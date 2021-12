Revelan el acuerdo Eduardo Feinmann con Jorge Lanata tras su pase a Radio Mitre

La noticia sorprendió pero es un hecho. El conductor ya firmó contrato y se ocupará de la primera mañana de la emisora tras la salida de Marcelo Longobardi

La noticia sorprendió pero ya es un hecho. Se trata del pase de Eduardo Feinmann a Radio Mitre tras una temporada en Radio Rivadavia. El conductor ya firmó contrato y se ocupará de la primera mañana de la emisora tras la salida de Marcelo Longobardi. Tras lo expuesto, salió a la luz la supuesta charla que el comunicador La Nación+ habría tenido con Jorge Lanata.

Laura Ubfal dio detalles al respecto en «Gossip», su programa de Net TV. "Hablaron Feinmann y Lanata. Acordaron que en el pase van a hablar 10 minutos cada unos a las 9:50 va a empezar el pase, le van a sacar diez minutos a cada programa o sea que en total van a ser 20 minutos de pase", señaló la conductora.

"Acordado hablado, todo divino. Desde el 1 de febrero", añadió posteriormente. En ese contexto, la especialista en la farándula local se refirió a otras modificaciones que se darán Mitre por la renuncia de Marcelo Longobardi: "El que se va con Longobardi es Cormillot, por ahora solamente Feinmann sabe que van a estar María Isabel Sánchez y Rolo Villar".

"Veremos qué pasa con quién va a estar junto a Feinmann. Cormillot no quiere trabajar con Eduardo", reafirmó la periodista. Cabe recordar que Longobardi le puso punto final a su participación el la radio luego de tener una serie de encontronazos con Lanata por entregar minuto tarde el espacio en la AM.

Marcelo Longobardi tras su salida de Radio Mitre.

"Yo quiero cambiar con la época y es muy desafiante. Yo espero que sea inspirador, para mi como para otros. En resumen 21 años de éxito es suficiente, mucho más de lo que yo habría imaginado. En esta época, todo cambia y hay que saber desprenderse de las cosas para no ser un esclavo del pasado", dijo Marcelo en su despedida.

La salida de Longobardi

Marcelo Longobardi abrió las puertas de su casa a Hablemos de otra cosa en el momento más crucial de su vida. Después de 21 años, de manera bastante abrupta, dejó la conducción de su exitoso Cada mañana, el magazine informativo que hacía por Radio Mitre. Le gusta usar una metáfora y decir que la desvinculación de ese medio fue como le sucede a una pareja con un divorcio: no se puede programar fríamente con una fecha precisa.

"No puedo explicar bien lo que pasó -me comenta, en Hablemos de otra cosa- porque pasó de un día para el otro, aunque en mi caso venía de un proceso mucho más complejo y que tenía que ver esencialmente en no abusarme de un privilegio".

Aún no se sabe quién lo reemplazará a partir del 1° de febrero de 2022. Por ahora tomó la posta su amigo y columnista económico, Willy Kohan, y en unos días, el relevo será con Jorge Fernández Díaz. La semana que viene podría saberse quién será el nuevo conductor o la nueva conductora. "Hay mucha gente que puede reemplazarme: Novaresio, Joni Viale, Willy Kohan, Cristina Pérez", juega a adivinar Longobardi.

"Quiero empezar todo otra vez haciendo cosas de nuevo. Es obvio que uno de los desencadenantes fue mi proceso con CNN". Y no esquiva el bulto: "Es obvio también que tuve una controversia con Lanata, pero no fue el desencadenante principal".

Feinmann cambia a Radio Mitre.

El tironeo por los horarios -Cada mañana y Lanata sin filtro son programas consecutivos que cubren la amplia franja que va desde las 6 de la mañana a las 14 horas, de lunes a viernes- fue el argumento que dejó al rojo vivo y expuso públicamente la crisis que se venía gestando entre los dos conductores.

Algo se había roto -algunos especulan con una guerra de egos y de rating-, porque hasta antes de la pandemia habían convivido más que cordialmente en largos pases, que eran programas en sí mismos, tramo en el que daban rienda suelta a sus partes más lúdicas. Guerra de nieve, magos, vedettes, adivinos, cantantes y hasta faquires llegaron a ese espacio, que también se podía ver por Internet.

"El notable era él -explica Marcelo-; yo era mucho menos notable que Jorge. Todos somos commodities, sacando a Lanata que es un rockstar, un personaje de otra envergadura. La gran diferencia fue el modo en que nos conectamos entre nosotros. Trabajé mucho para construir ese armado de personas. La radio se volvió un éxito de la mañana hasta la noche. Siempre entendí que el modo de obrar era ese". Y agrega: "Hice una contribución a Mitre al haber creado un ambiente de trabajo muy diferente a lo que son los medios, habitualmente llenos de tensiones, internas, problemas personales y egos. Logramos algo más armonioso, trabajo en equipo y conecté con el público de una manera determinada".