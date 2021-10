Mauricio Macri criticó las jubilaciones millonarias de Cristina Kirchner y reveló cuánto cobra él

El líder de Juntos por el Cambio describió a la vicepresidenta como una mujer "que somete a todo el mundo". Cuánta plata recibe de jubilación

Mauricio Macri cargó duramente contra Cristina Kirchner por las dos jubilaciones de privilegio que recibe y que suman un ingreso mensual que ronda los 2,5 millones de pesos.

"Es esta cultura del poder, de ‘soy yo y no me importa nada’", lanzó el ex presidente, quien participó del programa de televisión La noche de Mirta, conducido por Juana Viale.

En un momento del programa, la conductora mencionó las dos jubilaciones que "le salieron" a la exmandataria, la suya y la que le corresponde como viuda de Néstor Kirchner. El líder opositor respondió: "Es por esa cultura del poder, la del 'soy yo y no me importa nada'. Así nos pueden cobrar los impuestos que quieran y gastarlos en la doble jubilación de Cristina", disparó.

Jubilación de privilegio: ¿cuánto cobra Macri?

Macri también confirmó que él cobra una jubilación de privilegio por haberse desempeñado como Presidente entre 2015 y 2019. Según reveló, percibe "menos de un millón de pesos". Además, destacó: "Siempre doné una parte y lo sigo haciendo" a Margarita Barrientos, aunque negó esté donando la mitad del monto.

Al ser consultado por la figura de Cristina Kirchner, señaló que es una persona que "somete al Presidente, a todas las personas que la rodean, al peronismo, es una mujer de mucho sufrimiento. Es una mujer que no disfruta, que está siempre enojada, que no tiene paz".

"Ella es la que conduce la Argentina", enfatizó Macri, quien minimizó el rol de Alberto Fernández. "El problema es que tanto Cristina como su entorno han perdido contacto con la realidad y le hacen mal al país",. Y agregó que la expresidenta y el resto del oficialismo "tienen un profundo sentimiento antidemocrático".

Por qué Anses le devolvió la doble jubilación a Cristina

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) presentó el pasado martes un escrito en la Justicia en el que descartó apelar el fallo que ordenó devolverle la doble pensión a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese aspecto, desde abril pasado, el organismo de la Seguridad Social volvió a pagar el beneficio, luego de una resolución del procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

"Prestando conformidad con el desistimiento formulado por la actora respecto de su planteo de quedar eximida del impuesto a las ganancias y solicitando, por las razones que más abajo se exponen, que se declare abstracta la cuestión debatida en autos y, consecuentemente, se tenga por desistida la apelación interpuesta por mi representada (ANSeS)", sostuvo la presentación judicial, que lleva la firma de Raverta, según se informó.

La doble pensión vitalicia de la cual es beneficiaria la vicepresidenta representa unos 2,5 millones de pesos mensuales, cifra a la cual debe sumarse una pelea por un retroactivo que asciende a unos $120 millones.

Fernanda Raverta, titular de ANSES. El organismo desistió de apelar el fallo que le devolvió la doble pensión a Cristina Kirchner

Varios meses de gestiones

En febrero de este año, la ANSeS había apelado el fallo que habilitó a Cristina a cobrar dos pensiones de privilegio.

El planteo fue en respuesta al fallo del 29 de diciembre del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, que había resuelto que la vicepresidenta tenía derecho a cobrar dos pensiones honoríficas, la de ella como ex presidenta y la que le corresponde como viuda del ex mandatario nacional Néstor Kirchner, además de un retroactivo exento del impuesto a las ganancias.

Desde marzo, Cristina no cobra su sueldo como vicepresidenta de la Nación en ejercicio, ya que presentó una carta en la que renuncia a ese beneficio.Cuando Pérez Nami concedió la apelación presentada por el organismo que dirige Raverta, suspendió los efectos de su sentencia hasta que resuelva la Cámara del fuero, como ocurre en todos los casos por juicios previsionales.

Pese a esa medida, el 3 de marzo la Procuración del Tesoro firmó una resolución donde declaró nula la decisión administrativa de la ANSeS de 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, que obligó a Cristina a elegir una de las dos pensiones y dejar de cobrar la otra.

Ese planteo de Zannini autorizó al organismo de la Seguridad Social a revocar la decisión que se judicializó cuando Cristina sostuvo que le correspondía la asignación de una doble pensión.

Cristina Kirchner cobrará doble pensión vitalicia

"No existe incompatibilidad en la percepción de los beneficios reconocidos por medio de la Disposición CNPA número 5135/10 y la Resolución MDS número 3193/15", sostuvo la Procuración.

Ante esa situación, ANSeS revocó la resolución y desde abril volvió a pagarle a Cristina la doble pensión vitalicia.

La Justicia le pidió al organismo de la Seguridad Social que fundamente su apelación, pero su respuesta, presentada esta semana ante la Cámara de Apelaciones, fue que en función del nuevo dictamen jurídico de la Procuración del Tesoro de la Nación, el revocó el conjunto de resoluciones y "rehabilitó la asignación mensual vitalicia suspendida".

"No puede, en definitiva, sino concluirse que la cuestión debatida en autos se ha tornado abstracta, lo que así solicito que sea declarado por V.E., desistiendo en consecuencia mi parte de la apelación interpuesta", indicó la ANSeS.