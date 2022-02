Cocaína adulterada: qué es el fentanilo, la droga del escándalo que causa estragos en EEUU

El fármaco no tiene olor y resulta entre 25 y 50 veces más potente que la heroína. Se empezó a utilizar en la década del 60 como un anestésico intravenoso

Los 20 muertos y más de 74 internados por el consumo de cocaína envenenada en la provincia de Buenos Aires causan estupor entre las autoridades bonaerenses. A medida que avanza la investigación sobre el episodio, que ya registra 10 detenidos, algunas hipótesis apuntan a una sustancia en el escándalo de adulteración: el fentanilo, un poderosísimo opiáceo.

El fármaco no tiene olor y resulta entre 25 y 50 veces más potente que la heroína. Se empezó a utilizar en la década del 60 como un anestésico intravenoso y se ha convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades estadounidenses.

Su consumo legal va en alza -en 2014 se prescribió 6,6 millones de veces en Estados Unidos- y también el ilegal. La mezcla de analgesia y euforia que proporciona lleva a utilizarlo como sustituto de la heroína, pero es una alternativa pasada de revoluciones que lleva a la muerte.

Según el Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades (CDC) estadounidense, más de 100.000 personas murieron por sobredosis en ese país en un período de 12 meses que finalizó en abril de 2021. Los expertos en estupefacientes señalan que se trata del mayor aumento jamás registrado.

Muchos adictos lo mezclan con la propia heroína para aumentar sus efectos de forma completamente kamikaze. Solo en el estado de Florida, en 2013, fue la causa de la muerte de 185 personas, un 36% más que en 2012. La agencia estadounidense contra la drogadicción advirtió el pasado mes de abril de que el fentanilo es potencialmente letal incluso a dosis muy bajas.

Resulta, además, entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. En este contexto, una investigación de The New York Times alerta sobre la cantidad de muertes por sobredosis con fentanilo mezclado con cocaína, un paralelismo que podría ayudar a explicar el episodio que tiene lugar en el conurbano.

El artículo, publicado en septiembre y titulado "El fentanilo mezclado con cocaína, una tendencia que mata por sobredosis", relata un cambio peligroso en el mercado callejero de las drogas.

Entre algunas de las explicaciones que se encuentran, está en que los traficantes empezaron a sufrir problemas de suministro y aumento de precios y que por eso empezaron a recurrir al fentanilo -que es más barato y más fácil de conseguir que la cocaína o la heroína- "para abultar su mercancía y mantener el flujo de drogas sin importar el costo humano".

Al igual que lo hizo este miércoles el Ministerio de Salud de la Nación, el Departamento de Salud Pública de San Francisco emitió una advertencia de salud pública en febrero del 2021 luego de una serie de sobredosis de fentanilo entre personas que pensaban que lo que estaban consumiendo era cocaína.

También las autoridades en Nebraska emitieron una advertencia similar en agosto luego de 26 sobredosis en tres semanas que estuvieron relacionadas con cocaína que había sido mezclada con fentanilo.

Según la investigación del diario neoyorquino, muchos de los muertos no eran adictos empedernidos, sino, según dijo la policía, eran en su mayoría consumidores recreativos que buscaban un subidón fugaz.

Definiciones de Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió el miércoles que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla", al participar de los operativos que se desplegaban en el partido de Tres de Febrero en busca de los responsables de comercializar una partida de cocaína de alta toxicidad que provocó la muerte de siete personas.

"En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas. Tienen que descartar lo que compraron", advirtió el ministro en diálogo con "El Noticiero de la Gente" en el canal Telefé.

En ese sentido, Berni explicó: "Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas".

"Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas", aclaró.

Además, el ministro dijo que estas situaciones las han "comprobado en muchas escuchas telefónicas, donde los vendedores van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo reacciona el consume la droga".

Por otro lado, Berni participaba esta tarde de los operativos en un asentamiento del mencionado partido del oeste del conurbano bonaerense para hallar los puntos de venta de la cocaína de alta toxicidad.

"Esta no es la mejor hora para trabajar pero acá estamos. No estamos buscando un domicilio fijo. Estamos intentando rastrear a los vendedores que generalmente están en los pasillos. Estamos tratando de ubicar algún indicio de esta droga para sacarla rápidamente de circulación. No descartamos absolutamente nada. Desde que tomamos contacto con lo sucedido, intentamos trabajar lo más rápido posible", cerró.

Muertes por la droga adulterada

Diecisiete personas murieron, la mayoría en el partido bonaerense de Hurlingham y otras en San Martín, mientras que al menos unas 50 se encuentran internadas tras consumir cocaína adulterada.

"Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de ALTISIMA TOXICIDAD. Se han producido a la fecha 7 fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo", informó la Fiscalía General de San Martín hoy pasado el mediodía, un rato antes de que se conociera la muerte de otras tres personas.

La mayoría de los afectados fueron trasladados al hospital San Bernardino de Hurlingham.

Más temprano, fuentes policiales habían informado sobre la muerte de cuatro personas "por intoxicación con cocaína" y dieron a conocer sus nombres: Hernán Castro, de 45 años, Martín López, de 36, Dino Melgarejo, de 33, y Fernando Yacante, cuya edad no trascendió.

Luego, se informó que Gastón Ezequiel Suárez, de 27 años, fue encontrado fallecido en su domicilio de Hurlingham; mientras que Noelia Sabala, de 28, fue hallada muerta en Villa Club, y que León Buera, de 21, murió tras ingresar al Hospital San Bernardino con los mismos síntomas de intoxicación.

Mientras que en San Martín, dos de las personas fallecidas fueron identificadas como Daniel Vivas, de 28 años, y Damián Guzmán, de 50.

Se informó que algunas de las personas se encuentran internadas en el Hospital San Bernardino de Hurlingham, otras en los centros de salud Papa Francisco (de la misma localidad bonaerense) y Bocalandro, de Tres de Febrero, mientras que también habría pacientes en el Hospital Eva Perón de San Martín.

En tanto, se señaló que, según dichos de una de las personas intoxicadas, la compra de los estupefacientes fue en un barrio de emergencia ubicado en inmediaciones de puerta 8 en el partido de Tres de Febrero, donde la Policía procedió al secuestro, en presencia de testigo, de un envoltorio con la sustancia en cuestión y la misma está siendo peritada. Además, se incautó un billete de $20 doblado con la misma sustancia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de San Martín, donde se aguardan los resultados de las autopsias y de las pericias para saber si todos consumieron la misma sustancia.