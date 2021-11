River no cambia de marca de camiseta: este es el millonario acuerdo que alcanzó con Adidas

La marca de las tres tiras seguirá ligada por seis años más. Cuánto será el dinero que el club de Núñez reciba a partir de ahora

Finalmente, River Plate no cambia de marca de camiseta. El club de Núñez llegó a un acuerdo con Adidas y la marca de las tres tiras seguirá ligada por seis años más.

Este jueves por la noche, en una nueva reunión de Comisión Directiva, se aprobará el nuevo contrato, que le dejará a la institución ganancias por al menos 60 millones de dólares.

El vínculo le garantiza a River un piso exacto de 59.500.00 millones de dólares durante los seis años de contrato. Ese monto surge de la suma entre los montos fijos (u$s 23.450.000), las regalías mínimas garantizadas (u$s 31.050.000), la entrega de productos (u$s 1.700.000), un bono a la firma (u$s 3.000.000) y acciones de marketing (u$s 300.000).

Detalles del acuerdo

Este monto puede incluso aumentar a partir de las regalías con la venta de camisetas y con los premios estipulados por cada uno de los títulos que gane el equipo.

Además, habrá bonos por títulos ganados. Si River sale campeón de la Copa Libertadores, la tesorería se asegurará 1.000.000 de dólares a los 60 días de la vuelta olímpica y 250.000 en caso de perder la final. Y si es campeón de América y gana el Mundial de Clubes, percibirá 750 mil dólares.

En tanto, si obtiene la Copa Sudamericana embolsará 500 mil dólares o 125.000 de la moneda estadounidense si es derrotado en la final. Y 100.000 dólares la Recopa Sudamericana; u$s 50.000 la Suruga Bank; 750.000 la Liga argentina anual; 200.000 la Copa Argentina y 50.000 la Supercopa argentina.

A su vez, recibirá 50.000 si clasifica en la zona de grupos de la Libertadores, 30.000 a la segunda ronda, 50.000 a cuartos de final y 90.000 a la semifinal, aunque todos estos no son acumulativos sino que tienen como tope lo que se paga por ser finalista o campeón.

Respecto del tipo de cambio, se acordó que los montos se pagarán al cambio oficial del Banco Nación al 1 de enero de cada año de contrato y no podrá exceder en más de un 50% el tipo de cambio vigente al 1 de enero del año inmediatamente anterior.

En tanto, los bonos tendrán un tope máximo de 140 pesos por dólar para el primer semestre del 2022 y de 160 pesos para el segundo semestre. De 2023 a 2027, los bonos se pagarán al valor del tipo de cambio vendedor del Banco Nación al día anterior a la fecha de pago. Si en cualquier período de 12 meses la devaluación supera el 70%, adidas podrá exigir la renegociación de los términos.

Este nuevo acuerdo entre River y Adidas, además de dejarle muy buenas ganancias al club "millonario", es el puntapié para recomponer una relación que venía desgastada pero que al final de este vínculo (en diciembre de 2027) alcanzará los 45 años.