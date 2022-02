Rusia-Ucrania: por qué se dice que este conflicto es una "guerra híbrida"

La tensión entre Rusia y Ucrania, generada desde la llegada de las trpas dirigidas por Vladimir Putin a la frontera, ya lleva varias semanas en aumento.

Se sumaron, como era de esperarse, los protagonistas de siempre. Estados Unidos dice que existe una amenaza "inminente" de Moscú sobre Kiev y ha desplegado más de 8 mil militares en Europa Oriental. Francia y Alemania están evaluando enviar tropas a la zona, anticipando otra escalada del conflicto.

En tanto, el gobierno de Vladimir Putin, sigue sosteniendo la imposibilidad de un ataque y acusa a Washington de intentar llevar a su país a la guerra contra Ucrania.

La frontera entre ambas naciones, sin embargo, ya acumula más de 100.000 soldados rusos, lo que ha encendido las alarmas en numerosas cancillerías alrededor del mundo, indicó en un reciente artículo la BBC.

Pero este conflicto de la nueva era tiene además otra particularidad: se lo caracteriza como una "guerra híbrida". Así lo denunció en enero Ucrania, aduciendo que el Kremlin estaba detrás de un ciberataque que afectó a decenas de sitios web oficiales de su gobierno.

Es la "manifestación de la guerra híbrida que Rusia mantiene en Ucrania desde 2014", dijeron las autoridades refiriéndose al año de la anexión por parte del Kremlin de la península de Crimea.

¿Qué es una guerra híbrida?

El concepto de guerra híbrida fue utilizado por primera vez a principios de los años 2000, y tiene que ver con la implementación de una estrategia (o varias) de confrontación que no pasa necesariamente por un combate de tipo militar.

Según dijo a la BBC Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo CEU, "un país puede utilizar medios que vayan minando la seguridad y la estabilidad de otro país. Y no son medios militares, sino, por ejemplo, ciberataques o el lanzamiento de una oleada masiva de tuits que vayan en contra de la posición de un gobierno determinado. A eso se le denomina guerra híbrida", dice.

El empleo de mecanismos como la insurgencia, la migración o el uso de "fakes news" y desinformación, entre otros, también se considera parte de estas estrategias de combate no tradicionales, donde la propaganda y la provocación son factores fundamentales.

Cuando ocurrió el ciberataque a Ucrania a mediados de enero, las autoridades de ese país señalaron a través de un comunicado que el objetivo "no solamente fue intimidar a la sociedad", sino además "desestabilizar la situación" con "falsas informaciones sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras informáticas del Estado".

En días recientes, y en medio de los temores de un ataque militar ruso, los servicios de seguridad ucranianos vienen informando de cientos de falsas amenazas de bomba, propiciando el cierre de algunas escuelas, otra estrategia de la guerra híbrida que puso en juego Rusia mientras niega ese plan desde el Kremlin.

Guerra híbrida vs. tradicional

Marcos explica que "las guerras tradicionales, con un ejército uniformado entrando al territorio de otro estado, como se hizo en Irak o Afganistán, ya casi no suceden. Ahora, las guerras son más asimétricas, con otros actores involucrados"

Otra de las diferencias entre la guerra híbrida y la tradicional es que es difícil saber cuándo empiezan. En las tradicionales, generalmente un país le declara la guerra a otro. Pero en estos casos, la dinámica no es igual. "La guerra es un proceso que está sucediendo [entre Rusia y Ucrania]. Pero aún así, no hay claridad de que en realidad sea una guerra de un país contra otro país, porque no hay una invasión abierta", le explicó a BBC Mundo Olga Malchevska, periodista del servicio ucraniano de la cadena de noticias británica.

Más aún, en la guerra híbrida no es fácil reconocer quién ataca. "Rusia seguirá negándolo y es una buena manera de esconder su participación. Este mecanismo funciona aún mejor en los casos de ciberataques, cuando es difícil saber quién está detrás. Es por eso que es visto como una forma muy eficiente de enfrentar al adversario", le explica a BBC Mundo Sergei Goryashko, del servicio ruso de la BBC.

Otra dimensión de este tipo de conflictos es la inmersión de separatistas que buscan desestabilizar a un determinado país, algo que tampoco se hace abiertamente. "No son soldados de un país, sino gente local que está de acuerdo con ese país. En el caso de Rusia y Ucrania muchos expertos probaron y evidenciaron que gente local estaba usando armas suministradas por Rusia y también por las principales autoridades de los llamados rebeldes", dijo Olga Malchevska.