La advertencia de Antonio Laje en Buenos Días América tras los rumores de desvinculación: "No lo van a conseguir"

En medio de la información que lo aleja de América TV y A24 debido a la acusaciones de maltrato, el conductor de BDA envió un contundente mensaje

Antonio Laje envió un contundente mensaje a su grupo de trabajo en medio de la información que dice que sería desvinculado de América TV Y A24 tras las denuncias por maltrato que recaen en su contra.

"Sé que no es este el lugar ni la forma. Después lo haré personalmente. Solo quería decirles que sé por lo que pasaron estos días y que les agradezco desde el alma el haber bancado", empezó Antonio Laje su mensaje enviado a su grupo de trabajo a través de WhatsApp y que difundió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "No fue fácil para nadie este último tiempo y creo que fue por demás injusto en cómo se dio".

Antonio Laje durante su descargo.

Luego, sin dar detalles de su futuro dentro del ciclo, le aseguró a su equipo: "A partir de mañana vamos a empezar a pensar en el mejor BDA que hayamos hecho hasta ahora para demostrarles a todos los que quieren ver destruido nuestro programa que no lo van a conseguir", advierto el conductor de América TV y A24, y piloto comercial. "Gracias desde el corazón", concluyó Antonio Laje.

Tras la sorpresiva renuncia de Liliana Parodi al grupo América, se dio a conocer que posiblemente Antonio Laje también sea desvinculado del canal luego de la seguidilla de denuncias que recibió en su contra.

Si bien hace algunos días, tras la misteriosa salida de María Belén Ludueña y la denuncia de Fiorella Vitelli, entre otras, hubo una reunión de Directorio en el edificio de América TV, para tratar este tema que tiene en vilo a la agenda mediática, no se especuló con la salida del conductor. Sin embargo, con la información que se dio a conocer en las últimas horas, Antonio Laje estaría más cerca de la puerta de la salida del canal que la de adentro. "Se haría oficial el lunes con la desvinculación de Laje", escribió en Twitter el periodista Agustín Rey.

Laje sobre las denuncias de maltrato

El pasado 6 de diciembre, el presentador televisivo realizo un extenso descargo al aire donde, entre otras cosas, afirmó: "Jamás quise maltratar a nadie. Por eso no quise hablar la semana pasada, porque era tan furibundo el ataque, tan brutal, tan operado en algunas cosas, basado en gente que se sintió mal y que respeto" y sentenció: "Después no se de dónde viene el ataque. Tengo claro que están intentando bajarme, destruirme, sacarme del aire. Yo vivo a la luz, no ando en las sombras. Estoy acá, todos los días".

A raíz de que se conocieran las denuncias de varias periodistas en contra de los maltratos de Antonio Laje, cada vez son más las personalidades del medio que han salido a opinar sobre el tema y el pasado viernes la redacción de América TV manifestó en las oficinas en contra de lo que al parecer sucede desde hace años.

Las fotos y los videos de la protesta que hicieron los trabajadores de la redacción de América TV y A24 -en la asamblea de prensa organizada en el SiPreBA-, donde imprimieron y pegaron por todas las instalaciones hojas que expresan: "No es exigencia, es maltrato", trascendieron en Twitter y Ángel de Brito no tardó en retuitearlo para darle mayor visibilidad.

El descontento sobre Antonio Laje parece ser cada vez más notorio en las instalaciones del canal, en el que ha liderado en las mañanas con "Buenos Días América".