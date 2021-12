Teddy Karagozian: "En Argentina, el riesgo es vivir de rodillas por no tener empleo"

Así lo afirma el CEO de TN&Platex, quien desafía a los que consideran que los que invierten en el país realizan una actividad de riesgo

Desde 1979 producen hilados que terminan en prendas de la más alta calidad, toallas y hasta neumáticos… Sortearon la pandemia y hoy se disponen a alcanzar en 2 años el nivel de puestos de trabajo máximo que tuvieron previo al 2015.

Sin embargo, con la producción en aumento, Teddy Karagozian, CEO de TN&Platex, cree que el congelamiento de precios que lleva adelante el Gobierno no sirve como herramienta para frenar la inflación y que la única salida es el crecimiento de empleo en el sector privado. Además, considera que el IVA debe ser eliminado de todos los productos de consumo que no generen riesgo a la salud. "No tiene lógica que te cobren impuestos por lo que consumís para alimentarte o por la ropa que te ponés para ir a trabajar".

Así lo dijo en esta charla exclusiva con iProfesional.

¿Cómo los agarra la salida de la pandemia?

A nosotros nos agarra muy bien. Veníamos de un período con un gobierno anterior que pensámos que nos iba a ir genial pero bajamos a la mitad la capacidad de producción. En diciembre de 2019 teníamos la mitad de lo que producíamos en diciembre de 2015. Hoy estamos recuperando y todavía estamos por debajo de ese nivel pero hemos invertido en otras cosas: en medias, en telas.. la empresa nunca ha invertido tanto dinero como lo ha hecho en este último año y medio.

Hoy invierten más ¿pero tienen un costo de producción también mayor o no?

Nuestro costo de producción hoy es más bajo. La mano de obra en Argentina es muy barata, la realidad es que el tipo de cambio está bajo entonces la materia prima también está baja. Leído en dólares la ropa sale barata, el hilado sale barato, la tela sale barata.. , pero claro, leído en dólares oficiales.

Pero el producto final teniendo en cuenta los salarios argentinos es caro…

No. Es cara la ropa importada… Porque la Argentina desperdició plata importando y no produciendo en los últimos 4 años y antes también. Entonces, como no tenemos dólares los importadores de ropa no pueden hacerlo, hay dificultades. Debido al Covid los locales estuvieron cerrados, los costos de producción por unidad son altos, pero la ropa que se vende en Argentina comprada por los argentinos es barata. La ropa que compran en los shoppings la clase media y la clase media alta es cara…

¡Pero ahí también compran los argentinos!

Pero la ropa en los shoppings es en un 70 ú 80% importada y se vende en pocas cantidades, mientras que la ropa en Avellaneda, en los pueblos, en los lugares en donde la gente realmente compra la ropa que necesita es algo muy económico.

Aquellos que piensan al revez justifican la importación diciendo que la importación nivela.

Eso es lo que hacen los teóricos de la economía. Y la realidad es que la Argentina no tiene dólares. Y a lo que compramos barato habría que ponerle las penurias de los años que después tenemos que pagar las deudas. Cada vez que compramos barato (como en el 79, 80, 81) después vienen las crisis como la de los 80 cuando no teníamos la plata para pagar las deudas.

Pasó lo mismo en los años de la convertibilidad: la desocupación pasó a ser del 25% y después con De la Rúa y la devaluación hubo que pagar todo el endeudamiento que tuvimos en esos años en los que se consumió… Entonces lo que uno tiene que entender es que es lo mismo que para el chico que usa la tarjeta de crédito: cree que la ropa es barata porque no la está pagando. El país se endeudó durante 4 años, la ropa le parecía barata, pero en realidad lo que estaba generando era una acumulación de deuda y una acumulación de gente sin trabajo, y hoy tenemos parte de la población económicamente activa que no conseguía trabajo en el sector privado y lo consiguió en el público. Ese gasto público hay que adicionarlo al costo barato de la ropa durante los años de Macri…

¿Iguala precios la apertura de las exportaciones?

