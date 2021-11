Rating: MasterChef perdió algunos "kilos" de audiencia

El horario estelar del jueves arrancó con Telefe Noticias al frente, con picos de 12,8 puntos de audiencia, mientras que Telenoche llegó a 8 puntos. Si bien tuvo su peor noche desde el debut, MasterChef Celebrity 3 volvió a ser lo más visto del día.

El certamen culinario arrancó con 13 puntos, y alcanzó un pico máximo de 17,8 puntos de rating, sin llegar a los 20 de los días anteriores. Le ganó a Los 8 escalones del millón que registró 11,2 puntos de máxima, y a La 1-5/18, que tuvo una cota máxima de 10,5 puntos.

Aunque perdió el liderazgo en el corte, Por el mundo, con Marley en Telefe, quedó primero con 13,1 puntos. ShowMatch, con Marcelo Tinelli en eltrece, se ubicó segundo con 8,1 puntos.

MasterChef Celebrity: Enrique y su homenaje a Maradona y Fulop

Primer jueves de "ultima chance" en MasterChef Celebrity 3 y debutaron las "estaciones giratorias" en el programa. Entre las mesadas de los participantes, había unas mesas circulares con su tabla giratoria para que rotaran ingredientes.

El desafío consistía en realizar un plato a elección, lo que desearan cada uno de los "peores platos" de la semana: María del Cerro, Héctor "El Negro" Enrique, Charlotte Caniggia, José Luis Gioia, Luisa Albinoni, Paulo Kablan, Catherine Fulop y Denise Dumas.

"Tienen tres minutos para ir al mercado a elegir lo que quieran. Después, no se pueden prestar ningún ingrediente. Ni una pizca de sal", advirtió Damián Betular. "Igual yo no presto nada, ni loca", acotó Charlotte.

Una vez que tuvieron los elementos para cocinar, el jurado anunció: "Elijan un ingrediente y sepárenlo del resto". Así, todos agarraron uno al azar y tuvieron que entregarlo, colocándolo en la mesa giratoria de acuerdo a su color.

Tras dar un giro, los ingredientes quedaron reasignados para otro participante y fueron entregados por el jurado. La mecánica se repetiría dos veces más durante los 60 minutos de la cocción, alterando las recetas que cada uno tenía en mente.

Al ingresar a la cocina, Enrique mostró a Santiago del Moro la remera que vestía: gris, con una foto en la que él aparecía abrazado a Diego Armando Maradona y una réplica de la copa del mundo obtenida en el mundial de México 1986, junto con la leyenda "Yo jugué con D10S". "El mejor de todos, que es Diego Armando Maradona", dijo Enrique.

Una hora después minutos después, Enrique presentó una chuleta de cerdo con papas al horno, zuccini y salsa con cebolla y ají. Y se mostró optimista. "Me gusta lo que veo, me encanta... Esta es mi noche", dijo antes de entregar un plato al que bautizó de una manera muy particular.

"¿Le pusiste nombre al plato?", consultó el conductor. "‘Cathy’", respondió el ex futbolista. "¿'Cathy’ por Cathy Fulop?", preguntó Del Moro. "Sí, porque hice una salsa beia... me parece a mí", bromeó el Negro respecto a la característica muletilla de la mamá de Oriana y Tiziana Sabatini.

Antes de probar el plato, Donato de Santis pidió la palabra. "No soy tan futbolero, pero esta jugada, en México 86, el Gol del Siglo... ¿empezó con vos?", le preguntó a Enrique, quien una vez más reiteró su versión: "La jugada nació en mis pies. Giré así, para acá y se la doy a Diego que hizo lo más fácil: gambeteó a toda Inglaterra. Se la di con tres dedos", dijo y provocó las carcajadas en el estudio por su ocurrencia. "Ese gol fue el postre de aquel campeonato del mundo", certificó después en el detrás de escena.

Pero la sonrisa se le borró de la cara con las duras devoluciones del jurado. "Recordá que estás en MasterChef, el tuyo es un nivel 0 tirando a 1. Es un buen comienzo, pero ya es la segunda vez que estás en la cocina. No sé cómo te veo en la segunda semana. Aprendé rápido", le dijo Donato.

"Hoy esto no alcanza. cuando ponés sabor, cuando ponés cúrcuma, sumale limón, sumale romero, sumale hierbas, ajo... Si vas a hacer una capa muy fina de sabor que va a condimentar el cerdo, tiene que ser muy fuerte. Porque ese milímetro tiene que condimentar toda la carne. Cuando hacés verduras, dejales texturas, que no se te mezclen, que no se te hagan puré. Y cuando pienses un plato, pensá un poco más. Así te quedás en el banco de suplentes", juzgó Martitegui.

"Bueno, por lo menos estoy en el banco... ¡Peor es que me echen!", se rió Enrique. "¿Pero te conformás con el banco?", retrucó Germán. "Nooo, ni loco, yo quiero jugar. ¿En el banco, yo, El Negro Enrique? No", cerró. Y luego se justificó: "Mi plato obviamente que no fue como el gol a los ingleses... Pero hice lo que pude".

Así, el Negro se quedó con el delantal negro, al igual que Charlotte Caniggia, José Luis Gioia, Paulo Kablan, María del Cerro, Denise Dumas y Luisa Albinoni, quienes estarán en la gala de eliminación del lunes.

Telefe cambia su programación por un motivo especial

Este domingo, habrá elecciones legislativas y por ello, la grilla de los canales de la TV abierta porteña se modificará. En el caso de Telefe, mantendrá uno de sus programas fuertes y reorganizará su horario estelar.

Después de su debut exitoso, con un promedio de 20 puntos de rating, MasterChef Celebrity 3 no tendrá su primera gala de eliminación. Pasará para el lunes y se conocerá quién dejará la competencia.

La grilla de este domingo quedará así: