el frío ya tenía "los labios morados".

En ese momento entró en escena la lancha con los agentes: uno de ellos la conducía, mientras el otro no arrojaba el salvavidas y demoraba en zambullirse. Cuando finalmente se arrojó al agua, el cuerpo del joven se alejó de él.

A pesar de las indicaciones de la gente que miraba la dramática situación, el agente que conducía la lancha no se sumergió y el otro volvió a subirse a la embarcación. Los turistas sospecharon que el prefecto no sabía nadar y por ello no se arriesgó. Incluso cuando las personas le indicaban que el cuerpo se encontraba "justo ahí", se excusó y respondió: "Está bien pero no llego, son cuatro metros".

Investigaciones judiciales

Hubo un último intento de alcanzar al hombre con un palo pero también resultó fallido. "Esa zona es muy honda, no llego", repetió. "Ya está", acotó una mujer mientras el cuerpo se hundía en las profundidades del lago.

"Lamentablemente no se pudo salvar al joven", manifestó el prefecto a cargo de San Martín de los Andes, Miguel Rodríguez. Después de rescatar el cadáver, los efectivos lo trasladaron a la costa e intentaron reanimarlo.

Testigos del hecho aseguraron que la víctima se había arrojado al agua por sus propios medios. No obstante, la fiscalía inició una investigación para determinar la causa de la muerte.

En el caso intervino en un primer momento la representante del Ministerio Público Fiscal, Lucía Maggiora, y luego el fiscal Maximiliano Bagnat, de la fiscalía de la IV Circunscripción, a cargo del jefe de Fiscales Fernando Rubio. Bagnat descartó "indicios de criminalidad".

Se baraja aún la hipótesis de la autodeterminación del joven que había estado internado en el hospital de la ciudad neuquina. El funcionario judicial comentó que de existir algún cuestionamiento al papel de los prefectos correspondería a la Justicia Federal. Desde la Prefectura Naval no se expidieron al respecto.