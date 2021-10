Rating: Tinelli recurre al "WandaGate" para recuperar audiencia. ¿Cómo reaccionó Pampita?

Un jurado de La academia y conductor de Los ángeles de la mañana sostuvo que Eugenia "La China" Suárez, va a dar su versión de los hechos muy pronto

Al comienzo de ShowMatch este martes, Marcelo Tinelli trató la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. El conductor consultó al jurado Ángel de Brito, quien aseguró que el futbolista pidió disculpas a su esposa, pero estas no fueron aceptadas y, aunque conviven bajo el mismo techo, cada uno está en una ala distinta de su inmensa casa en París.

Además, el jurado de La academia y conductor de Los ángeles de la mañana sostuvo que Eugenia "La China" Suárez, señalada como la tercera en discordia, va a dar su versión de los hechos muy pronto.

Luego Tinelli presentó a las cuatro parejas que quedaron sentenciadas al darse a conocer el voto secreto de Jimena Barón en la ronda en la que cada equipo bailó junto a un niño o niña como extra.

Los encargados de romper el hielo fueron Agustín Barajas y Loli Ruiz, que bailaron al ritmo de un mix de temas que incluyó "La copa de la vida", de Ricky Martin y "Salomé", de Chayanne.

Después llegó el turno de Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas, que eligieron realizar una rutina aérea. Tras mostrar su coreografía, la concursante fue consultada por Tinelli acerca de sus dichos sobre el escándalo denominado en los medios como "WandaGate".

"Por todo lo que vi, me parece cualquiera lo que hizo la China", expresó Ruggeri. De Brito, entonces, quiso saber si ella había vivido una situación similar: "Sí. Me pasó, pero no quiero hablar sobre eso", expresó.

Tinelli sorprendió a De Brito mostrándole su celular a Barón y dio por sentado que estaban hablando sobre el "WandaGate". Ellos intentaron negarlo, pero el jurado terminó dándole la razón al conductor.

"Me preguntan por eso todo el tiempo. En la calle, donde sea que vayas, no hay otro tema. Es como un déjà vu para mí, porque así arrancamos...", expresó, mientras señalaba a Carolina "Pampita" Ardohain, que en ese momento bebía un sorbo de agua. "... Hablando todo el tiempo de todo esto", completó De Brito, mientras su compañera de estrado bajaba la mirada.

En 2016, el año en el que Pampita debutó como jurado titular de Bailando por un sueño, acababa de separarse de Benjamín Vicuña, tras el escándalo con Suárez en un motorhome. De hecho, ese conflicto se coló en la pista y generó una discusión con Marcelo Polino que culminó con la modelo abandonando el estudio.

Canal que ganó el rating del martes 19 de octubre

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 2 puntos. Además, tuvo tres de los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 9,3

eltrece: 7,3

El Nueve: 3

América: 2,5

TV Pública: 0,4

Los tres programas con más rating

Doctor Milagro: 14,6

Bake off Argentina: 13,2

La 1-5/18: 11,6

Destacados del rating del martes 19 de octubre

Doctor Milagro, en Telefe, alcanzó un promedio de 14,3 puntos. Si bien bajó 6 décimas respecto a la emisión anterior fue lo más visto de la jornada. Los ángeles de la mañana, en eltrece, con la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, logró un promedio de 7,7 puntos. Superó en 2 décimas la medición del día anterior y alcanzó la marca más alta del programa de los últimos cinco años.

Nosotros a la mañana, en eltrece, con el "WandaGate" promedió 5,9 puntos, subió 7 décimas respecto a la emisión anteiror y fue la marca más alta del ciclo de los últimos dos años.

La 1-5/18, en eltrece, midió 11,6 puntos. Si bien quedó segundo en su franja, fue la emisión más alta de la ficción de las últimas dos semanas. Además, fue lo más visto de eltrece y el tercer programa más visto de la jornada. No es tan tarde, en Telefe, midió en su segunda emisión 7,1 puntos. Ganó su franja y subió 5 décimas respecto a su estreno.

Rating: eltrece repunta con Los 8 escalones del millón

A partir del final de La voz argentina, la competencia entre Telefe y eltrece se emparejó en el horario estelar de la TV abierta porteña. Con la llegada de La 1-5/18 y el repunte de audiencia de Los 8 escalones del millón, la emisora del grupo Clarín mejoró sus números.

El noticiero más visto el martes fue Telefe Noticias, que lideró su franja con un pico de 12,7 puntos de rating, mientras que Telenoche se ubicó segundo con 8,7 puntos. A continuación del noticiero de eltrece, Los 8 escalones del millón alcanzó un pico de 13,5 puntos de rating, y pudo liderar algunos minutos su franja. El mano a mano entre ficciones fue para Doctor Milagro, con 16,1 puntos, mientras que La 1-5/18 quedó segundo con 11,4 puntos.

Una vez finalizada la novela, la ficción de Polka se acercó al programa de pastelería de Telefe, Bake Off Argentina, con un pico final de 12,3 puntos de rating. En competencia con Tinelli, Bake Off Argentina se impuso con un pico de 14,1 puntos, frente a ShowMatch, que hizo 9,3 puntos.