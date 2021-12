Rating: ¿cuál fue el ganador del último lunes del año 2021?

A 16 años de su estreno, Telefe abrirá el año 2022 para animar las mañanas con una sitcom que llegó a tener 212 capítulos y ganó 4 premios Martín Fierro

El horario estelar del último lunes de 2021 comenzó con Telefe Noticias con 10,2 puntos de rating, mientras que Telenoche se ubicó segundo con 8,9 puntos. A continuación, la previa de Por el mundo, en Telefe, lideró con picos de 14,1 puntos de rating.

MasterChef Celebrity Argentina consiguió un pico de 17,4 puntos de rating, y fue el programa más visto del día. El cilo culinario de Telefe se impuso a Los 8 escalones del millón, que consiguió 12,5 puntos en eltrece. La novela de Polka, La 1-5-18, marcó un pico de 9,5 puntos, y se ubicó en segundo lugar en la franja. Perdió con la segunda parte de Por el mundo, que llegó a 10,4 puntos.

Telefe animará sus mañanas de verano con este clásico inoxidable

A 16 años de su estreno, Telefe abrirá el año 2022 con Casados con hijos para animar las mañanas: no hay dudas de que la sitcom protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña sigue siendo un comodín rendidor, sin fecha de vencimiento.

El canal dispuso que las repeticiones más repetidas de la televisión argentina ahora vayan de lunes a viernes a la mañana, a partir del 3 de enero de 2022. Sorprende su éxito rotundo. Algunos dicen que alcanza solo con Francella. Lo cierto es que el público parece no cansarse nunca de ver Casados con hijos. Telefe la repite desde 2007, alternando episodios al azar a cualquier hora sin descartar el horario estelar.

¿Cómo funciona el imperio en el que se convirtió este programa? Axel Kuschevatzky, uno de los autores/guionistas le dijo a Clarín -dos años atrás- que en la génesis está La niñera: la "nana" de Fran Drescher fue comprada por Telefe a bajísimo costo, como una lata posible para ganarle al ciclo de chimentos de Lucho Avilés, Indiscreciones.

Tiempo después llegó la adaptación argentina de esa sitcom, con Florencia Peña. De esa costilla, la prehistoria de Casados... "Con la dupla protagónica ya inamovible, hubo que convencer a Luisana Lopilato para un personaje más jugado que lo que venía haciendo. Alguien comentó que su hermano actuaba, y Darío fue a casting. También fue a una prueba de cámara Erica Rivas, que enganchó al instante un chiste que otras actrices pasaron de largo. Así nació ese seleccionado de grandes comediantes", dijo Kuschevatzky.

Los números del fenómeno

Más de 40 actores, 212 capítulos, cuatro Martín Fierro. La comedia nuestra transcurría en el Bajo Flores. Cuando se estrenó, el 12 de abril de 2005, Telefe emitía otra adaptación estadounidense que pocos ya recuerdan, ¿Quién es el jefe?, con Gianella Neyra, Nicolás Vázquez y Carmen Barbieri. El promedio de rating del primer año fue de 17,7 puntos.

La repetición mejoró muchísimo esos números. Hubo una pausa de siete meses entre la primera y la segunda temporada. Cuando llegó la segunda parte, Flor Peña grababa en simultáneo Hechizada. El 28 de diciembre de 2006 se emitió el último capítulo. Ese día apareció como invitado Pablo Echarri y el rating trepó a los 29,2.

Para la segunda temporada, el decorado de la serie había sido desarmado y retirado del lugar porque allí se grababan otras series. Se tuvo que volver a armar la ambientación del decorado y volver a reunir al elenco. En el primer capítulo de la segunda temporada, cuando Pepe Argento vuelve de la Copa Mundial de la FIFA 2006 en Alemania, cuenta la historia vivida, y al ver el nuevo decorado, parecido al original pero no en su totalidad, agrega: "¿No encontraron el decorado del año anterior?".

​Para Florencia Peña los Argento representaban "cierta liberación familiar" haciendo y diciendo cosas "que normalmente no se dicen, no porque no se piensen, sino porque socialmente no está bien visto". En una antigua entrevista con Página 12, ella creía que el programa no debería agotarse en la comedia porque se tocaban temas importantes y para nada livianos "como la incomunicación familiar, la distancia entre el deseo y la realidad. Muchas veces se confunde el humor popular con la trivialidad".