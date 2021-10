Tarifas eléctricas: Energía de la Nación aclaró que no se discrimina a Córdoba y que EPEC debería explicar su estructura de costos

Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, rechazó afirmaciones del gobernador Schiaretti, quien habló de privilegios en el AMBA

En medio de la campaña electoral, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y varios de sus funcionarios decidieron culpar al Gobierno nacional por las altas tarifas eléctricas que pagan los cordobeses. Esto generó una inmediata reacción de la Subsecretaría de Energía de la Nación, desde donde se explicó que no hay "discriminación" hacia ninguna provincia y que, en el caso cordobés, es EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) la que define las tarifas que deben pagar los hogares.

"En la Argentina no existe el subsidio a la distribución eléctrica, ni en Edenor ni en Edesur, ni en ninguna provincia de la Argentina. Lo que existe es un precio de la energía uniforme en todo el país, y luego las autoridades provinciales, sobre ese precio de la energía, establecen uno que cobra cada distribuidora, en este caso EPEC", señaló Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación. De esta manera, respondió a las acusaciones de un trato discriminatorio y de enfocar los subsidios en el AMBA.

Por qué la luz es más costosa en Córdoba

"Por ejemplo, una factura residencial media en el AMBA paga 870 pesos mensuales y en EPEC, 2.449 pesos mensuales, con el mismo volumen de energía consumido. Esto implica una diferencia de casi 200 por ciento que no tiene que ver con que Edenor y Edesur reciben subsidios, sino de que EPEC cobra un valor agregado de distribución (VAD). que es un ingreso para la distribuidora. mucho más elevado", explicó Basualdo.

"Para tener una idea, en Edenor y Edesur la energía representa el 50% de la factura final, mientras que en el caso de Epec, representa el 18%. Es decir, el 82% de la factura, sacando los impuestos nacionales, en el caso de Córdoba, lo recauda la distribuidora. Esto no responde a una politica de nacional de discriminación hacia ninguna provincia, sino que es una decisión autónoma de cada provincia respecto de qué costos descargar en la factura eléctrica", añadió el funcionario.

Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación.

"No hay una discriminación de la Nación respecto de la provincia de Córdoba u otras provincias, sino que puede haber diferentes estructuras de costos, que en este caso lo evaluará la EPEC y que responde a la decisión de la EPEC. La EPEC tendría que explicarlo de esta manera, y no decirle a los funcionarios provinciales que están siendo discriminados. Para dejarlo claro, no existe ningún subsidio a la distribución eléctrica, ni en AMBA ni en el resto del país, fácilmente se puede chequear en el Presupuesto Nacional que se vota en el Congreso y del cual son parte los diputados elegidos en Córdoba", subrayó Basualdo, según señala La Voz.

Por otra parte, el subsecretario de Energía Eléctrica respondió al planteo del gobierno de Córdoba, desde donde se afirmó que Edenor y Edesur le deben $73.900 millones a Cammesa, que se les perdonará y que esa deuda la terminarán pagando todos los argentinos.

"Me parece interesante esa perspectiva porque me da pie para hablar del traspaso de jurisdicción de Edenor y Edesur (durante el Gobierno de Mauricio Macri, pasaron a un ente metropolitano con participación de Caba y de PBA). Ese traspaso se dio en el marco de una condonación fabulosa de deuda que tenían las distribuidoras con el Estado nacional. Para que quede claro: la política que se aplicó durante el gobierno anterior, eso sí fue una condonación de deuda. Nosotros no condonamos deuda, hay distintos mecanismos que, en el marco de la pandemia, se están implementando para ayudar a las distribuidoras a enfrentar los pagos de energía, y se aplican a Edenor, a Edesur, a EPEC y al resto de las distribuidoras que se endeudaron con Cammesa en el marco de la emergencia sanitaria. Ahora, en función con las herramientas que implementó el Poder Ejecutivo, estamos ordenando ese desequilibrio en la cadena de pagos del sector, pero de ninguna manera hay una discriminación en ese sentido", afirmó el funcionario de Energía.

Cuestionan el manejo de los servicios públicos en Córdoba

El senador nacional del Frente de Todos (Fdt) por la provincia Córdoba Carlos Caserio responsabilizó este lunes al gobierno cordobés y a la "ineficiencia" en el manejo de la distribución local del agua y la luz, por la diferencia tarifaria entre dicha provincia y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Los cordobeses y acá el gobierno provincial, especialmente, siempre se quejan de aquello que no pueden resolver", criticó el senador, quién es actualmente candidato a renovar su banca en las elecciones de noviembre próximo.

Explicó a FM La Patriada que "ellos dicen que Edenor, Edesur, y Aysa son empresas nacionales y, por lo tanto, tienen mayores ventajas que las provinciales", y señaló que "más allá de que hoy prácticamente todo ese sistema (minorista) no recibe subsidios de la Nación, están escondiendo que la electricidad y el agua en Córdoba son de las más caras en el país, y son cuestiones absolutamente provinciales".

"Las boletas de agua y de luz (del AMBA) quedan a precios irrisorios al lado de lo que pagan los usuarios del interior del país, cuyos gobiernos y distribuidoras locales no han podido sostener con recursos propios el aumento cero", publicó ayer el diario cordobés La Voz del Interior en un artículo que compara las boletas y los precios de ambos distritos.

Horas más tarde, la Secretaría de Energía de la Nación afirmó que "la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) es quien fija las tarifas que pagan los cordobeses" y detalló que "el precio al que el Estado nacional, a través de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), le vende la energía a las distribuidoras provinciales es el mismo en todo el territorio nacional ($ 1.760 por megavatio hora)".

"Ellos lo que están tratando es de sacarse la responsabilidad de tener una electricidad tremendamente cara porque EPEC es una empresa absolutamente deficitaria que la maneja la provincia, y el agua, que está privatizada (a través de Aguas Cordobesas), tiene aumentos excesivos", apuntó por su parte Caserio, quien sostuvo: "Creo que hay una ineficiencia en el manejo de estos dos servicios en Córdoba".