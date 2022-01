Coronavirus: la alarmante predicción de un virólogo sobre cuándo terminará la pandemia

El epidemiólogo Gregory Poland aseguró que no veremos a corto plazo el final de la pandemia. Sin embargo, señaló que bajará la mortalidad

Un prestigioso epidemiólogo hizo una contundente predicción sobre el tiempo que durará la pandemia de coronavirus. Se trata de Gregory Poland, una eminencia en la medicina de Estados Unidos, quien reveló que el Covid-19 existirá por muchos años más y que, incluso, nuestros tatara-tatara-tatara-nietos seguirán siendo inmunizados contra la enfermedad.

De acuerdo con el experto en vacunación e inmunología, la sociedad aprenderá a convivir con el virus a lo largo de los años. "Todavía no estamos en ninguna etapa en la que podamos predecir la endemicidad. No lo vamos a erradicar", advirtió.

El médico, oriundo de Rochester, Minnesota, habló durante un Webinar para médicos especialistas, organizado por MarketWatch, sobre la importancia de la vacunación para combatir este tipo de enfermedades infecciosas y la magnitud de los efectos que ha dejado el virus en estos dos años desde que se registraron los primeros casos en Wuhan, China, a finales de 2019.

A lo largo de la charla, el experto sostuvo que el coronavirus demostró que "tiene capacidad de infectar a los animales".

Para el especialista, las vacunas ayudan a bajar la mortalidad pero el fin de la pandemia aún está lejos

Circulación indefinida

Por tanto, esto significa que potencialmente "puede circular indefinidamente a medida que se transmite entre especies y continúa mutando", aseveró. Por otro lado, manifestó que los barbijos van a quedar como una práctica bastante común en mucha gente a lo largo de los años.

Además, sostuvo que "los pases sanitarios se convertirán en un requisito fundamental en las fronteras y aeropuertos" antes de ingresar a otro país, tal como ocurre con los de la fiebre amarilla. "Esto no es nada nuevo", añadió.

El experto también se refirió a la nueva variante de Covid-19, Ómicron, que tiene una alta transmisibilidad en todos los países del mundo, pese a la gran inmunidad con la que cuentan muchas naciones hoy en día. En la Argentina, por ejemplo, el Covid-19 superó los ocho millones de contagios y las 119 mil muertes.

Ante una consulta de uno de los espectadores sobre "el final de la pandemia", Poland sostuvo que "no se sabe a ciencia cierta", ya que "las pandemias y epidemias, pese a las inmunizaciones que se realicen, perduran a lo largo de las décadas y resultan difíciles de erradicar". "¿Nos va a resultar fácil terminar con este virus? No. La razón por la que digo esto es porque no estamos en ninguna posición de brindar ningún panorama certero todavía", aseveró.

Predicción

En ese sentido, se permitió hacer una predicción al respecto. "Será difícil para cualquiera de ustedes que me están viendo refutarme [la teoría] porque todos estaremos muertos para entonces, pero sus tatara-tatara-tatara-nietos aún estarán siendo inmunizados contra el coronavirus", expresó.

Además, sostuvo que sus pronósticos están reforzados por las vacunas que se aplican hoy en día contra la gripe por una cepa de influenza que apareció en 1918 y que entonces causó una pandemia. "Es así que no veremos muy pronto [el final de la pandemia]. Veremos un descenso de la tasa de mortalidad, comparado a lo que vivimos al principio, hace dos años. Pero vamos a retomar a la normalidad muy lentamente", narró.

Por último, sostuvo que todavía "no estamos en ninguna etapa en la que podamos predecir la endemicidad" o que el coronavirus se termine convirtiendo en una gripe común, como las anteriores.