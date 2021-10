Lousteau comparó la situación previsional de Cristina Fernández con la de Alfonsín: "él se la donó al PAMI de Chascomús"

En un un acto de la Juventud Radical, en Villa Lugano, Martín Lousteau cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner, por su doble jubilación de privilegio cercana a los $2.5 millones al mes.

El comentario fue respaldado por silbidos y gestos de reprobación del público ubicado abajo del escenario, en el encuentro que se realizó este sábado donde se recordó los 38 años del 30 de octubre de 1983, día en el que Raúl Alfonsín ganó la presidencia en el retorno de la democracia.

El senador comparó el privilegio que goza la expresidenta y comparó su situación previsional con la de Alfonsín, cuando dejó el poder.

"La vicepresidenta tiene dos jubilaciones de privilegio acumuladas y ¿saben lo que hizo Alfonsín cuándo recibió la jubilación? Se la donó al PAMI de Chascomús", lanzó.

"Se la donó al PAMI de Chascomús", repitió y llamó "a este gobierno que lo usa" (por la figura de Alfonsín), a "imitar su decencia y sus actos. No hay otra manera de honrar a los que nos presidieron".

El candidato también se refirió al vacunatorio VIP

Al continuar la comparación, agregó que la ex Presidenta "no tiene que pelear judicialmente y esperar como todo el resto para cobrarlas".

"Mientras los amigos del poder iban corriendo a ponerse una vacuna como cobardes, los jóvenes radicales estuvieron en los vacunatorios, ayudando con la comida o en los centros de testeos", dijo en el acto en el que lo acompañó el candidato a diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz.

Luego, Lousteau se refirió a la actualidad de JxC, coalición que incluye al radicalismo, y sostuvo que "ya es mucho más grande y mejor que lo que fue Cambiemos porque nos abrimos y usamos las PASO en 17 provincias hubo competencias para elegir nuevos liderazgos y renovarnos".

Tetaz, por su parte, afirmó que el frente tiene "una agenda de medio ambiente y otros niegan el calentamiento global" y convocó "a darles una paliza en las urnas".

Antes de ambos, habló la Presidenta del Comité Capital de la UCR, Mariela Coletta.

Días atrás, otro de los candidatos de la oposición a ocupar una banca en la Cámara de Diputados, Ricardo López Murphy, calificó el hecho de "escándalo" y se lo adjudicó al "proceso de degradación que hemos tenido como sociedad".

"Es peor que la festichola de Olivos", sostuvo, para luego mostrarse indignado ante la revelación del cobro de la vicepresidenta: "Me produce un rechazo muy grande las desigualdades ante la ley".

El homenaje de Manes

Por su parte, el candidato a diputado Facundo Manes también se refirió a Alfonsín, en el marco del 38 aniversario de las elecciones que lo consagraron como presidente en la vuelta de la democracia.

"Tenemos un desafío similar al que tuvo Alfonsín con la reconstrucción democrática pero con un nuevo propósito: la modernidad, el progreso y el siglo XXI", señaló el neurocientífico.

Y agregó: "Esta fecha debe servir para relanzar la Argentina porque el país verdaderamente necesita una reconstrucción".

Manes, quien acompaña a Diego Santilli en la lista de Juntos, remarcó que el país está ante "la oportunidad de salir mejores" si existe la unión "con un propósito común que debe ser tan grande como la reconstrucción democrática".

A pesar de la victoria en las PASO, el candidato aseguró que el resultado del 14 noviembre no está garantizado para el espacio opositor. "No están ganadas, hay que ir a buscar el voto, no un voto para nosotros, un voto para el nuevo país: una Argentina abierta al mundo, con instituciones fuertes, sólidas y transparentes, que son un factor clave para la prosperidad, inversión y una revolución educativa, científica y tecnológica que nos acerque a la economía de este siglo", analizó.