Cuando pensamos que iguala precios hay que darse cuenta que del dinero que yo cobro, la mitad va para el Estado. Cuando entra un producto importado, solamente el último sector paga el 50. Entonces todo el resto de los impuestos que se cobran para pagar el gasto del Estado no se recaudan. Ahí aumentamos deuda. Entonces el problema en economía es que lo que algunos creen que es, no es. Y en el caso de la ropa, sería barato si el 100 % del dinero fuera al empresario. Pero aquí solo el 50% del dinero va al empresario, el resto va al Estado.. Cuando uno importa productos que vienen de países donde no se les cargan impuestos, el sistema de jubilación revienta por falta de dinero, el sistema de salud revienta por falta de dinero, el sistema político aumenta la cantidad de empleados y todos esos gastos deben ser puestos en la estructura de costo.., no es la ropa lo que sale caro en la Argentina sino que el tipo de cambio que se utiliza es un tipo de cambio bajo, los autos salen baratos, el salame sale barato, el queso sale barato, los vinos salen baratos. La Argentina no es un país donde el dólar puede ser barato… Cuando se ha hecho eso siempre ha sido pan y circo.

Quienes piden flexibilizar las importaciones dicen también que no hay suficiente tela buena en Argentina..

Yo por ejemplo tengo un mes entero de stock en el depósito, y mis clientes tienen entre 2 y 5 meses de stock en sus depósitos.., Lo que pasa es que los importadores destruyeron la industria nacional y después, cuando empezaron a querer comprar inmediatamente después del cambio de Gobierno dijeron que no había tela porque por supuesto la capacidad de producción en el país había disminuido. Esto es como matar una persona y después querer que resucite porque lo necesito vivo. Esto lleva un tiempo hacerlo.. Hoy la capacidad de producción de la industria textil subió significativamente, pero como dije al principio todavía no alcanzamos la capacidad de producción que teníamos hace 6 años cuando los importadores la empezaron a destruir… y lo mejor es que no fue culpa de ellos.. Los importadores la destruyeron porque hay personas que tienen un conocimiento básico de la economía de otros países y la repiten.

¿Tuvieron que despedir gente durante la pandemia?

Durante la pandemia no. En el Gobierno de Macri tuvimos que despedir a casi la mitad de la gente que trabajaba con nosotros. Teníamos 1900 personas despedimos a 850 y desde entonces ya tomamos 400 más y en los próximos 2 años tenemos planificado volver a 1950 personas… Nos va a llevar 2 años más recuperar la cantidad de empleo que teníamos en ese momento.

¿Que incentivos reciben para tomar empleados?

¿Hoy? Ninguno. Solo la demanda. Recibo desincentivos. Pero como nosotros somos una empresa que pensamos a largo plazo y no estamos pensando en despedir, estamos tomando gente. Muchos colegas mios tienen temores y no emplean, pero al no emplear tampoco suben producción y al no subir la producción lo que se genera es penuria para los argentinos.

Hoy ustedes promueven la llamada "mochila argentina"…

Sí, porque con eso aquellos que no son tan arriesgados podrían estar tomando gente. Hay que darse cuenta que si uno es una pyme y emplea a alguien siempre teme que esa persona que emplea sea la que acabe con la pyme con un juicio laboral. El riesgo es muy alto y eso hace que cada vez se tome menos gente.

El proyecto "Mochila Argentina" de Karagozian, que cuenta con el apoyo de algunos sindicatos, busca establecer una forma novedosa de asegurar las indemnizaciones bajando el costo laboral a los empresarios, mediante la creación de un Seguro de Garantía de Indemnización.

¿Hay mucho empleo informal hoy en su industria?

