Radio Mitre: tras la salida de Longobardi, ahora también se va Lanata

El periodista tuvo cruces en los pases con Longobardi y fue apuntado como uno de los detonantes de su salida. Cuándo será la fecha de la última emisión

Tras la salida de Marcelo Longobardi de Radio Mitre, Jorge Lanata también se despedirá del aire de la radio el último viernes de este mes de noviembre, el 27 y al domingo siguiente dejará también la televisión y su ciclo "PPT Box".

El periodista cumplirá con su contrato en el mes de las elecciones legislativas y volverá a la radio el martes 1 de febrero del 2022 y habrá que ver si regresa a la pantalla de El Trece el año que viene.

Con una carta, Longobardi se despidió esta mañana de la radio. Su mensaje no solo estuvo cargado de sentimentalismo y recuerdos, sino también de menciones a todas aquellas personas que contribuyeron con el ciclo que lo puso en el pedestal de las AM.

Tras la salida de Marcelo Longobardi de Radio Mitre, Jorge Lanata también se despedirá del aire de la radio

Dentro de esos nombres que tuvieron un espacio en la carta que el periodista utilizó para despedirse también estuvo el de su colega Lanata y no pasó desapercibido. Las rispideces que se ocasionaron por los pases radiales entre ambos fueron entendidos en un primer entonces como uno de los detonantes de la salida de Longobardi, quien finalmente aclaró hoy que su partida estaba vinculada al tiempo que pasó en la radio.

Mientras realizaba su reconocimiento a aquellas personas que contribuyeron en Cada mañana, Longobardi deslizó un mensaje cifrado para Lanata, quien le había reclamado al aire que le entregaba la programación tarde. Luego de agradecerles a Juan Dillon y a Carlos Melconian por considerarlos "centrales para que el programa tenga un punto de vista", dijo: "Ese punto de vista fue modelado por ellos. Bueno, obviamente... Y esto... A ver, si me pongo a hablar de esto Lanata se va a volver a enojar conmigo porque me voy a pasar de tiempo". aseguró.

El nuevo rol de Longobardi

En medio del conflicto con Jorge Lanata, que derivó en rumores de renuncias a Radio Mitre, el periodista Marcelo Longobardi habló sobre su nuevo rol en la emisora, donde encabeza el programa Cada mañana.

"He convivido con el éxito y el liderazgo durante 21 años. Con todo lo complejo que puede representar, lo he disfrutado. Y en un país como Argentina en que las cosas suelen terminar muy mal, es un orgullo irme mejor de lo que llegué", confirmó en declaraciones a Clarín, Longobardi.

Seguidamente, el periodista de Radio Mitre adelantó que le comunicará a sus oyentes y contó que la decisión de dejar un éxito sostenido durante 21 años puede resultar "extraña", pero asegura que venía "recibiendo señales" y que tanto tiempo es "suficiente".

"Uno tiene que saber ponerse un límite y no creérsela, saber cuándo retirarse antes de que lo decida otro porque eso va a terminar ocurriendo. Y como no sé si puede ser mañana o dentro de ocho años, prefiero tomar una decisión meditada y no especular", soltó Longobardi sobre su futuro profesional.

Por eso enfatiza: "No renunció a Radio Mitre. Tengo planes con la radio y todo lo que pueda hacer para contribuir con Mitre lo voy a hacer. Cada mañana seguirá y tendrá mis editoriales de alguna manera e incluso podría sumar columnas de opinión en otros programas".

"No renunció a Radio Mitre. Tengo planes con la radio", afirmó

La disputa con Lanata

Asimismo, Marcelo Longobardi aseguró que sus "chispazos públicos" con Jorge Lanata lo han obligado a suspender pase de programas y que esto fue una señal más.

De hecho, coloca a Lanata entre las tantas personas a las que agradecerá en su despedida, que incluye a "muchos colegas que pasaron por el programa hasta de forma desinteresada", al equipo que lo acompaña en Cada mañana y a los directivos de la radio con los que terminó de definir su salida del programa este mismo lunes en una extensa reunión.

Longobardi y Lanata protagonizaron una pelea pública

Los planes

Longobardi también aclara que el cambio de rol en la radio no obedece a que tenga otros planes. "Es al revés. Como dejo algo, me llené de oportunidades. Desde que resolví hacer un cambio en mi vida me empezaron a pasar cosas. Es estimulante, muy inspirador y desafiante", enumera. Y cuenta que seguirá y sumará trabajo en la señal internacional de CNN ("un privilegio que tengo").

Pero, además, Longobardi dio cuenta de las "señales" que dice venir recibiendo hace algunos años, la pandemia de coronavirus y sobre todo la postpandemia parecen haber sido determinantes.