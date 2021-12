Pasó de tener u$s5 y vivir con sus padres a ser millonario en solo cinco años: sus 3 consejos para lograrlo

Grant Sabatier tenía más años que dólares en el banco cuando tomó la decisión de dar un giro en sus finanzas personales y se planteó un ambicioso objetivo

Con 24 años, deambulaba de trabajo en trabajo y tenía menos solamente u$s5 en su cuenta corriente, por lo que tuvo que mudarse de nuevo a casa de sus padres. Apenas 5 años después, sus ahorros superaban el millón de dólares.

Es la historia de Grant Sabatier, ahora más cerca de los 40 que de los 30, prejubilado, autor del libro sobre libertad financiera Financial Freedom: A Proven Path to All the Money You Ever Need y fundador de Milennial Money.

En 2010 tenía más años (24) que dinero en su banco (5 dólares) y no podía pagarse "ni una porción de guacamole", pero tomó la decisión de dar un giro en sus finanzas personales y se planteó un ambicioso objetivo: ganar un millón de dólares y jubilarse lo antes posible. Como se ha mencionado, logró ambos: el primero, antes de cumplir los 30; el de prejubilarse, en solo 10 años, siendo treintañero.

Para ello, en pocas palabras, consiguió incrementar notablemente sus ingresos con varias fuentes (hasta 13) ganando 300.000 dólares al año, ahorró la mayor parte de ellos (el 80%) e invirtió. 5 años, 3 meses y 6 días después, ya tenía 1,2 millones de dólares.

Según cuenta a CNBC, no se trata de una excepción, sino algo a lo que pueden aspirar muchas otras personas: "Creo que una gran mayoría de estadounidenses puede jubilarse en 10 años o menos si gana al menos 70.000 dólares al año", afirma. En 2019, el salario medio por empleado en Estados Unidos era de 66.778 dólares, informa Estadista.

Sabatier es parte del movimiento FIRE (financial independence, retire early) que aboga por la independencia financiera a temprana edad.

Eso sí, requiere un importante cambio de estilo de vida y estar dispuesto y ser capaz de ahorrar constantemente entre el 50% y el 70% de los ingresos, explica: "Lo importante es darse cuenta de que ahorrar no es un sacrificio; es una oportunidad".

Pero sí, jubilarse en pocos años y conseguir ser millonario joven requerirá de ciertos sacrificios (vivir en una vivienda pequeña, compartir piso, alquilar la habitación extra, olvidarse del coche que te gustaría tener...): "Solo durante un par de años para depositar, ahorrar e invertir la diferencia", tranquiliza.

Estos son los 3 consejos de este joven rico para ser millonario y prejubilarte en unos 10 años:

1. Reducir los gastos de vivienda

La mejor manera de ahorrar mucho dinero es reducir los gastos de la vivienda, ya que el pago del alquiler o la hipoteca es el principal gasto para mucha gente.

"Viví en el departamento menos caro que puedas, conseguí compañeros de piso, comprá una propiedad de 2 dormitorios y alquilá la otra habitación para mantener tus gastos de vivienda lo más bajos posible", enumera.

Si puedes disminuir tus gastos de vivienda de forma importante —habla por ejemplo de reducirlos a un tercio—, "habrás recortado 10 o 15 años el tiempo que tardarás en jubilarte", afirma.

Sabatier recomienda reducir gastos y diversificar las fuentes de ingresos.

2. Buscar otras fuentes de ingresos

Entre las formas de tener más dinero destacan reducir los gastos y ahorrar, y aumentar los ingresos, y ambas son necesarias si quieres ser millonario o prejubilarte de joven.

"Sal y trata de ganar un poco de dinero extra. No tienes que volverte loco, no tienes que salir y ganar 10.000 dólares extra o más al mes. Pero cada 1.000 dólares [unos 865 euros] que ganes e inviertas en su lugar, eso va a recortar literalmente meses del tiempo que te llevará jubilarte", explica Sabatier.

3. Ser constante y mantener la motivación

"Lo más importante" para Sabatier es mantener la motivación a lo largo de los años y ser constante en los objetivos, los pasos y los sacrificios para lograrlo.

"Veo a mucha gente que se emociona mucho y dice: 'Dios mío, voy a salir y ser económicamente independiente. Voy a jubilarme pronto'. Y luego volvés a verlos 90 días después y ya no lo hacen", advierte Sabatier, según recoge CNBC.

Una forma de mantener esa constancia y motivación a pesar del paso del tiempo es convertir el proceso de ahorrar dinero en una especie de juego: "Puede ser muy divertido" e incluso "adictivo", propone.

"Mira tu cuenta bancaria todos los días durante 5 minutos. Empezarás a ver crecer tu dinero y eso es toda la motivación que vas a necesitar", sostiene.

De todas formas, no pasa nada si no consigues tu objetivo de alcanzar la suficiente libertad financiera como para poder prejubilarte en el plazo de 10 años. "Aunque te lleve 12 o 15 años, te habrás jubilado antes", recuerda Sabatier.