La formalidad depende de la cantidad de dinero que hay en la economía en negro. Lo más importante es cuánto empleo hay en el sector privado formal y cuánto en el informal. En la Argentina creo que hace más de 40 años que no sube el empleo formal en el sector privado…

Pero el sector público es el que más empleo informal tiene…

No, el sector público es el que más creció. El sector público creció de un millón y medio a tres millones 800 mil trabajadore… Ese es el empleo que dicen se generó entre el año 2003 y 2008. No se generó empleo en el sector privado desde hace muchísimos años. Las empresas fueron reemplazando cada vez más tecnología por mano de obra. Nuestra compañía es ultra tecnológica y con los salarios tan bajos que hay en la Argentina podríamos tener muchas más personas, pero tenemos robots para reemplazar cualquier cosa.

¿Se necesita una reforma laboral en Argentina?

No, por eso decimos que la "mochila" viene a resolver un conflicto. Porque la reforma laboral se refiere a la quita de derechos y este es un aumento de valor para el empleado porque en la Argentina menos del 20% de los que se van de una compañía reciben indemnización. En nuestro país si una persona se va por su cuenta no recibe nada, si la empresa entra en concurso tarda en recibir algo, si quiebra la empresa no recibe nada, si lo despiden con justa causa no recibe nada. Los únicos casos en los que se paga indemnización son en los que la empresa tiene dinero y despide… son los casos más raros porque generalmente cuando la compañía tiene dinero y está creciendo no despide. Por eso decimos que la mochila es un aumento para el 100 por ciento de los empleados y es su derecho a quedarse con la indeminización que les corresponde, aún cuando decidieran ellos cambiar de empresa de motu propio. Entonces si un empleado mío se quiere ir a trabajar con vos y tiene 10 años de antigüedad se puede ir sin tener que hacerme juicio, sin que yo le haga juicio, sin perder su activo… Entonces no hace falta una reforma laborar sino una ley en la que se aumenten los derechos del trabajador.

¿Y los sindicatos que dicen?

Los sindicatos están contentos pero no lo pueden decir porque los empresarios no dicen nada… Pero todos los sindicalistas comprenden que la eliminación del conflicto laboral implica un aumento de salarios. Con este sistema se formaliza la economía y disminuye la informalidad en general. Lo que tenemos en nuestra industria, que es similar a lo que ocurre en el sector de la construcción, es que la gente tiene dinero en negro y se lo gasta en la informalidad. La mayoría de las empresas que confeccionan en Argentina tienen entre 5 y 10 personas en los talleres. En el mundo los talleres son de entre 1000 y 5000 personas. El costo de producir en una fábrica de 5000 personas es sideralmente más bajo al de producir en una de 5 empleados y a nosotros nos permitiría bajar aún más el precio de la ropa y exportar al mismo tiempo a cualquier lugar del mundo. Nosotros tenemos los diseñadores, tenemos la historia de producir textiles en la Argentina, algo que no tiene ni Chile ni Uruguay; además comprendemos el clima de los europeos, los americanos e inclusive los asiáticos. Brasil, Bolivia y Perú son de regiones cálidas… en cambio nosotros tenemos otro clima. Con lo cual Argentina tendría la chance de convertirse en un gran exportador, si tuviéramos empresas de 1000, 2000 ó 5000 empleados y esto se podría hacer con la "mochila".

¿Qué porcentaje de lo que la industria produce en nuestro país se exporta?

Muy poco, y yo no lo recomiendo. La Argentina no tiene capacidad de exportar hoy. Cuando uno consume, la mitad de lo que se consume son impuestos, cuando vas al supermercado y llenás el carrito y gastás 10 mil pesos, 5 mil de ellos son impuestos. Cómo los textiles son pura mano de obra acumulada, la mitad de lo que estarías exportando serían impuestos. Entonces lo que primero tendríamos que hacer es aumentar el empleo privado en todos los sectores, luego bajar los impuestos sobre el consumo de la población y bajar así el precio de los productos, y eso permitiría una disminución del factor Estado sobre el costo de los productos. Recién ahí la Argentina podría convertirse en exportadora. Nuestro país ya probó abrir para bajar los precios, eso duro 2 años cada vez que se hizo y después hubo que pagar a los desempleados, el gasto público, etc.. Esto te muestra que no es un tema de las empresas, es un tema de la política.

