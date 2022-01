Jordan Belfort, el "lobo de Wall Street", vendrá a la Argentina: cuánto cuesta una cena con él

Jordan Belfort, más conocido como "El Lobo de Wall Street", dará una conferencia en Punta del Este, Uruguay, el próximo 29 de enero, que finalizará con una cena exclusiva. Además, vendrá a Argentina para pasar varios días en Córdoba, la ciudad natal de su pareja, Cristina Invernizzi.

La película "El Lobo de Wall Street", dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, hizo de Jordan Belfort un personaje conocido a nivel mundial. El largometraje se basó en dos libros que Belfort escribió sobre su historia personal.

Belfort llegó a ganar hasta 9,5 millones de euros al día, pero en 1998 acabó acusado de fraude, lavado de dinero y manipulación del mercado de valores, lo que provocó pérdidas de más de 180 millones de euros a los inversores.

Debido a esto, fue condenado a 22 meses de cárcel en una prisión federal, tras colaborar con el FBI.

"Conocé al verdadero Lobo de Wall Street". Este es el título con el que se promociona la venta de entradas para la conferencia que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Punta del Este este próximo 29 de enero.

EXCITED TO ANNOUNCE THE BEGINNING OF MY 2022 TOUR SCHEDULE! I’ll be posting links to get tickets for public events on my IG tomorrow, but I really hope to see you guys in one of these amazing cities. Comment down below where I should travel to later in the year! pic.twitter.com/iTUZ1oNESz — Jordan Belfort (@wolfofwallst) December 28, 2021