Marcelo Longobardi presentó su renuncia a Radio Mitre: los detalles

De acuerdo a la revista Noticias, el periodista no sólo se fue de la emisora por sus roces con Jorge Lanata. Qué influyó para que tome esa decisión

Marcelo Longobardi renunció a Radio Mitre, algo que desde hacía un tiempo venía deseando hacer y terminó concretando ante las autoridades el martes 26 de octubre.

Según detalla la revista Noticias, el protagonista estaba en conflicto con los dos Jorges más fuertes de la emisora: Jorge Lanata, el conductor del segundo programa más escuchado de esa radio, y Jorge Porta, el gerente de Programación.

También explica cómo el crecimiento de Longobardi en CNN habría influido directamente para decidir desvincularse definitivamente del Grupo Clarín.

El vínculo con Porta se quebró una tarde que el gerente de Programación de la radio le habría ofrecido conseguirle una entrevista con el diario Clarín para responder lo que Lanata había dicho en el programa de Mirtha Legrand.

Aquel día, Longobardi, según le contó a sus compañeros de trabajo, sintió que lo que se buscaba era alimentar el conflicto en vez de resolverlo. No quiere llevar su conflicto con Lanata a la arena mediática, en la que el conductor de PPT tiene mayores recursos.

Otros inquietos por el futuro del protagonista son sus compañeros de trabajo Guillermo "Willy" Kohan, el humorista "Rolo" Villar y la locutora María Isabel Sánchez, quienes llegaron de la mano de él a Radio Mitre.

La polémica

La dura interna entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata acaba de sumar un nuevo capítulo luego de la renuncia del primero a radio Mitre, la emisora del Grupo Clarín.

"Sentí que Lanata me escupió en la cara", fueron las palabras del conductor cuando dejaba la emisora, y quien desde hace tiempo mantiene una disputa pública con quien lo seguía en la programación.

La crisis entre ambas tuvo su origen en que Lanata, en más de una oportunidad, se quedó de que le entregaban tarde el programa. Y lo que parecía un show, con el correr de las semanas se vio que no era tal.

Finalmente Longobardi renunció a la radio pese a que era el programa con mejores mediciones, inclusive por encima de Lanata.

"La renuncia Longobardi la presentó el 26 del mes pasado a Radio Mitre. Hizo algo que me parece genial porque es la figura de la emisora, mide más que Lanata", comentaron el el programa "A la tarde", por América TV, en donde revelaron los dichos finales de Longobardi, en donde también se refirieron al perfil de Twitter del periodista, en el que se ve al periodista ante un cartel gigante de CNN, el panelista afirmó que se trataba de una "mojada de oreja para Lanata".

La intimidad de la renuncia de Longobardi a Radio Mitre

En la última edición de la revista Noticias se revelan las verdaderas razones por las que el reconocido periodista Marcelo Longobardi renunció a la Radio Mitre, algo que desde hacía un tiempo venía deseando hacer y terminó concretando ante las autoridades el martes 26 de octubre.

La publicación cuenta detalles de cómo nació el malestar del conductor. el mismo que fue incrementándose hasta terminar con su renuncia. Además, detalla puntualmente el conflicto que hacía meses mantenía con Jorge Lanata, el conductor del segundo programa más escuchado de esa radio, y Jorge Porta, el director de la emisora.

Lanata cuestionó a Longobardi: "Tiene un problema"

También explica cómo el crecimiento de Longobardi en CNN habría influido directamente para decidir desvincularse definitivamente del Grupo Clarín. Quiénes podrían ser su reemplazantes y muchos detalles jugosos más de una de las renuncias más resonantes del año, en una nota imperdible.

Jorge Lanata brindó una entrevista a Infobae en la que volvió a tocar el tema de su enfrentamiento con Marcelo Longobardi por el respeto de los horarios y sus declaraciones podrían generar cambios en la emisora.

El detonante habría sido una entrevista que recientemente dio Jorge Lanata, en donde sacó a relucir el conflicto con Marcelo Longobardi.

"Yo voy de 10 a 14, no puedo llegar a las 14, si lo hago no hay programa. Tengo que llegar a la hora que tengo que llegar. Y sí, tuve una diferencia con Longobardi por el tema de las entregas. Yo un día hice silencio porque, en realidad, le avisé antes que si al otro día seguía pasando lo mismo iba a hacer silencio, lo hice y él se ofendió. Lo que digo es que cuando vos no respetás el tiempo de los demás, le estás cagando su tiempo", sentenció el conductor de Lanata sin filtro.

Cabe recordar que el creador del diario Página 12 ya había tenido un cruce con Longobardi porque entregaba tarde y el programa del primero comenzaba demorado. En una ocasión, Lanata se quedó en silencio los minutos que Longobardi le había entregado tarde, algo que había advertido que haría si la situación persistía.