Rating: MasterChef lidera pero lejos de sus números de gloria

La tercera edición de MasterChef Celebrity volvió este jueves a ser el programa más visto de la TV abierta porteña, aunque lejos de los números de sus épocas de gloria, cuando tenía un promedio de 20 puntos.

El horario estelar de este jueves comenzó con el liderazgo de Telefe Noticias, con 12.6, frente a El gran juego de la oca, en eltrece, con 6.1. Luego Fugitiva, en Telefe, se impuso por escaso margen a Los 8 escalones del millón, en eltrece: 12.5 de la novela contra 12.3 del ciclo de entretenimiento. Después llegó MasterChef, que marcó un pico de 15.8.

Mica Viciconte apuntó contra sus compañeras de Masterchef Celebrity

Jueves de "delantales negros" en MasterChef Celebrity 3, la última chance para evitar el domingo de eliminación. Y todas mujeres: Vicky Juariu Braier, Luisa Albinoni, María del Cerro, Paula La Peque Pareto, Ernestina Pais y Mica Viciconte se disputaron el único lugar que les permitiría ver la definición del fin de semana desde la comodidad del balcón.

El reto era un plato libre con una base de amasado y todas ellas pusieron manos a la obra rápidamente, ya que los minutos apremiaban. Mientras Mica amasaba unos "ñoquis de mamá" -a partir de una receta de su madre, preparó unos ñoquis de leche con salsa de crema, champiñones y verdeo- en su estación, se acercó Santiago del Moro en su ronda habitual por las cocinas del set.

Y le apuntó: "¿Sabés a qué hay olor? A casa de abuela". "Casa de mamá", corrigió ella, en congruencia con su plato. "¡Me encanta! Y con la tablita me haces acordar a la casa de mi abuela, la salsa de tomate me encantó...", insistió el conductor en su propio recuerdo.

"¿Como ves a tus compañeras esta noche?", quiso enfocar del Moro y picarla a Viciconte por su faceta más saliente: su competitividad. Sin embargo, respondió escueta: "Las veo bien". Claramente, Santiago no se sintió satisfecho y le preguntó por cada una de ellas.

"¿A Ernestina cómo la ves?", preguntó y ella dijo sobre Pais: "No sé, habla todo el tiempo. Pero no sé si le pasa algo o va re bien". "¿Y una virtud?", repreguntó el conductor. "Se lo toma con humor", la definió la ex Combate.

"Una va conociendo a todos los participantes. Es como un competidor, tenés que estudiarlo", amplió Mica en backstage. Y se despachó con definiciones para el resto. De Mery del Cerro dijo que "no confía mucho en ella" como su principal debilidad. Y que su virtud es que "es re buena". Sobre Juariu apuntó que "la traicionan los nervios", pero que su principal fortaleza es que "sabe mucho".

"La debilidad de La Peque es el armado de platos", dijo sobre la campeona olímpica y que su mayor cualidad es "su actitud, es una guerrera". De Luisa Albinoni opinó que es "de esas madres o abuelas que querés tener. Pero su debilidad es que se ahoga en un vaso de agua".

"¿Y tu debilidad?", le preguntó del Moro a ella. "¿La mía? Yo creo que no tengo errores", dijo Viciconte hecha una carcajada. "¿Querés que te lo diga yo?", pidió Santiago. Y la definió: "Tu debilidad es esta cosa tan competitva que tenés, que a veces te juega en contra. Y la virtud es que vas por todo, siempre. sos una topadora". "Es verdad", se limitó a responder ella. "Va a ser muy difícil sacarte de acá para ellas, ¿no?", insistió el conductor con las flores. "No sé...", cerró ella, dubitativa.

A la hora de las devoluciones, Viciconte recibió comentarios auspiciosos por su plato de carácter familiar. "Hay amor, ganas de agradar... un montón de cosas que se sienten cuando los ves y después cuando los probás. Esa cantidad de ñoquis hechos de a uno, con las ganas que te vi hacerlos, con esa salsa, todo cortado tan chiquitito, están muy bien y me parece que a mí y a muchos nos hace acordar a nuestras madres. Así que gracias", le dijo Germán Martitegui.

"Cuando está tan rico y tiene tanto detalle, es como que cerras los ojos y te transporta a un momento. A mí, a los domingos al mediodía. Son esos platos que, además de rico, es como que todo te abraza", le confesó Damián Betular. "

Es como un mimo, es rico, te llena, tenés ganas de seguir comiendo, tiene su perfección en todo", agregó el pastelero, "Está muy parejo, muy armónico todo. Te salió extraordinario", cerró Donato de Santis.

"Mi mamá esto lo hizo toda la vida... Y eso que hace mucho tiempo no los hacía. Los voy a volver a hacer", dijo Mica ante la devolución. Ahí, del Moro la notó algo conmovida a ella por evocar a su mamá Marcela, pero cuando él quiso indagar ahí, ella, fiel a su temple de acero, se corrió. "No, no me quiero quebrar. Cuando uno habla de la familia, se pone un poco así y ustedes saben que no me gusta", cerró el tema.

Pese a los elogios, a Mica no le alcanzó y Juariu se convirtió en la gran ganadora de la jornada al preparar el mejor plato -unos ñoquis de sémola con crema picante, tomates cherrys y cebolla al que titulo "La Elu", en homenaje a su mejor amiga- y evitó caer en fase eliminatoria. En tanto, Viciconte, Ernestina Pais, Mery del Cerro, Luisa Albinoni y Peque Pareto se volvieron a calzar el delantal negro para competir en el próximo domingo de gala de eliminación.

Un cantante famoso se suma a MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity suma famosos como invitados especiales. En este caso, quien grabará su participación es el cantautor Diego Torres. El argentino, radicado en la ciudad estadounidense de Miami, está en promoción de su disco y de la próxima gira que lo traerá a los escenarios del país en otoño.

En las últimas semanas, se conoció su separación de su esposa, la modelo Débora Bello, tras una extensa relación de la que nació su hija Nina. En el certamen culinario, Torres será uno de los invitados que propondrá desafíos a los participantes que estarán relacionados a sus canciones. Este mes grabará su participación que saldrá al aire en las próximas semanas.

¿Cuándo regresa Marcelo Tinelli a la TV?

"El Chato" Prada, productor histórico de Marcelo Tinelli, volverá de sus vacaciones en Disney con el objetivo de armar el nuevo programa de del "Cabezón", quien sigue en tratativas con eltrece. La salida al aire sería a mediados de abril.

Esto se aceleró porqque la apuesta de El gran juego de la oca no rinde el número esperado para ocupar el horariuo estelar. El programa que conducen "El Pollo" Álvarez y "Dani La Chepi", en lo que va desde el debut el 24 de enero, quedó en un dígito, y baja cada noche ante Telefé Noticias y Fugitiva.