¿Cuándo usted dice que habría que bajar impuestos, dice que la ropa no debería tener IVA?

El consumo de lo lo que comés y te ponés en la clase media y media alta es un lujo, en la clase baja es supervivencia. No tiene ninguna lógica a una persona pobre estar cobrándole impuestos sobre lo que consume o lo que se pone para ir a trabajar. En Argentina el pobre consume localmente ropa con IVA e Ingresos Brutos y la clase media o media alta compra en Europa donde encima te devuelven el IVA. Entonces tenemos un sistema en el que deberíamos cobrar impuesto sobre la propiedad y no sobre el consumo.

¿Usted está de acuerdo con que haya mayor presión impositiva sobre las empresas?

Sí pero no así. La empresa cuando se le carga un impuesto se lo manda al cliente. Los empresarios no somos dadivosos y no tenemos por qué serlo. Entonces cuando se pone un impuesto a una empresa, la compañía se lo pasa al cliente siempre. Por eso digo que el impuesto debe ser sobre la propiedad pero no sobre el consumo. En Estados Unidos pagan el 2% del valor de la propiedad. Acá el 0,02%, pero tenemos 140 impuestos más. Entonces paguemos el 2% del valor de nuestra casa, pero eliminemos los otros 140 y además los impuestos al consumo de bienes que no generan daño. Mantendría impuestos altos sobre el tabaco, el azúcar, el juego, sobre todas las cosas que generan algún tipo de daño.

¿Por qué en campaña todos prometen analizar una baja o eliminación del IVA para determinados productos y después nunca sucede?

Porque en la Argentina no hay lo que se llama correspondencia fiscal. Los que pagamos impuestos en la Argentina no estamos representados.

Usted se mostro siempre en contra de que se regulen los precios…

Si, absolutamente.

¿Por ejemplo el congelamiento de precio de los alimentos que le parece?

Yo estoy en contra de eso.

¿Y si incluyeran a los precios de la ropa?

Podrían hacerlo, pero trate de imaginar lo que sería patear un hormiguero y decirle a cada hormiga para que lado tiene que ir. En la industria textil hay miles de oferentes. Generalmente la ropa que una persona se pone no la tiene puesta nadie en 10 cuadras a la redonda. Quiere decir que a diferencia de la comida y la bebida que se vende a mucha gente el mismo producto de la misma góndola, en textiles no hay ningún producto a la redonda que alguien esté consumiendo al mismo tiempo y se le pueda regular el precio. En definitiva, si no funciona para alimentos, aún menos va a funcionar para los textiles. Porque la textil es una de las actividades más distribuidas y con más competencia en la Argentina.

¿Entonces lo que está haciendo el Gobierno no sirve?

Claramente no sirve.

Para controlar la inflación no es solución…

La solución para la inflación es la mochila argentina porque la inflación es producto de un gasto por encima de la recaudación y el gasto está por encima de la recaudación no porque la recaudación sea baja, sino porque el gasto es mucho. Y el gasto es mucho porque el Estado empleó a todas las personas que quedaron desocupadas de todos los proyectos de apertura que hubo en la Argentina, todos esos quedaron como un plomo y se les agregaron todos los que no lograron meterse en el Estado y requieren de subsidios.

Toda esa gente que quedó desplazada del sector industrial y de servicios, porque alguno pensó que la solución del país era la apertura y que así iban a bajar los precios, etc… después de esa apertura el gasto público subió y hoy solamente se puede revertir con aumento de empleo privado. Bajar impuestos como una cosa aislada tampoco sirve… La presión de precios tampoco sirve, fue demostrado montones de veces. Entonces te das cuenta que todas las preguntas sobre por qué estamos en la situación que estamos te llevan siempre a la misma conclusión: los empresarios argentinos, producto de la experiencia que tienen, tratan de no tomar personal más que el mínimo necesario. Las empresas chicas no aumentan la cantidad de horas y otras ni siquiera la producción porque la situación política no es clara. En la Argentina la indemnización acumula un pasivo laboral en las empresas, esas no valen nada, y como no valen nada los empresarios nunca invierten en una empresa que no vale nada.

