Rating: Tinelli pierde ante Bake Off Argentina por esta impactante diferencia

El final de Doctor Milagro y Bake Off Argentina genera un aumento en la audiencia de Telefe, mientras que eltrece respira con Los 8 escalones del millón

El final de Doctor Milagro y Bake Off Argentina genera un aumento en la audiencia de Telefe, mientras que eltrece respira con los buenos números de Los 8 escalones del millón, aunque sufre por el descenso de ShowMatch, con Marcelo Tinelli. La competencia del horario estelar la arrancó ganando Telefe Noticias con un excelente pico de audiencia de 14,0 puntos, mientras que el noticiero de ElTrece, Telenoche, quedó en segundo lugar con 7,7 puntos, en una de sus peores noche.

Luego, eltrece remontó notablemente los números de audiencia con Guido Kaczka, quienalcanzó un pico de 13,1 puntos con Los 8 escalones del millón, que se mantuvo segundo en la franja, Doctor Milagro, quien transita sus últimas semanas al aire, registró un pico de 17,3 puntos en la noche de lunes.

La novela de Telefe fue lo más visto del día, y le ganó a La 1-5/18, que hizo pico de 11,2 puntos. Bake Off Argentina también transita los momentos finales del programa y lideró su franja con 16 puntos de rating. Duplicó a ShowMatch, que alcanzó los 8,3 puntos.

Rating: la competencia vespertina

Iván de Pineda recuperó el liderazgo ante Darío Barassi, después de haber quedado segundo el viernes. Al frente de Pasapalabra, el conductor lideró la última parte de la tarde en Telefe con pico de 8,3 puntos. 100 argentinos dicen, que duplicó el piso de audiencia que le dejó Bienvenidos a bordo, se mantuvo segundo con pico de 8 puntos.

Damián Betular sufrió un accidente en Bake Off

Damián Betular quiso ayudar a una participante en Bake Off Argentina y sufrió un imprevisto. Al jurado, de 39 años, se le explotó un globo untado con chocolate y debió abandonar la carpa. "Me tengo que ir, me tengo que ir, estoy muy asustado", admitió el pastelero con cara de perturbado, mientras la conductora Paula Chaves le limpiaba el saco con una servilleta.

Todo comenzó cuando Kalia Manzur, la profesora de arte, de 52 años, estaba untando un globo inflado con chocolate. "Ay Kalia, ¿hiciste alguna vez esto?", consultó sorprendida Chaves. La participante asintió, aunque confió que lo había hecho con globos chiquitos.

"Cuando lo emplatás, ¿queda intacto el chocolate?", quiso saber la conductora, y Kalia le explicó que al pincharlo se va desinflando de a poco, no explota. Por el costado, apareció Betular con una lata en la mano. El chef le propuso a la participante que colocara allí el globo para que le fuese más fácil untarlo con el chocolate. Pero apenas lo apoyó, el globo explotó y el chocolate saltó al saco del jurado.

En ese momento, se pudieron escuchar las carcajadas del resto de los participantes, y se la vio a Chaves tentada mientras observaba lo sucedido. Betular, por su parte, se mostró horrorizado. "Vení acá que te ayudo", le propuso Kalia. "No, me tengo que ir, me tengo que ir, estoy muy asustado", respondió el chef.

Luego, la participante culpó al jurado por lo sucedido: "Hacete cargo de la situación, fuiste vos", señaló, y exclamó: "Se tenía que decir y se dijo". Betular se limitó a mirarla con cara de enojado y se retiró de la carpa. Afortunadamente, Kalia tenía otro globo y pudo entregar su receta tal como la había soñado. La participante, oriunda de Comodoro Rivadavia, en Chubut, presentó su pastel, que Betular calificó como "galáctico", por tener una suerte de planeta con colores metalizados.

Más allá del imprevisto, el jurado halagó la preparación: "Me gustan las donas. Adentro es muy rica la pastelera, la ganache de chocolate", dijo en la devolución final. El que no tuvo tanta suerte fue Gino, quien junto a Facundo y Paula, quedó en la cuerda floja y terminó eliminado. Ante las lágrimas de sus compañeros, el participante de boina pronunció un discurso que conmovió a todos.