Dr. Martens se va de Argentina y remata botas y calzados al 50%

La icónica marca Dr. Martens se va de la Argentina y remata botas, borcegos y calzados al 50%, según anunciaron a través de sus redes sociales.

La recurrente falta de stock que hacía que no hubiera disponibilidad de los productos a causa de las restricciones a las importaciones fue una de las tantas razones que llevó a la marca de calzado Dr. Martens a cerrar sus locales e irse de la Argentina.

En sus redes, la marca publica ofertas de hasta el 50% por cierre final

La primera señal de alarma apareció hace unos meses en redes sociales cuando la marca anunció el cierre de su canal online, donde tenía publicado su catálogo local. Por entonces, todavía invitaba a comprar en los locales de Unicenter, Alcorta Shopping y Palermo.

Pero hoy también se puede ver una publicación en la que anuncia un "Sale" en su tienda de Palermo por "cierre final". Y las bocas de Unicenter y Alcorta ya no estarían trabajando.

Además de los locales, la marca vendía sus prodictos en su tienda online

La firma de origen británico había abierto su primera sucursal en el pais en 2015 y llegó a tener cuatro locales exclusivos, uno en Palermo y otros tres en shoppings: Unicenter, Alto Palermo y Alcorta. Además, vendía sus productos en una tienda online.

La historia de la marca

La marca, en sus comienzos, fue creada en la posguerra por el médico alemán Klaus Martens, que mientras se recuperaba de una fractura de pie creó una suela de amortiguación de aire (antes la única suela que existía era la de cuero) para curarse más fácilmente. Martens se asoció con un industrial y pusieron la marca en el mercado. Ya para los años 60 la marca se había convertido en un ícono de la moda.

La salida de Dr. Martens amplía la lista de firmas internacionales que decidieron cesar su operación local. En 2020, entre otras, dejaron el país empresas internacionales como la chilena Falabella, la cadena de supermercados estadounidense Walmart (se vendió al grupo De Narváez) o las tiendas de maquillaje como Urban Decay.

Otro sector afectado fue el aerocomercial. Además de Latam, que cesó su operación de cabotaje, también interrumpieron sus vuelos locales empresas como Air New Zeland, Emirates, Qatar y Norwegian.

El grupo Alicorp también anunció su salida

Semanas atrás, el grupo peruano Alicorp, que fabricaba productos de limpieza y alimentos, decidió vender su empresa en el país. De esta manera, y luego de 13 años de su llegada a la Argentina, se suma a las empresas que decidieron abandonar las operaciones locales.

La transferencia se concretó mediante lo que se denomina un "management buyout", es decir, cuando la cúpula de una compañía es la compradora.

Luego de 13 años en el país, el grupo peruano dueño de Okebon vende sus operaciones locales

De esta manera, Alicorp, más conocidas por marcas de limpieza como Zorro y Plusbelle y por las galletitas Okebon, fue adquirida por un grupo de empresarios locales encabezados por Jonathan Gerszberg, quien se desempeñaba hasta hoy como country manager de Alicorp Cono Sur. Ahora, el directivo pasará a ser el CEO de la empresa adquirida.

La compañía continuará operando con toda su estructura productiva local, que se compone de las tres plantas que tiene en el país, ubicadas en las localidades de San Justo, Garín y Morón de la provincia de Buenos Aires.

Además, conservará la propiedad de todas sus marcas para el Cono Sur, entre las que destacan Plusbelle, Campos Verdes y Limol en cuidado personal; Zorro, Limzul, Federal y Suave en cuidado del hogar y Okebon Leche, Girotondo, Panal, Molino Natural y Brios en alimentos.

En el comunicado a la Bolsa de Valores de Lima Alicorp dijo que están en proceso de determinar el impacto en los resultados del cierre de esta transacción. Un "resumen aproximado de dichos impactos" muestra una pérdida en venta de subsidiaria de 206 millones de soles peruanos, que a la conversión de este viernes representan 50,5 millones de dólares.

Además la empresa informó una "reclasificación de la pérdida acumulada del efecto por conversión por tipo de cambio y del ajuste por inflación de otros 34 millones de soles (u$s8,3 millones).

Alicorp, que también tiene negocios en Brasil, Colombia y Ecuador, no explicó las razones de la venta.

Había llegado al país en 2008, mediante la adquisición de la firma The Value Brand Argentina, dueña de las marcas Jabón Federal, Zorro y Plusbelle, entre otras, por US$ 65 millones. Dos años después, en 2010, compraron la marca de galletitas Okebon, que era de capitales argentinos.