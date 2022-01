PEISA + FV, una sinergia que transforma el mercado de la calefacción

En nuestro país, pensar en calefacción es pensar en PEISA. La marca que lidera el mercado desde hace 45 años ha tenido una profunda transformación desde que fue adquirida por FV.

"PEISA siempre fue la marca líder de la calefacción en Argentina, por eso la compró FV -dice Ricardo González, CEO de PEISA-. Antes era una buena empresa familiar. Ahora, con el respaldo de FV, logramos transformarla en una gran empresa".

Con esta adquisición, FV ingresó al mercado de la calefacción por la puerta grande. Y a la vez, PEISA se benefició de la tecnología y respaldo de una de las empresas más reconocidas y poderosas del mercado de la construcción.

La planta industrial más moderna de Latinoamérica

PEISA es la única empresa grande que diseña y fabrica localmente. Y ahora que los productos de PEISA los hace FV, estas capacidades productivas y tecnológicas crecieron en forma exponencial.

"FV le aporta a PEISA y a los clientes una escala y profesionalismo que no existe en el mercado de la calefacción. Solo el Departamento de Ingeniería de FV es más grande que cualquier empresa distribuidora de calderas y radiadores de las que operan en Argentina. Lo mismo ocurre con el Departamento de Servicio al Cliente. PEISA es 100% FV. La misma calidad, el mismo respaldo. La sinergia entre las empresas es enorme y la estamos aprovechando. Esto hace de PEISA la opción segura en este mercado", comenta el Ing. Ignacio Gentile, Gerente de Ingeniería, Calidad y Producción de PEISA.

Apostar a la excelencia de producto y de servicio

"Trabajamos mucho en la mejora continua de los productos y los procesos de fabricación, diseñando nuestros productos para funcionar eficientemente en Argentina, ajustados a los problemas de acá (aguas duras, tensión eléctrica inconstante, etc.). Y FV le ha aportado a PEISA una mayor excelencia en el servicio pre y post venta. Somos empresas centradas en la calidad de los productos y en la calidad del servicio. Ese es nuestro ADN", señala González.

Solo como ejemplo, para facilitar el trabajo de arquitectos, desarrolladores y constructores, PEISA tiene ahora un área de asistencia a los profesionales en cada etapa de sus proyectos. "Nuestra División Profesionales está integrada por un

equipo de ingenieros y arquitectos que ayudan a los profesionales a encontrar la mejor solución de calefacción y agua caliente para sus obras. Realizamos asesoría, diseño, cálculo y cómputo para cientos de obras", agrega.

¿Por qué elegir PEISA?

"Por tranquilidad -no duda el ingeniero Gentile-. Elegir PEISA garantiza un excelente producto, la mejor asesoría técnica y la existencia de repuestos en todo el país. Y a esto se le suma ahora el respaldo de FV, la única empresa que fue elegida 10 años seguidos como N°1 en el ranking de excelencia Arquitectura. Ninguna otra marca puede ofrecer esto".

"Hoy, si comprás un producto importado no sabés si vas a tener repuestos en unos pocos años. O si esa marca va a seguir comercializando en Argentina. ¿Para qué arriesgarse en una elección que debería durar muchos años? Para esto, la compañía ha mejorado de manera integral los productos, que ahora PEISA ofrece 5 años de garantía para sus calderas murales cuando las otras marcas solo dan 2 años. Por eso, el lema de la firma es ‘Despreocupate, tenés PEISA’", subraya.

PEISA es mucho más que calderas y radiadores

"Como siempre, estamos trabajando sobre nuevas tecnologías que garanticen una experiencia de satisfacción total para el usuario. Más confort, más eficiencia y menos consumo", explica.

"Para proyectos multifamiliares desarrollamos un sistema de generación y acumulación de agua caliente más económico y mucho más eficiente que los llamados termotanques de alta recuperación. Ahorra muchos costos y espacio en la obra, lo que lo hace una alternativa muy tentadora para arquitectos y constructores", señala Gentile.

"También lanzamos nuestro sistema de caños para calefacción, nuevas calderas hogareñas, calderas de condensación de media y alta potencia y líneas de termotanques y climatizadores solares que enriquecen la oferta que PEISA ya tiene en energías renovables o sistemas solares combinados", añade.

Calidad probada en condiciones extremas: calefaccionando las bases de la Antártida

"Nuestros sistemas -comenta Gentile- fueron seleccionados para calefaccionar y brindar agua caliente a las Bases Antárticas. Es todo un orgullo para nosotros. Podían elegir cualquier marca del mundo, y optaron por PEISA. No solo nuestros

equipos deben trabajar en las condiciones más extremas del planeta, piensen que en la Antártida no puede fallar nada, ya que el rompehielos llega solo una vez al año… PEISA brinda esa tranquilidad".

- Para terminar, como experto en Calidad, ¿qué le recomendaría al que debe elegir una marca de calderas para su hogar?

"Poca gente necesita una caldera. Lo que necesitan en general es un sistema integral de calefacción y agua caliente", explica.

Y agrega: "Entonces al momento de elegir, lo seguro es optar por una marca de calidad que les brinde la totalidad del sistema: la caldera, los radiadores, las válvulas, los fittings, termostatos, etc. También les sugeriría que tengan en cuenta la instalación y el mantenimiento de este sistema o equipo".

"Les recomendaría elegir una marca que les garantice un producto de excelencia, instaladores capacitados, excelente servicio post venta y la existencia de repuestos en todo el país a un precio accesible. Que no les pase como a los que compraron lavarropas y heladeras importadas, que cuando necesitaron un repuesto descubrieron que no los traían o no había en el mercado o si los conseguían, costaban una fortuna", remarca Gentile.

Y concluye: "Pero el mejor consejo es que se asesoren con un profesional especializado. Elegir un sistema de calefacción no es como elegir un lavarropas o una heladera".