Yo creo que después del resultado de la última elección se vienen cambios. Esos cambios pueden ser mejores o peores… yo soy optimista como fui siempre, aún en el Gobierno de Macri. Con lo cual si me preguntás a mi, creo que toda persona que tiene un activo en la Argentina y tiene que defenderlo va a poder defenderlo mejor de lo que lo está haciendo ahora. Porque los errores van a tener que ser corregidos y las cosas buenas van a tener que continuar.

¿Los empresarios son formadores de precios?

En una economía sin inflación sí, en una economía con inflación somos tomadores de datos. Esos datos cambian también porque tienen un tema estacional . En el caso de la ropa es visible porque el precio solo sube con el cambio de estación y después durante varios meses es el mismo. El tema impositivo es el que incrementa los costos de todo. Es por eso que tanta gente se viste en La Salada.

Se me abrió otra ventana ahí con el tema de La Salada: ¿los gobiernos terminan cediendo frente a eso? nunca se encuentra una solución definitiva….

¿Cuál sería tu solución definitiva? Por ejemplo, ¿que la gente que se provee en La Salada no compre ropa y aquellos que proveen a La Salada no produzcan ropa? Por lo que vos decís un Gobierno que llega a las elecciones a través del voto de la gente, ¿tendría que bajar a muchos que están en la informalidad y aumentar así la cantidad de gente en el sector público? Así cantidad de personas que podrían haberse vestido y alimentado en los almacenes y mercados próximos, similares a La Salada, ¿que directamente no se alimenten?

Yo no estoy diciendo nada de eso… Yo digo que no se le encuentra una solución real… y para el que paga es competencia desleal…

Lo que hay que hacer es lo que te estoy diciendo yo. Hay que aumentar el empleo privado y eliminar los impuestos del valor agregado. Por ejemplo, un empleado mío que se lleva $100 a la casa, a mí me costó $200 y con esos $100 que se lleva a su casa 50 los gasta en impuestos. Quiere decir que a mí me costó $200 y él solo consumió $50 de producto. La Salada es la eliminación de todo eso, directamente costó 50, él recibe 50 y con eso compra 50.

Sí, está bien, pero frente a eso, ¿usted qué gana? Se hace cargo de los impuestos, tiene una exigencia mucho mayor y está bien…. la mirada social perfecto. De todos modos, al menos, no parece, del todo justo.

Yo gano vivir en el país más lindo del mundo, yo estoy acá y la realidad es esa. El empresario que produce en la Argentina es consciente de que este país vale la pena y que todos los problemas por los que estamos pasando nosotros, son problemas solucionables. Algunos se cansan de remar y se van, quizás sean los más inteligentes no lo sé. Yo soy hijo de inmigantes y no tengo ni pensado ni deseo ni voy a emigrar por lo que pasa.

¿Ser un empresario en la Argentina es una actividad de alto riesgo?

No. Técnicamente lo están llamando así pero no. En el resto del mundo ser un empresario tiene un sentido, dá orgullo; en la Argentina a veces es vergonzoso porque ponen delincuentes en el diario o en todos lados. Nosotros los empresarios tenemos el problema de que la sociedad nos ve como recaudadores de impuestos, ve al Estado como captador de beneficios entonces nos ven como el malo de la película por ser recaudadores de impuestos. En el resto del mundo el empresario es bien visto. El riesgo es mucho menor que el que tiene el que vive en la villa 1- 11- 14. Aquellas personas que dicen que ser empresario es alto riesgo lo dicen a veces sin pensar, sin la empatía necesaria para comprender que en la Argentina el riesgo es no tener el dinero por no tener empleo o haberlo perdido. Ese el riesgo real, vivir de rodillas.

