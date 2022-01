¿Por qué este empresario es considerado el mejor jefe del mundo por sus trabajadores?

Los empleados de una empresa en Paraguay vivieron el sueño de todo trabajador. Su jefe decidió agradecer el esfuerzo y dedicación de cada uno de ellos con un regalo: unas vacaciones con todo pago en un hotel cinco estrellas.

Sebastián Sánchez tiene 34 años y es el dueño de la firma SF Maquinarias, que se dedica al alquiler, venta y reparación de maquinaria de construcción. Desde que comenzó en el mundo empresarial, prometió ser un jefe diferente.

Con esa consigna, el ingeniero y empresario comenzó a ahorrar durante todo un año para llevar a sus 15 empleados de vacaciones a la playa y hospedarlos en la Perla del Sur, un hotel ubicado en Encarnación, Paraguay, sin que tuvieran que gastar ni un solo peso.

El jefe ya está planeando otro viaje a las playas de Brasil

"Se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, hubo sorteos. Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel o de vacaciones", dijo Fabiola Colnago, esposa de Sánchez.

Por qué lo hizo

Colnago contó que con la finalidad de obtener ingresos extras, los empleados preferían seguir yendo a trabajar y no tomar sus vacaciones, razón por la que decidieron darles esa sorpresa en diciembre del año pasado.

"Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia".

Sin importar nada más que darles un descanso bien merecido lejos de la rutina laboral, la empresa suspendió actividades esos días y al asegurarse que todo había salido bien, el jefe ya está planeando otro viaje, esta vez, a las playas de Brasil, donde además, los trabajadores estarían acompañados de sus familias.

"Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen", destacó Colnago.

Consejos para evitar que los empleados renuncien al trabajo

En noviembre de 2021, aproximadamente 4,5 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos, lo que significó el mayor número registrado en un solo mes, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por su sigla en inglés).

Los altos directivos y los responsables de Recursos Humanos de las grandes y pequeñas empresas se están replanteando las estrategias de retención y compromiso de los empleados para frenar las renuncias, afirma Marcel Schwantes, director de RRHH, en un artículo publicado en Inc.

La cuestión que deben resolver los líderes corporativos es cómo crear entornos de trabajo en los que la gente haga lo que le gusta

Trabajar en lo que les guste

En el texto, Schwantes cita al multimillonario Warren Buffett, quien, según el autor, ofrece una solución sencilla que ha predicado durante décadas. En una conferencia en la escuela de negocios de la Universidad de Florida dijo: "Les pido que trabajen en empleos que les gusten. Están locos si siguen aceptando trabajos que no les gustan porque creen que quedarán bien en su currículum".

Para Schwantes, la verdadera cuestión que deben resolver los líderes corporativos es cómo crear entornos de trabajo en los que la gente haga lo que le gusta y que se traduzca en buenos resultados empresariales.

Los consejos

El experto en recursos humanos ofrece en su artículo de Inc una hoja de ruta de su libro de coaching ejecutivo y formación para ayudar a los empleados a amar su trabajo:

1) Hacer que el trabajo tenga un propósito

"El futuro del trabajo es autónomo y orientado a un propósito. Se trata de ser dueño de lo que se hace, ya sea trabajando para uno mismo o asociándose con compañeros y colegas para construir algo de valor que todos aman hacer, en un respetado espíritu de comunidad y emprendimiento".

2) Crear un entorno de valores compartidos

Schwantes reconoce que el trabajo puede ser agotador, político y estar lleno de personalidades tóxicas, pero sostiene que "los mejores lugares para trabajar son aquellos en los que a la gente le gusta venir a trabajar porque la cultura es positiva y edificante". En su libro afirma que cuando los compañeros de trabajo y los líderes comparten los mismos valores, comportamientos éticos, creencias y normas en un entorno psicológicamente seguro, "cada uno de los colaboradores está en una posición única para dar y recibir amor sin miedo a las represalias", lo que "conduce a una empresa de alto rendimiento que atraerá a otras personas con ideas afines que aman lo que hacen".

3) Capacite a su "gestor intermedio" para liderar

Schwantes cuenta que, en muchas organizaciones para las que fue contratado para asesorar, el gerente está simplemente allí para "presionar para que el trabajo se haga y hacer cumplir las reglas y la política" porque "no tienen la libertad y la autoridad para tomar decisiones para centrarse en el aspecto humano del trabajo". El autor sostiene que cuando los directivos gozan de esa libertad y empiezan a centrarse en las relaciones con sus empleados -escuchando activamente sus preocupaciones y necesidades y sus diferentes ideas- se pueden llegar a soluciones innovadoras más rápidamente.

Por eso, Schwantes llama a los directivos a "dar a los mandos intermedios la autonomía necesaria para ejercer su instinto humano y satisfacer las necesidades de sus empleados, ya sea cambiando el papel del empleado para que trabaje desde su punto óptimo, o adaptando los horarios y las políticas para que se ajusten a las fortalezas y personalidades únicas del equipo". De esa manera, el experto asegura que se podrá llegar a un resultado final en el que tanto los empleados como los mandos intermedios querrán quedarse porque se sienten queridos y apoyados por sus líderes.

4) Contrate y promueva a líderes con carácter

"Cualquiera que sea el nivel de liderazgo en la jerarquía, se puede confiar en las personas que operan con carácter e integridad; nunca hay que preocuparse por sus acciones o por ser arrojados bajo el autobús, lo que hace que el trabajo sea divertido y un lugar donde fluye el amor", consigna el artículo de Inc.

Schwantes concluye que los empleados que aman lo que hacen "están más motivados para dedicar más tiempo a hacer el trabajo y el tipo de trabajo que quieren hacer, no el que se sienten obligados a hacer".