Elecciones: Luis Zamora no entró como diputado nacional

El exlegislador fracasó en su intento de regresar a la Cámara de Diputados, donde la izquierda tendrá cuatro representantes a partir del 10 de diciembre

Luis Zamora, el primer candidato a diputado nacional del partido Autodeterminación y Libertad por la ciudad de Buenos Aires, alcanzó el 3,07 por ciento. De esta manera, el exlegislador no podrá volver a su banca.

Antes del escrutinio, Zamora sostuvo que los comicios son "una oportunidad de manifestar repudio y rechazo a toda la dirigencia política" que "castiga las condiciones de vida del conjunto del pueblo trabajador en beneficio de las ganancias empresarias".

Luego de sufragar en el barrio porteño de Villa Crespo, el dirigente de izquierda dijo que "el acuerdo con el FMI es inminente y toda la dirigencia política, sea el Gobierno de Alberto Fernández, o la oposición de Larreta y Macri, e incluso Espert y Milei, están de acuerdo en firmarlo, para pagar deuda y ajustar al pueblo con ese objetivo". "Tenemos que luchar para que el pueblo se los saque de encima y decida cómo seguir", añadió Zamora.

Triunfo holgado de Vidal

María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio, se impuso con comodidad en las elecciones de este domingo en la que se definieron 13 de las 25 bancas que la Ciudad de Buenos Aires tiene en la Cámara de Diputados de la Nación.

Con más del 99,41% de las mesas escrutadas, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires consigue el mayor porcentaje de votos, con casi el 47,07%. No solo ratifica el dominio en Capital Federal sino que este resultado le permitiría quedarse con siete bancas en la Cámara baja. En tanto, Leandro Santoro, por el Frente de Todos, obtuvo el 25,1%, con este porcentaje pasaría a obtener tres escaños.

Mientras que el economista Javier Milei, de La Libertad Avanza, consigue el 17,03%. Así, mejoró la performance de las PASO (13%) y estaría ganando dos bancas.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad quedaba en cuarto lugar, con 7,76% y lograba tan sólo una banca.

Vidal: "Millones de argentinos dijeron basta"

Diez minutos antes de las 22 horas, María Eugenia Vidal subió al escenario del búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero. "Millones de argentinos dijeron basta", dijo Vidal. "Dijeron basta y derrotaron la tristeza, la frustración, el dolor, el enojo... Hoy, esta noche, el triunfo es de ustedes", continuó.

"Hoy ganaste vos, que passte un año encerrado, que tuviste a tus hijos sin ir a la escuela, que a lo mejor te quedaste sin laburo o tuviste que cerrar tu comercio. Vos que durante meses no viste a tus ñietos, a tus hijos y todavía esperás una jubilación digna... A vos no te pudieron derrotar, no pudieron con vos ni con nosotros. No pudieron", disparó.

Ganaron nuestros valores, nuestra dignindad. Y nos diste un mensaje muy importante: el poder es tuyo. Los argentinos no tienen dueño y no se venden y nosotros no somos tus jefes, somos tus empleados", afirmó, para luego agregar por la victoria a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y "Lilita" Carrió.

"Millones de argentinos dijeron basta", dijo María Eugenia Vidal

López Murphy: "Le pondremos fin al desquicio"

El primero en tomar la palabra en el búnker de JxC había sido Ricardo López Murphy, quien tomó el micrófono para celebrar el aplastante triunfo sobre el FdT y también aprovechó para hacer foco en las elecciones presidenciales del 2023.

"Estoy conmovido y emocionado por este triunfo", arrancó López Murphy, quien se aseguró una banca de diputados. "Este es el punto de partida para poner fin al desquicio y al derrumbe de nuestra querida patria", agregó.

Acto segudo, afirmó que "los republicanos vinimos a esta enorme coalición para engrandecerla y asegurar una defensa enfática de la libertad, que es nuestro horizonte".

Luego, hizo referencia a la Constitución Nacional y habló del derecho de propiedad y la iniciativa privada, en relación con las crisis que se dio en el Sur del país con la comunidad mapuche: "No vamos a permitir la violación de la propiedad privada en toda la patria y donde está siendo más amenazada por acciones colectivistas y acciones de guerrilla, como sucede en nuestra Patagonia".

Además, López Murphy aseguró que no iban a avalar ninguna suba de impuestos y que combatirán los planes sociales: "No se puede vivir de las limosnas estatales", disparó.

También, aprovechó sus minutos en el escenario de JxC para referirse a la crisis de inseguridad: "Venimos a decirles que vamos a temrinar con esa idea de que las víctimas son victimarios; vamos a tenerminar con esa concepción y mostrarle a la Argentina que se puede vivir con libertad, con seguridad".

Milei avisó que no dialogará con ninguna fuerza

El economista Javier Milei, de La Libertad Avanza, es uno de los progaonistas del domingo, al haber conseguido dos bancas.

Durante la tarde, Milei no dejó su perfil transgresor hasta en el lugar en el que que le tocó votar, donde al aludir al nombre de su espacio, gritó "¡Viva la Libertad!". Otra vez traspasando los límites de la veda también al referirse a los otros partidos.

Milei apuntó contra "la casta política" y anticipó que "no" dialogará con el Gobierno ni con Juntos por el Cambio (JxC) de ser convocado luego de los comicios y vaticinó un cataclismo económico.

Fiel a su estilo, el economista salió de la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde le tocó vota, gritando "¡Viva la Libertad!" y al ser consultado sobre sus expectativas, aclaró que es "bilardista": "En lo único que creo es en el resultado", advirtió.

En tanto, fue tajante ante la posibilidad de acudir a una mesa de diálogo con el Gobierno: "Yo no dialogo con inmorales", aseveró cuando se le planteó si aceptaría participar de una convocatoria como la anunciada por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Consultado sobre el escenario político del país, Milei consideró que "la situación de la Argentina es extremadamente delicada. Tenemos que esperar que no nos sigan haciendo daño desde los distintos actores políticos para que los argentinos no tengan que padecer tantas aberraciones".