¿Realmente es más barato comprar en el free shop?: conocé este revelador comparativo de precios

Avanza la reapertura de fronteras y las posibilidades para viajar al exterior. Qué diferencia de precios existen en los locales del aeropuerto

¿A quién no le encargaron, alguna vez, un perfume poco antes de salir de viaje? La frase "si pasás por el free shop" suele acompañar las despedidas y los buenos deseos de familiares y amigos en la previa a un vuelo internacional.

Es que, históricamente, los precios en las tiendas libres de impuestos ubicadas en aeropuertos (y, también, en puertos o ferrys) fueron convenientes. Actualmente, esa diferencia es mayor en muchos productos gracias al "dólar free shop".

En los Duty Free ubicados en territorio argentino, se toma como referencia para la divisa norteamericana la cotización del Banco Nación, que ronda actualmente en los $105. Así, si bien los productos se exhiben a precio dólar, si se pagan en pesos no hay necesidad de multiplicar esos montos por el "dólar solidario" (en torno a los $173).

En el Duty Free se puede comprar con el "dólar free shop"

"El régimen de free shop es muy especial, no va el Impuesto País (35%) ni las percepciones de Ganancias (30%). Tampoco van los impuestos al consumo. Con lo cual, por eso tiene un precio más barato. Lo que se destaca es que justamente es al tipo de cambio oficial. Cuando comprás con tarjeta en el exterior, en cambio, sí le corresponden los recargos", explicó a iProfesional un asesor tributario.

"Frente a las restricciones de acceso de los argentinos de bienes y servicios del exterior que son muy costosos en término del poder adquisitivo en dólares, en el free shop se puede acceder a grandes marcas y productos de calidad sin pagar 30% del Impuesto País, el 35% de Percepción de Ganancias, 21% IVA y 3,5 % de Ingresos Brutos. Es decir, que pagan esos bienes al dólar minorista Banco Nación libre de impuestos", agregó por su parte Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Sin embargo, al repasar algunos precios publicados en el sitio del Duty Free de Ezeiza, y si se los compara con los mismos productos ofrecidos en los comercios "clásicos" de la ciudad o a través de las plataformas de ventas, se destaca que en el free shop hay precios realmente más convenientes, pero también se dan casos en los que las diferencias son mínimas e, incluso, algunos productos terminan siendo más baratos en los comercios tradicionales.

Perfumes de mujer: conviene el free shop

Sin dudas, los perfumes son de los productos más demandados por los pasajeros a la hora de comprar en el free shop. Y, en el caso de las fragancias para mujer, es posible encontrar una diferencia superior a $4.000 frente a los valores que se ofrecen en perfumerías de la ciudad (con la aclaración que algunas marcas se encuentran en promoción en el Duty Free).

-Burberry London For Her, de 100ml: cuesta en el free shop $8.190, mientras que en una perfumería tradicional sale $12.950.

- Kenzo World, de 75ml: sale $7.402 en el free shop, y $9.550 en una perfumería.

-Dolce & Gabbana - The Only One, por 100ml: $14.380 vs. $18.130.

-Carolina Herrera Ch: es la excepción a la regla. Cuesta unos $10.605 en el free shop y es posible conseguirlo desde $10.090 en una perfumería local.

Perfumes de hombre: conviene el free shop

-Hugo Boss, Boss Bottled Tonic de 100ml: cuesta unos $8.295 en el free shop frente a $12.400 en una perfumería tradicional.

-Ralph Lauren, Polo Blue de 75ml: $7.610 en el free shop vs. $11.990 en un comercio.

-Paco Rabanne - 1 Million Lucky, de 100ml: $6.295, en promoción en el free shop, frente a $13.850 en una perfumería.

Otros productos: mínimas diferencias

Bebidas y electro suelen ser otros de los artículos que se compra de "pasada" por las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos.En estos casos, las diferencias no son tan marcadas e, incluso, podría termina saliendo más caro.

-Chivas Regal - Brothers Blend Scotch Whisky de un litro: cuesta $4.263 en el free shop frente a $4.979 en un supermercado (ahorro del 14%).

-Johnnie Walker Double Black Blended Scotch Wisky, de un litro: sale $5.670 en el free shop y se consigue por $5.549 en los sitios de venta on line (2% más caro en el free shop).

-Parlante JBL Flip 5 Red: cuesta $12.495 en el free shop y $16.999 en una casa de electrónica (26% de ahorro).

-Apple Airpods con Charging Case: salen $36.645 en el free shop y $37.999 en una casa de eletrónica (solo 3,5% de ahorro en el free shop).

-Reloj Swatch: sale $16.800 en el free shop y el mismo modelo val $19.595 en un local "tradicional" (14% de ahorro).

No apto para todos

Por la devaluación, viajar al exterior no será apto para todo tipo de bolsillo en el verano

Más allá de la conveniencia de realizar algunas compras en el free shop local, para hacerlo es necesario contar con un pasaje al exterior. Y eso, a raíz de la devaluación que sufrió en peso, es cada vez más complicado.

De hecho, según un informe elaborado por la consultora Focus Market, "en términos de la pérdida de poder adquisitivo en dólares para los argentinos, viajar al exterior para estas vacaciones de verano es sumamente restrictivo". "Mientras un argentino necesita hasta 25 salarios medios para viajar al exterior, en el caso de un brasileño se recorta a diez salarios y un chileno, a siete salarios. A estos inconvenientes le debemos sumar la falta de oferta de vuelos aún hacia varios destinos y aún la incertidumbre desde el punto de vista sanitario", señaló Di Pace.

"El componente impositivo de un pasaje aéreo al exterior es del 45% del precio total. Esto incrementa el precio del pasaje en términos prohibitivos, no solo para vacacionar sino también para realizar viajes de estudios, negocios o visitas a familiares", señaló Di Pace, quien concluyó: "La contrapartida es que si a esos destinos hay pocos argentinos viajando la cantidad de vuelos se reduce y por ende también la cantidad de extranjeros que pueden llegar a nuestro país, en un contexto de precios en el mercado interno muy favorables para el turismo internacional y que nos pueden traer los dólares que tanto necesitamos".