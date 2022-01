El insólito error de Victoria Tolosa Paz sobre Carlos Casares y la explicación que dio

La diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz se tomó vacaiones en la ciudad de Cariló durante la primera quincena de enero. Fue así que este domingo, en una de sus primeras recorridas por la Costa Atlántica, compartió una foto junto al senador provincial Walter Torchio, quien fue intendente de Carlos Casares.

Fue ese el tuit en el que la diputada cometió un error y, en consecuencia, decidió borrarlo y volver a publicarlo de la forma correcta. Sin embargo, luego trató de explicar la equivocación de una manera algo peculiar.

"En las playas bonaerenses la temporada es exitosa y Carlos Casares no es la excepción", escribió Tolosa Paz en Twitter, por lo que así dio a entender que esa ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires y de poco más de 20.000 habitantes, que se localiza a casi 550 kilómetros de Mar del Plata, también pertenecía a la costa.

El tuit de la diputada Tolosa Paz

"Junto a Walter Torchio celebramos esta reactivación que impacta en miles de familias que viven del turismo", continuaba el mensaje de Tolosa Paz -que fue rápidamente replicado en las redes sociales- y cerraba: "Más trabajo y producción, con el PreViaje como impulsor fundamental".

Cuando fue notificada del error, la legisladora que encabezó la lista en las elecciones de 2021 decidió borrar la publicación en Twitter con el objetivo de volver a subirla de manera correcta. De hecho, debió enmendarlo además en Instagram y en Facebook, reded sociales donde también había compartido el encuentro que tuvo con Torchio.

En las playas bonaerenses la temporada es un éxito.Junto a @wtorchio celebramos esta reactivación que impacta positivamente en las miles de familias que viven de la industria del turismo.Más trabajo y producción todos y todas, con el #PreViaje como impulsor fundamental. pic.twitter.com/Zuy73Xz1X6 — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 24, 2022

No obstante, la situación no quedó ahí. Después de republicar el mensaje en sus redes sociales, la diputada del Frende de Todos quiso contarles a sus seguidores por qué había escrito que "Carlos Casares no era la excepción" en ese tuit original.

En este sentido, afirmó que cuando se refirió a la "exitosa temporada en Carlos Casares", lo hizo en relación con una nota publicada en el diario Clarín, titulada "Quiere transformar la cebada de Carlos Casares en el mejor whisky del mundo", publicada el pasado sábado.

"Refiere a la producción y exportación de cebada como materia prima para la elaboración de whisky. Como era confuso, lo modificamos y sumamos la excelente noticia", buscó aclarar Tolosa Paz.