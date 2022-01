Djokovic confesó "errores": puede enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión

El tenista reconoció un error en su declaración jurada al ingresar al país y que acudió a una entrevista tras recibir el resultado positivo

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, admitió "errores" en sus documentos de viaje y en su comportamiento después de dar positivo al Covid-19, mientras lucha por permanecer en Australia para disputar un nuevo título de Grand Slam.

Las autoridades de dicho país tienen bajo la lupa otro punto clave de la investigación: Djokovic aseguró que recibió el test positivo la noche del 17 de diciembre, pero en su declaración jurada ante la corte advirtió que fue examinado y diagnosticado el 16 de diciembre, según informa The Age.

Esta incongruencia en las fechas, lleva a Asuntos Internos a investigar la situación. "La pena máxima por dar pruebas falsas en virtud de la Ley de Delitos es una pena de prisión de cinco años", explicaron los periodistas Anthony Galloway, Paul Sakkal y Ben Grubb. Además, existe la advertencia que podrían impedirle el ingreso al país hasta por tres años, en caso de revocarle su visa.

Exención médica por Covid positivo

El número uno del tenis mundial admitió "errores" en sus documentos de viaje

El tenista serbio llegó la semana pasada a Australia con una exención médica otorgada por los organizadores del torneo porque dio positivo al Covid-19 el 16 de diciembre.

Agentes fronterizos anularon la visa al entender que una infección reciente no eximía de la obligación de estar vacunado y lo enviaron a un centro de detención de migrantes en Melbourne.

Pero su equipo de abogados logró que un juez revirtiera la decisión el lunes por un error de procedimiento durante su interrogatorio en el aeropuerto de Melbourne.

Con ello, el ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, deberá decidir si vuelve a cancelar la visa al emerger nuevas dudas.

Un portavoz reconoció a medios australianos que el departamento estaba recibiendo "extensa documentación" de los abogados del jugador. "Naturalmente, esto afectará al plazo para (tomar) la decisión", indicó.

Apariciones públicas

Djokovic estuvo entrenando recientemente en Australia

En su comunicado público, el nueve veces ganador del Open de Australia calificó como "desinformación" las versiones que han circulado sobre sus apariciones públicas en Serbia después de la prueba de Covid-19.

El jugador dijo que dio positivo en una prueba PCR tomada el 16 de diciembre. Ese mismo día apareció sin mascarilla en el lanzamiento de unas estampillas con su imagen y, un día después, en un evento para tenistas jóvenes en Belgrado, también sin cubrebocas.

Pero Djokovic señaló que no recibió el resultado positivo de la prueba PCR hasta el 17 de diciembre, después del evento con jóvenes.

Según su versión, se realizó una prueba rápida de antígenos ambos días y dio negativo. Para más precaución, se sometió a una PCR el 16 de diciembre.

Pero el tenista admitió que acudió a una entrevista y a una toma de fotos con el diario deportivo francés L'Equipe el 18 de diciembre.

"Me sentí obligado a realizar la entrevista con L'Equipe porque no quería quedar mal con el periodista, pero me cuidé de mantener el distanciamiento social y usé mascarilla, salvo cuando me tomaron la fotografía", indicó.

"Al reflexionar, esto fue un error de criterio y acepto que debí reprogramar este compromiso", indicó.

"La consigna fue clara: ninguna pregunta sobre la vacunación y las intenciones del serbio sobre su presencia en el próximo Abierto de Australia", contaba el periodista de L'Équipe en el periódico el martes.