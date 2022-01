Es arquitecta, dejó Argentina y creó su propio estudio en Londres: "Acá se valora el mérito"

Delfina Bocca se mudó a Londres hace diez años y creó un estudio especializado diseños internacionales, pero con impronta latinoamericana

"Me fui de Buenos Aires porque soy una persona curiosa y tenía ganas de descubrir nuevas oportunidades de trabajo", cuenta Delfina a iProfesional. "Mi experiencia trabajando como arquitecta y diseñadora en Argentina eran buenas, pero me daba cuenta el trabajo que es hacer que las cosas funcionen como debería ser lo normal. Mucha energía desperdiciada en pequeños malos hábitos que sacan tiempo para dedicarse a la parte creativa. Sentía como que ya sabía a dónde se podía llegar en el país y quería salirme de una posición cómoda. Fue como embarcarme en una aventura y no me arrepiento de haberme atrevido".

Delfina dejó Argentina porque tenía ganas de descubrir nuevas oportunidades de trabajo

Delfina recuerda que llegó a Londres al cuarto que solía alquilar una amiga que justo se estaba yendo. "Con portfolio bajo la mano y las ganas de ganarme el mundo, toqué la puerta de todos los estudios de mis arquitectos favoritos con las esperanzas de poder hacer algún tipo de experiencia y ver cómo se trabajaba como arquitecta en esta ciudad", narra. "Llegué en plena reseción y no había muchas vacantes, pero finalmente conseguí un trabajo en un estudio ingles que hacía remodelaciones de casas. Ahí comprendí el sistema constructivo inglés y me impresionó lo distinto que es al argentino. Acá todo es más prefabricado e industrializado para mantener el control de calidad".

"Trabajar acá es increíble", dice la arquitecta. "Muy exigente y competitivo, pero en el buen sentido. Hay sentido de equipo y respeto por el otro y se valora el mérito. La carrera es clara y eso es fundamental para que todo funcione. La gente es muy dedicada y talentosa, aprendes mucho del que tenes sentado al lado.

Luego de recibirse en la UBA Delfina Bocca emprendió su aventura en Londres

Luego de recibirse en la UBA, Delfina Bocca emprendió su aventura en Londres, motivada en principio por seguir estudiando y cursar un máster en la Architectural Association, donde se especializó en el uso de herramientas digitales para diseño y arquitectura. Así, después de trabajar cinco años en el estudio de Zaha Hadid desarrollando conceptos y proyectos en Asia, Europa, Medio Oriente y Latinoamérica, (en Argentina coordinó la torre que se está construyendo en Av. Libertador) decidió renunciar, crear su propio emprendimiento, Mother Studio, y continuar investigando vanguardia en diseño abocándose al mundo académico.

Hoy, a cargo de una cátedra de investigación que desarrolló con una socia, Delfina invita a sus alumnos de la Oxford Brookes University, que llegan de todo el mundo, a hacerse preguntas acerca de las ideas del amor romántico y la domesticidad. "En nuestra cátedra investigamos narrativas digitales como herramientas para diseño y arquitectura. Hemos creado un laboratorio de desobediencia doméstica para generar versiones especulativas de estilos de vida de acuerdo a políticas del amor", cuenta.

Los proyectos de Delfina incluyen una casa soñada en Buzios, un hotel sustentable en la Rivera Maya o un local comercial ultra fashion en Dubai

Los proyectos de Delfina incluyen una casa soñada en Buzios, un hotel sustentable en la Rivera Maya o un local comercial ultra fashion en Dubai. "Desde mi estudio planteo la primera parte del proyecto, esa en la que nos permitimos volar y ser más creativos. Las herramientas tecnológicas nos permiten pensar junto a los clientes proyectos únicos y muy personalizados", explica.

La difícil experiencia de emprender

En Londres emprender es dificilísimo según Bocca. "Lo más difícil que he hecho hasta ahora, acá nadie te conoce y la tenes que pelear el doble o el triple", expresa.

Pero también en Argentina emprender le había costado a esta arquitecta que intentó empezar proyecto propio, pero vio que el camino no era claro y que las reglas del juego siempre cambiaban. "Se pierde más tiempo en esas cosas que en proyectar algo lindo y funcional", asegura. "La verdad me quería especializar en diseño y para eso sumergirme en ese mundo. Cuando me di cuenta de que el techo era bajo para mi meta decidí ir a investigar a Londres que siempre me fascinó por su cultura. Creo que la música fue un gran detonante de esta ciudad como elegida".

Delfina participó de la la Bienal de Arquitectura de Venecia donde estuvo curando una muestra paralela en el lobby de un hotel

Según Delfina, emigrar implica atreverse a dejar todo atrás y construirse nuevamente. "Hay que ser flexible, adaptarse y ser curioso en general", plantea. "Sacrifiqué mucho, pero me construí a mí misma. Nadie puede sacarme eso, el resto es transitorio".