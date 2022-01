Flurona: detectan el primer caso positivo en Argentina

La provincia de Santa Fe registró este jueves el primer caso positivo de flurona en Argentina, la combinación de gripe y Covid 19.

El paciente de un año, ingresó al hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad capital con un cuadro neurológico y se encuentra internado en terapia intensiva.

Según informó el portal Radio 2, el menor no mostraba sintomas de coronavirus positivo, sin embargo al tener que ser derivado al área de mayor complejidad, se le hicieron una batería de estudios llamada "panel viral" y allí detectaron la combinación de influenza N2H2 y de Covid 19.

"Este paciente se internó con coronavirus e influenza, pero no por esas causas", explicó el director del centro asistencial, Osvaldo González Carrillo, en diálogo con radio LT9 de Santa Fe.

El Ministerio de Salud de la provincia confirmó el caso y anticipó que brindarán detalles a través de la secretaria de Equidad de esa cartera, Romina Carrizo, y del director de Tercer Nivel de Atención, Rodrigo Mediavilla.

La Flurona no es una variante nueva del Covid 19, sino la aparición de gripe y coronavirus al mismo tiempo

Qué es la flurona

La Flurona no es una variante nueva del Covid 19, sino la aparición de gripe y coronavirus al mismo tiempo. Los médicos israelíes, quienes detectaron la combinación por primera vez el 30 de diciembre, aclararon que se trata de "afecciones virales y causan dificultad para respirar", ya que "ambas atacan el tracto respiratorio superior".

"La enfermedad es similar. Son afecciones virales y causan dificultad para respirar, ya que ambas atacan el tracto respiratorio superior ", explicó Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital Beilinson, quien llevó el primer caso en una mujer embarazada.

Un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) explicó que en el caso de ambos virus, "uno o más días pueden pasar desde que una persona se infecta hasta que comienza a experimentan síntomas de la enfermedad".

Se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano entre sí a menos de dos metros de distancia

Cómo se contagia

Otro estudio de Nature mostró que la influenza "tiene una capacidad única para agravar la infección por Covid-19 y, por lo tanto, la prevención de la infección [influenza] es de gran importancia".

"Se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano entre sí a menos de dos metros de distancia y es transportado por partículas grandes y pequeñas que contienen virus que son expulsados cuando las personas con la enfermedad (Covid-19 o gripe) tosen, estornudan o hablan", añade el documento.

¿Qué pasa si me contagio de gripe y Covid-19 al mismo tiempo?

La infección simultánea de SARS-CoV-2 y gripe, llamada popularmente flurona, no tiene efectos graves y, por lo general, no hay complicaciones en personas. Así lo explica la microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y vocera de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás.

¿En qué casos se puede complicar la flurona?

La flurona se puede complicar cuando coinfección en el caso de las personas que no estén vacunadas de ninguno de los dos virus, la influenza y SARS-CoV-2. "Las personas no vacunadas deben estar alerta", señaló la microbióloga española María del Mar Tomás. No obstante, indicó que la tasa de contagio no es elevada por el momento.

¿Es habitual una coinfección del Covid-19?

Si, las coinfecciones son habituales porque los dos virus se encuentran en el ambiente y pueden unirse. Además, lavocera de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, indica que ya hay casos de covid pediátrico coinfectado con otros virus sincitialrespiratorios.

¿Cómo se puede detectar si tengo Covid-19 y gripe al mismo tiempo?

Para detectar si un paciente tiene flurona, es necesario realizar una prueba antígena o molecular diferenciada.

Para detectar si un paciente tiene estas dos infecciones en simultáneo, es necesario realizar dos pruebas separadas

¿Cómo es posible protegerse de la flurona?

Para limitar el riesgo de contraer la flurona, los especialistas recomiendan la vacuna contra la gripe y el Covid-19. Si bien el riesgo de contagio siempre es latente, con las inmunizaciones se mitiga el riesgo de contraer una enfermedad grave.