Rating: Noche negra y sin estrellas para Tinelli que quebró su peor promedio histórico

La etapa final del certamen de pastelería Bake Off Argentina en Telefe asestó otro duro golpe contra ShowMatch y sus concursos

La noche del miércoles fue histórica para Marcelo Tinelli, porque su ciclo ShowMatch tuvo su peor noche en materia números de audiencia. Telefe sacó amplia ventaja con la novela Doctor Milagro y el programa de pastelería Bake Off Argentina.

El horario estelar arrancó con Telefe Noticias con un pico de 11,5 puntos, mientras que Telenoche se ubicó segundo con 7,7 puntos. A continuación, Guido Kaczka logró un pico de 12,7 puntos en eltrece con Los 8 escalones del millón, y quedó segundo en la franja.

Doctor Milagro lideró su franja con un pico final de 17,1 puntos, y fue el programa más visto del miércoles. Mientras tanto, la novela La 1-5/18, en eltrece, llegó a un pico de 11 puntos.

Con Kalia como la gran pastelera del día, Bake Off Argentina lideró su franja con 15,8 puntos de rating. ShowMatch registró el peor promedio de la historia, con un pico de apenas 7 puntos. Además, sobre el final llegó a un piso de 4,7 puntos.

Rating: la competencia vespertina

Este miércoles, Verónica Lozano, en Telefe, y Radagast, en eltrece, se disputaron el liderazgo de la TV abierta porteña, en una tarde con muy bajo encendido. Cortá por Lozano volvió a superar a Match Game, pero esta vez con una diferencia menor que otras tardes: 6,8 contra 5,5.

En una jornada muy calurosa, los programas de la tarde sufrieron un descenso en las mediciones de audiencia. Dulce ambición y Hercai lideraron su franja con un pico de 9,2 y 8,4 respectivamente, en Telefe.

En competencia, El gran premio de la cocina, en eltrece, se ubicó segundo con 4,8 puntos Luego, Zuleyha, en Telefe, llegó a los 8 puntos y le ganó a Bienvenidos a bordo, en eltrece, que hizo 5 puntos de rating. En una competencia más pareja, Pasapalabra, en Telefe, consiguió un pico de 7,6 puntos, mientras que 100 argentinos dicen, en eltrece, cerró con 7,0 puntos de audiencia.

¿Dardos de Guido Kaczka contra Marcelo Tinelli?

"¿Vos decís que perdí la memoria?", dijo entre risas Guido Kaczka cuando Alejandro Guatti, cronista de Intrusos, en América, le consultó si se había enojado por los cambios de horario que tuvo que enfrentar con sus programas en la pantalla de eltrece.

Muy tranquilo, el conductor de Los 8 escalones del millón dijo que no, al tiempo que desmintió los rumores de tensión con Marcelo Tinelli a la salida de la entrega de diplomas de los Premios Konex.

"¿Cómo estás viviendo este año con mucho trabajo, con muchos cambios de horario?", preguntó el cronista. "Sí, tuvimos cambios, ¿no? Sí. Pero viste que como después lo único que tenés es el presente y estás preocupado por lo que estás haciendo... Pero es cierto, si mirás en retrospectiva, hubo mucho cambio, muchas movidas. Pero así avanza el año", respondió.

Cuando el cronista quiso saber si había vivido con tranquilidad esos cambios en la grilla del canal, Kaczka dijo que sí, muy seguro. "Soy de los acostumbrados a los cambios y a las cosas. En realidad, tenés que ir y hacer el programa lo mejor posible, y ponerle. Y cuando un programa está bien, está bien en todos los horarios".

Guido Kaczka conduce el programa de mayor audiencia de eltrece.

La frase fue luego considerada en el ciclo de América una indirecta para Tinelli, quien sí se quejó, incluso al aire, de los cambios de horario a los que ShowMatch debió hacer frente durante el año 2021.

Kaczka dijo que no es una persona de discutir este tipo de decisiones. "Algunos cambios de horario me gustan más que otros. Soy cero de enojarme o de discutirlo. No corresponde", dijo.

Sin embargo, Guatti le recordó que hubo tensión cuando comenzó la novela de Polka, La 1-5/18, se corrió el horario y Tinelli se quejó al aire. "Por ahí hay gente que tiene más el perfil, o la idea, o incluso hasta la gracia para ir tirando cosas y que las tomen. Y hay otros que hablan menos", afirmó.