¿Es más difícil ser empresario en un gobierno macrista o kirchnerista?

Hubo un solo gobierno como Cambiemos y espero que hayan aprendido así que uno no puede decir si es más fácil o más difícil. El gobierno de Cambiemos fue desastroso no solamente para mí, todas las industrias alimenticias del país perdieron dinero. Todos los supermercados del país perdieron dinero. En la Bolsa por ahí había guita, pero todos los empresarios argentinos se endeudaron, vendieron propiedades y se extranjerizó una parte importante del patrimonio de la Argentina. Entonces no es un tema de Cambiemos, del gobierno de Macri… es cierto que fue malo ….tengo la posibilidad de decir que yo fui uno de los que lo votó. Federico Sturtzenegger (ex Presidente del Banco Central) vino a mi casa. Eramos unos 15 empresarios. Nos dijo que nosotros éramos los responsables de la suba de precios. Me acuerdo muy bien de una persona a quien quiero, economista también de Cambiemos, de origen peronista, que decía que La Serenísima era el problema y que los precios de la leche eran altos, porque La Serenísima con una posición dominante quería cobrar más… La Serenísima, una empresa que tuvo que venderse por 2,50 US$ , porque en realidad perdía dinero y entregaba un producto a 100 $ y el supermercado lo vendía a 300 $ y resulta que el problema era La Serenísima. Teníamos en los supermercados el nudo y atacábamos a los proveedores.

¿Dijo voté a Macri, no sé después si habrá votado a Alberto Fernández, lo volvería a votar?

Yo voté a Lavagna y lo volvería a votar. Y este Gobierno sabe que voté a Lavagna.

Entonces con Kulfas está contento, ¿le parece que está haciendo un buen trabajo….

No me parece, es. Los números muestran el aumento de la producción industrial de la Argentina. Aún con COVID y en un país que no tiene un peso partido por la mitad, es interesante escuchar a los importadores de ropa decir que es una barbaridad que a ellos no los dejen importar. Resulta que la Argentina no tiene dólares para importar máquinas… a vos te parace que si el Gobierno tuviera dólares no nos permitiría comprar todas las máquinas que queramos? No hay dólares… Ahora si al país los tuviera, ¿qué es lo que tiene que comprar? ¿máquinas o ropa? Máquinas. Porque cuando comprás ropa, esa ropa viene con un montón de valor agregado, cuando comprás máquinas viene con un montón de empleo futuro. La Argentina ha perdido 4 años significativos donde todos pensábamos, y por eso yo lo voté, que venía un industrial para generar empleo como había sido el padre de Mauricio. Al tiempo nos dimos cuenta de que no era así.

Me queda preguntarle sobre la Ley de Talles. ¿Uds. están de acuerdo con que se implemente?, ¿con que tengan que producir para todos los talles? ¿ya sea por mucha ropa o poca?

Siempre dije lo mismo: primero que los talles tienen que ser numéricos, no deben ser large, ni medium ni nada, nadie tiene por qué decir qué soy yo … Yo por ejemplo soy extra large y no me siento extra large, creo que eso atenta contra la venta. Entonces tendría que ser 1, 2, 3 , o talle tanto ó tantos centímetros, eso. Sobre si tiene que existir la misma ropa para todos los talles, es de imposible implementación. Así que no sé. Un local por ejemplo, para altos y gordos no va a tener el talle de los chiquitos. Los locales que venden para un tipo de chicas no van a tener todos los talles. Ahora yo veo que los nuevos diseñadores son mucho más empáticos y no van a necesitar la Ley de Talles para hacer lo que tienen que hacer. Ahora es probable que algún tipo de normativa haga falta, porque como dije, cuando son 10.000 personas que hacen ropa, hace faltas normas que estandaricen.