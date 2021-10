Victoria Tolosa Paz defendió la riqueza de Cristina Kirchner y contó cuál fue el peor papelón de su campaña

Frente a las cámaras, la candidata a diputada del Frente de Todos tuvo que opinar sobre el patrominio de los Kirchner. Qué dijo

Victoria Tolosa Paz estuvo en el programa de TV de Andy Kusnetzoff y se vio ante la situación de tener que hablar sobre el incremento patrimonial de Cristina Kirchner. Y, en medio de cuestionamientos, la candidata a diputada defendió a la vicepresidenta.

"Creo que Cristina Kirchner explica su patrimonio donde lo tiene que explicar cualquier ciudadano que hace política. A través de las declaraciones juradas que se presentan en AFIP o en la Oficina Anticorrupción", sostuvo Tolosa Paz.

En un momento del programa PH Podemos Hablar, la periodista Débora Plager le consultó a la candidata sobre las dudas que rodean a los bienes de la vicepresidenta. "En realidad, Cristina lo explica. En todo caso habrá personas que no encuentran creíble ese patrimonio, pero la explicación la tienen. Por eso cada vez que fue acusada de incremento patrimonial ha sido claramente absuelta", sostuvo.

"Le creo claramente a ella y a Néstor Kirchner, que han pasado muchas veces por estas preguntas, antes de llegar a ser presidentes", y agregó: "Ellos ya venían del sur con una actividad privada, que los dotó patrimonialmente propiedades, y a partir de ahí arrancaron un camino de construcción de su patrimonio", subrayó Tolosa Paz.

Además, Tolosa Paz remarcó que la recordada justificación de Cristina Kirchner sobre sus bienes, quien dijo que era una "abogada exitosa", fue tomada "fuera de contexto".

"Antes que Néstor Kirchner fuera intendente, ellos ya tenían una cantidad de propiedades producto de su actividad privada netamente. Si hay gente que no está conforme con esa declaración, tendrá que poder sostener judicialmente las acusaciones que le hacen a la vicepresidenta", afirmó.

Tolosa Paz defendió la situación patrimonial de Cristina Kirchner.

Tolosa Paz: su mayor papelón en la campaña

Por otra parte, Tolosa Paz admitió uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir en la campaña electoral de este año.

"El papelón más grande que me pasó en esta campaña tuvo que ver con esa tormenta de viento, arena, y polvo que me comí en pleno escenario. Nunca me pasó algo así", manifestó.

"Era un día de mucho calor y se percibía que se venía una tormenta. Estaba pronosticado lluvia. Pero como suele pasar. La lluvia estaba pronosticada para las seis de la tarde y esto arrancó un poco antes", relató.

Tolosa Paz recordó que el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, presintió lo que venía y presentó el acto "en un minuto". "Ale es muy vivo, estuvo muy bien", dijo y reveló que la intención del jefe comunal era terminar el acto cuanto antes.

"Me da el micrófono, y yo arranco compenetrada", continuó Tolosa Paz. Y explicó: "A los políticos, como a los músicos, nada nos interrumpe en lo que queremos transmitir".

"No me di cuenta. Si me ves en esa imagen, no soy consciente de todo eso que me estaba pasando. En ningún momento atiné a tirar el micrófono o a salir corriendo", añadió.

Tolosa Paz contó que cuanto terminó el evento se refugió en una combi junto a la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, y la presidenta del Concejo Deliberante de Ezeiza, Dulce Granados.

Y reveló que, enseguida, un asistente le comentó: "Estás en todos los canales de la Argentina". Cuando volvió a su casa, se dio cuenta de la repercusión que el hecho estaba teniendo. "Fue un papelonazo", admitió.