Para Melconian, luego de la renuncia de Máximo: "el acuerdo con el FMI está peor que ayer"

El economista Carlos Melconian se refirió este lunes a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos, y analizó su efecto en el entendimiento del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Hoy el acuerdo está peor que ayer", aseguró.

"Primero, retrocedimos a la semana pasada. Acá pasó algo de lo cual se supone que no es que no estábamos enterados nosotros, ni siquiera el Presidente. Esto es una movida de gran magnitud, es fuerte; te esperé, firmaste...", ensayó el economista como primera lectura.

Y apuntó al comunicado de Máximo Kirchner: "Pude leer el comunicado y dice ‘no estoy de acuerdo con la estrategia’, entonces vaya a saber con la estrategia de quién fue (Martín) Guzmán (a negociar con el FMI). Y tampoco está de acuerdo con los resultados, que tampoco sabemos con cuáles encaró el ministro". Melconian continuó con lo laberíntico del asunto: "De lo proyectado, no hay ni un papel escrito. Y los resultados son los resultados de lo que dé lo que está proyectado...".

Sobre el apuro para cerrar el acuerdo, Melconian aseveró: "Si no tenías al fondo ni que poner 700 (millones de dólares) y demás, era un escenario diferente; los empujó que la tenían que poner (la plata), y que la de marzo ya no la tenés; porque si esto era lo mismo, sin ponerla o que te regalen los derechos de giro, ibas para adelante; pero tenían que pagar y no la tenían".

Al momento de meterse de lleno a la decisión de Máximo Kirchner, el economista recordó lo que fue la negociación previa, con reuniones entre funcionarios y gobernadores. "Hace 15 días le pedías a la oposición que te acompañe, en una suerte de trato; ahora, ¿cómo le pedís a la oposición algo?", se preguntó y arremetió a lo que fueron las últimas horas.

"Diste vueltas dos años; y entramos en un sendero muy relevante después de la conferencia (de prensa de Guzmán), que es que la Argentina presenta una carta de intención; el Fondo agarra la carta y dice: ‘Estos quieren esto, a ver qué dice el board’. Hoy, todo ese camino se reduce a: ‘¿Escuchaste qué pasó? Renunció Máximo’", enunció. "Hoy el acuerdo está peor que ayer... acá retrocedimos a la semana pasada. Había un punto de inflexión que era marzo, pero se adelantó...", afirmó.

"El plan pegatina es un sub producto de varias cosas. Yo definí que el acuerdo es entre el hambre y las ganas de comer", comenzó su explicación. "Vos decís: ‘No quiero pagar’. Bueno hagamos un acuerdo. No querés hacer reforma estructural ni cambios; vamos a hacer un mínimo empalme entre números fiscales, tipo de cambio, reservas. Hagamos una pegatina de eso. Porque vos decís A y yo B. Hagamos una pegatina para presentarlo; ese plan se multiplica porque fue malo el final del 2021, no de actividad, sino que la emisión fue peor, el fiscal y el tipo de cambio empeoraron; entonces se redobla la idea de que el plan pegatina es malo, donde buscan encarrillar tres números", finalizó.

Luego de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputado nacional Máximo Kirchner anunció su renuncia como jefe del bloque en Diputados del FdT por no compartir el acuerdo. Luego de que se conociera la noticia, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, consideró: "Hay una grave crisis interna dentro del Frente de Todos que parece ir ganando gravedad y volumen".

En diálogo con una Radio porteña, Negri afirmó: "Veníamos diciendo que había un silencio que aturdía de parte del kirchnerismo duro con respecto al acuerdo del Gobierno con el FMI. Hoy queda claro que hay una grave crisis interna dentro del Frente de Todos que parece ir ganando gravedad y volumen".

"Es la primera vez que un presidente peronista pierde el control de los bloques parlamentarios. Mañana martes, Alberto Fernández se va a Moscú a reunirse con Putin justo cuando hay una escalada con Ucrania que tiene al mundo en vilo y justo cuando una decena de procesados y condenados por corrupción del kirchnerismo marcharán para simbólicamente tomar por asalto a la Corte Suprema", agregó el diputado.

Finalmente, lanzó: "Como oposición hemos querido colaborar, pero el ministro (Martín) Guzmán ni siquiera nos quiso recibir. Nosotros no podemos palos en la rueda, esta crisis política es pura y exclusivamente responsabilidad del Frente de Todos y sus internas".

Máximo Kirchner anunció su renuncia a la presidencia del bloque de Diputados

En contra del reciente acuerdo firmado entre el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) referido a la reestructuración de la deuda, Máximo Kirchner presentó su renuncia a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos.

Con esta decisión, dejó en claro que el kirchnerismo duro no avala la negociación anunciada el viernes por el presidente Alberto Fernández.

"Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado", dijo a través de una carta.

El escrito de Máximo Kirchner deja en evidencia la postura no sólo de La Cámpora sino de Cristina Kirchner, pese a que la vicepresidenta aún no hizo público su posicionamiento sobre el tema, en medio de las especulaciones sobre diferencias al interior de la coalición oficialista.

El jefe camporista dejó en claro que tanto las negociaciones como las consecuencias del pacto con el FMI son responsabilidad del equipo económico encabezado por el ministro Martín Guzmán y por el presidente Alberto Fernández, y que Unidad Ciudadana, la fuerza política propia que construyó Cristina Kirchner en 2017, no tuvo nada que ver con el acuerdo que en el kirchnerismo consideran perjudicial para el futuro del país.

Tras destacar que no renunciará a su banca, sostiene su decisión de abandonar la conducción de la bancada en la necesidad de que Fernández ponga a alguien de su confianza en ese sitial.

"Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023″, sostiene.

