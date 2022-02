Los 30 años del billete de $100: así fue cambiando su poder de compra

La hiperinflación que azotó a la Argentina en los años 1989-1990 pulverizó la moneda utilizada por entonces, el Austral, y condujo a que desde el 1º de enero de 1992 se adoptara el Peso como moneda de curso legal. Fue a partir del decreto N° 2.128 del 10 de octubre de 1991 que se estableció la paridad 1 Peso=10 mil Australes.

Con la llegada de la Ley de Convertibilidad, el billete de 100 pesos se transformó en el de mayor denominación y era equivalente a 100 dólares, algo que le daba un gran poder de compra.

????Billete de $100, 30 años de vida económica: de valer US$100, hoy no llega a US$0,50????Nació en enero de 1992 y estuvo 10 años sin devaluarse????Desde 2002 a la fecha, su capacidad de compra se destruyó un 98,8%.????????En 2012 = 21 litros de leche????????En 2022 = 0 litros de leche pic.twitter.com/KrZVZBF5ZL — Finanzas Argy ????????????⚡ (@FinanzasArgy) February 1, 2022

Qué pasó con el billete de $100 desde entonces

No obstante, en los últimos 30 años que transcurrieron desde esa fecha el país pasó por la crisis del 2001, la salida de la convertibilidad y años de mucha inflación, que terminaron destruyendo nuevamente a la moneda argentina y hoy ese billete de 100 pesos no solo ya no es el de mayor denominación, sino que también perdió casi todo su valor.

El billete de $100 cumple 30 años

Qué se podía y qué se puede comprar con un billete de $100 hace 30 años

Hace 30 años, con un billete de 100 pesos podían comprarse más de 100 kilos de pan francés, hoy a penas se consiguen 500 gramos por la misma plata. El kilo pasó de $0,96 en la presidencia de Carlos Menem a $208 en la actualidad. En 1992, un billete de $100 compraba justo 33 kilos de carne a $3 cada uno. En 2022, solo alcanza para 100 gramos.

Las comparaciones pueden ser traumáticas pero evidencian una nueva destrucción total de la moneda argentina: a la hora de tomar el mate, en 1992 100 pesos compraban 92 paquetes de yerba de medio kilo, hoy nos falta más de la mitad para comprar el mismo paquete que cuesta $216,78. En términos de vino, son 78,75 litros menos; de tomate, 115 kilos menos; de paquetes de harina, 301 menos.

Ya no alcanza: ahora hay 3 billetes por encima del del $100

El billete de $100 ya no es suficiente

Te puede interesar Javier Milei sorteará nuevamente su sueldo: cómo inscribirse y cuándo se conocerá al ganador

La devaluación de la moneda llevó a poner en circulación billetes de mayor denominación primero el de $200, luego el de $500 hasta llegar al de $1000, que lejos de tener paridad con los $100 pesos de 1992 (100 dólares), hoy ese billete compra apenas USD 5,46 a la cotización del dólar solidario.