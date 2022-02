Para Cecilia Moreau, Máximo Kirchner renunció a la jefatura de bloque porque "no se sintió contenido"

La legisladora oficialista Cecilia Moreau habló acerca de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados y aseguró que el hijo de la vicepresidenta tomó esta decisión porque "no se sintió contenido". Moreau, que puso a disposición su renuncia como vicepresidenta de la bancada del FdT en la Cámara baja, también criticó al ministro Martín Guzmán y dijo que "tendría que haber venido al bloque a dar explicaciones" sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"A Máximo lo entiendo porque a nadie le puede sorprender lo que planteó, porque no lo planteó el viernes. En el debate interno lo venía planteando hace muchísimo tiempo, no es que un día se levantó y escribió esa carta", afirmó Moreau en radio Futurock esta mañana, en relación a la decisión de su par de renunciar al cargo por estar en desacuerdo con el entendimiento alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández para pagar la deuda al FMI.

"Si vos hacés un planteo y no te sentís contenido, cuando sos parte central del espacio político, la verdad es que lo entiendo", señaló la legisladora, quien luego de la salida de Máximo puso a disposición su renuncia. También defendió el trabajo realizado por el expresidente del bloque y por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados: "Ellos dos estaban ahí, tratando de acompañar, de ayudar al Presidente en lo que necesitaba, en lo que la Argentina necesitaba, a los distintos gobernadores".

Esta semana, Máximo Kirchner renunció a la presidencia de la bancada del FdT en Diputados

Moreau a su vez criticó la forma en que se llevó a cabo el acuerdo con el FMI: "El ministro Guzmán tendría que haber venido al bloque a dar explicaciones, porque yo siento que en el bloque y en el Congreso es donde mejor funciona el FdT". Y agregó: "Creo que Martín Guzmán no tuvo el tiempo o la dedicación que tendría que haber tenido para conversar con el bloque; me hubiese gustado que eso ocurra para que todos podamos despejar las dudas que tenemos como militantes, como argentinos y como diputados".

La diputada también habló sobre la posibilidad de un voto en contra por parte de La Cámpora al acuerdo en el Congreso: "Yo creo que cada uno va a hacer lo que le parezca en el bloque. Hasta acá no ocurrió y no va a ocurrir porque somos dirigentes políticos, en el debate encontramos un montón de diferencias y también de coincidencias". Y en este contexto, agregó: "Yo no sé qué va a hacer La Cámpora como organización, sí sé que tenemos compañeros dentro de la diversidad del FdT que están a favor del acuerdo así como está, sin condicionamientos, y hay otros que tienen diferencias, preocupaciones y situaciones. Somos un espacio político heterogéneo con un debate profundo".

A su vez, la diputada habló sobre la designación del nuevo presidente de bloque, Germán Martínez, y afirmó que "es un diputado muy trabajador, que conoce la técnica parlamentaria". También expresó que le parece una figura nueva: "A medida que lo vayan conociendo se van a dar cuenta de que es una persona que busca consensos permanentemente; en esta etapa dentro de nuestro bloque y en la Argentina necesitamos eso".

Luego, la legisladora apuntó contra la oposición: "Ellos son un interbloque que tiene como 10 bloques dentro y en definitiva no tienen conducción política, no tienen presidente, son un interbloque y se preocupan por la renuncia del presidente de otro bloque". Luego, habló sobre los dichos de Patricia Bullrich, presidenta del Pro; Alfredo Cornejo, líder de la Unión Cívica Radical (UCR); y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica (CC) de la importancia de que el FdT acuerde en conjunto: "No hay que perder el tiempo y distraerse en esas cosas, porque el que toma las decisiones es Macri, que está ahí, en Cumelén".

Cecilia Moreau habló sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados

Cecilia Moreau renunció a la vicepresidencia de la bancada

La legisladora por el FdT puso a disposición su renuncia como vicepresidenta del bloque oficialista dentro del Congreso el 1 de febrero, luego de la dimisión de Máximo Kirchner. En su momento, sostuvo: "Reafirmo mi compromiso militante de seguir trabajando por la unidad del campo popular".

En esta nueva etapa que comienza en el Bloque de @Diputados_Todos, decidí poner a disposición de mis colegas diputadas y diputados mi renuncia a la Vicepresidencia del bloque, con la que oportunamente me honraran. — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) February 1, 2022

Además, manifestó su cercanía con Sergio Massa: "Mi agradecimiento a todos y cada uno de mis compañeras y compañeros del bloque, a Máximo y a Sergio Massa siempre, por la confianza depositada".

Mi agradecimiento a todos y cada uno de mis compañeras y compañeros del bloque, a Maximo y a @SergioMassa siempre, por la confianza depositada. — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) February 1, 2022

En una entrevista en radio Futurock, Moreau respondió sobre la posibilidad de mantenerse en el cargo: "Si quieren que me quede, me quedaré; y si no, no ocurrirá, pero me parece que es un gesto que hay que darle al nuevo presidente del bloque para que tenga la libertad de armar la conducción del bloque como a él le parezca".

Finalmente, afirmó: "En el 2023, cuando seamos gobierno o no seamos, yo voy a seguir militando como siempre lo hice en el lugar que me toque. Lo importante es eso, enamorarse de la militancia, del proyecto y de la Argentina, el resto siempre va y viene".