Imputan a Mark Zuckerberg en la demanda contra Facebook por Cambridge Analytica

El fiscal general de Washington DC, Karl Racine, incluyó al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, entre los acusados en su demanda contra la empresa por el escándalo de violación de datos de Cambridge Analytica.

"Acabo de agregar a Mark Zuckerberg como acusado en mi demanda contra Facebook", publicó Racine a través de su cuenta deTwitter.

BREAKING: I just added Mark Zuckerberg as a defendant in my lawsuit against Facebook.Our continuing investigation revealed that he was personally involved in decisions related to Cambridge Analytica and Facebook’s failure to protect user data. — AG Karl A. Racine (@AGKarlRacine) October 20, 2021