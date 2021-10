Alberto Fernández: "Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar"

El Presidente encabezó el acto de homenaje a Néstor Kirchner que se realizó en Morón, a 11 años de su fallecimiento. Críticas a Macri y a los medios

El presidente Alberto Fernández encabezaba esta tarde un acto de homenaje al exmandatario Néstor Kirchner, al cumplirse 11 años de su fallecimiento, en el estadio del Club Deportivo Morón, donde se reunieron militantes del peronismo, dirigentes, funcionarios y representantes de los Derechos Humanos, entre otros.

Fernández afirmó hoy que si todavía el Gobierno argentino "no cerró un acuerdo" con el FMI por el pago de la deuda es porque "no nos vamos a arrodillar".

"Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda", dijo Fernández, quien manifestó durante un acto por el 11 aniversario de la muerte de Néstor Kirchner sus deseos de que "los diarios le digan al Fondo que se haga responsable del daño que hizo dándole a Argentina una deuda que no se podía pagar".

Y subrayó que el país no cerrará un acuerdo con el FMI que "postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergados". Adempas, dijo que en Argentina "todos sabemos quién juega para la gente y el pueblo y quién para otros intereses", y calificó de "insólita" la deuda contraída por el Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario.

El mandatario resaltó hoy la figura del exmandatario Néstor Kirchner, al definirlo como una "guía" y la "luz que todos seguimos", a la vez que ponderó el "significado" de su figura en la "historia argentina". "Hoy es un día singular, se cumple un año más que Néstor nos dejó físicamente", recordó el Presidente.

Fernández sostuvo que la situación actual del país "se parece" a la que había en el momento en que Néstor Kirchner asumió la presidencia, en 2003, al afirmar que "en aquel entonces la pobreza se había profundizado con las políticas neoliberales que el Gobierno de la Alianza había llevado adelante".

Del mismo modo, planteó Fernández, la administración del Frente de Todos encontró en 2019 una economía afectada por la "política neoliberal" que el expresidente Mauricio Macri "llevó adelante" durante su mandato.

Fernández también criticó a los medios de comunicación que le exigen a su administración un "rumbo que nos sigue endeudando y postergado la Argentina, que condiciona su crecimiento y desarrollo".

El Presidente aseguró que "nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído en ese pozo", y afirmó que el país sólo será "posible" como Nación "si ponemos en el escenario del desarrollo a todos" los ciudadanos.

"No pensamos en un país para pocos sino para todos; no tenemos esa idea que dice que en Argentina sobran 20 millones de habitantes", planteó el mandatario durante el acto en homenaje a Néstor Kirchner.

Fernández habló ante un colmado estadio en Morón.

Alberto Fernández: "Hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor"

El presidente Alberto Fernández recordó este miércoles al exmandatario Néstor Kirchner, al cumplirse 11 años de su fallecimiento, y afirmó que "su recuerdo nos guía y nos convoca".

"Hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí, una amistad sin igual. Su recuerdo nos guía y nos convoca. Hoy y siempre, todos con Néstor", escribió el Presidente en su cuenta de Twitter con el hashtag #NéstorVive.

La publicación fue acompañada por un video con imágenes del gobierno de Kirchner, incluida la jura de Fernández como jefe de Gabinete del exmandatario fallecido,

Luego, en un mensaje a la radio online FM Futurock, Fernández consideró que "Néstor fue políticamente incorrecto" y aseveró: "Sembró en mí las ganas, las convicciones, la búsqueda de dialogo para hacer política y la necesidad de cambiar el mundo sin perder la racionalidad. Sólo me queda decir cuánto lo extraño".

"Tuve la enorme suerte de haber sido su jefe de Gabinete y antes su jefe de campaña. Creo que fui uno de los primeros que lo acompañó cuando él soñaba con gobernar el país y pocos creían en su nombre", recordó el Presidente.

Al describir al expresidente fallecido, señaló: "Néstor fue políticamente incorrecto. Era el hombre que hacía lo que la política no esperaba que se hiciera. Tenía una osadía maravillosa, pero no era un osado irresponsable, sino que tenía la osadía de alguien que sabe como funciona el mundo. Por eso no era tanto alguien utópico, sino que era alguien racional y profundamente realista".

"Primero se crece, después se paga", una de las consignas que se exhibieron durante el acto en Morón.

"Y como conocía esa realidad, siempre quería cambiar esa realidad sin locuras, con seriedad", agregó.

En esa línea, continuó: "He aprendido mucho a su lado y he tenido el enorme privilegio de acompañarlo cada día durante su presidencia".

"Todo lo que dejó no fue en vano. Cada día pasa, su ausencia se nota más porque fue un político que se ponía firma con los que debía ponerse firme y muy humano con los que necesitaban humanidad. Fue un hombre de diálogo y un hombre estrictico con el manejo de la economía y por eso fueron los únicos cinco años consecutivos en los que la Argentina tuvo superávit fiscal, comercial y crecimiento", apuntó.

En reconocimiento a su gestión, Fernández indicó que "eso le permitió terminar con el sistema de planes sociales y generar puestos de trabajo genuino e insertar en el mundo a la Argentina con una identidad propia".

Más tarde, manifestó en diálogo con la radio AM 750: "Néstor fue el más duro con los duros y el más blando con los humildes".

"Cada día que yo estuve a su lado aprendí algo de quien a mi juicio fue sin duda el mejor presidente que la democracia haya dado desde 1983 hasta aquí", remarcó.

El jefe de Estado recordó qué hizo apenas se enteró del fallecimiento de Kirchner: "Aquel día que partió fue un día francamente muy triste para mí, quedé muy desconcertado. Recuerdo que agarré el auto, di vuelta por la avenida Libertador que estaba vacía porque era un día de censo, iba del centro a Martínez y volvía. Lo hice dos o tres veces tratando de buscar una explicación de qué era lo que había pasado. Eran las 8 de la mañana", apuntó.

"Con Néstor se fue un pedazo muy importante de lo mejor de la política argentina. Fue en esencia eso, un gran político y una gran persona", subrayó.

Fernández concluyó: "Cada día que pasa lo recuerdo con más cariño y admiración. Fue el último jefe político que tuve y mi amigo para siempre".