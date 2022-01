El director del Banco Provincia de Neuquén y sus dos hijos murieron en un choque múltiple

El director del Banco Provincia de Neuquén (BPN), Leandro Valenza, y sus dos hijos murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 51 cerca de la ciudad bonaerense de Olavarría, mientras su esposa resultó herida de gravedad.

El siniestro vial tuvo lugar el sábado alrededor de las 16hs., cuando por causas que se investigan la camioneta Honda en la que se trasladaban Valenza y su familia, un auto Nissan y un camión Iveco colisionaron en el kilómetro 524 de la ruta 51.

El director del BPN y sus hijos de 3 y 7 años murieron, mientras la esposa de Valenza resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Municipal Pedro Sancholuz de Laprida, igual que el conductor del camión.

Las repercusiones

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se expresó al respecto en su cuenta de Twitter: "Lamento la pérdida de Leandro Valenza, que se desempeñaba como director del Banco Provincia del Neuquén, y de sus dos hijos en un trágico accidente automovilístico. Abrazo con profundo dolor a sus familiares, compañeros y amigos".

Desde la Fundación Banco Provincia también mostraron su pena por lo acontecido. "Con mucho pesar lamentamos el fallecimiento del director del BPN Leandro Valenza, y de su hijo e hija. El Consejo Directivo de Fundación BPN, su presidente Pablo Bongiovani y equipo de trabajo acompañan a la familia, amistades y compañeros/as del BPN en este momento tan triste", expresaron.

En la jornada del domingo, la entidad bancaria en la que trabajaba también comunicó sus tristeza a través de la red social Facebook: "Despedimos al director de nuestro banco Leandro Valenza y a sus hijos con mucha tristeza, sabiendo que cada uno de los que compartimos estos años con él nos quedamos con el mejor de los recuerdos. Acompañamos a su esposa, familia y amigos con todo nuestro cariño", expresaron.

Leandro Valenza era abogado egresado en el 2002 de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA), donde también realizó el Posgrado en Derecho Financiero y Bancario y cursó materias del Posgrado en Derecho de la Alta Tecnología.

Según consta en su CV, completó diversos cursos en el IAE Business School Escuela de Negocios de la Universidad Austral, como el Programa Estrategia, Movilización y Ejecución (EME); el Curso de Directorio para no Directores y el Curso "UP TO DATE" la mentalidad Digital, entre otros. Asimismo, en la Universidad de San Andrés, realizó el Curso PEARBBIII: Programa Ejecutivo Administración de Riesgos y Basilea III.

Comenzó a trabajar en el Banco Provincia de Neuquén S.A en 2011 donde ejerció como abogado durante un año. En el 2012 Valenza fue designado como Gerente de Asuntos Legales y, desde el 2016, se desempeñaba como Director Titular de la institución.