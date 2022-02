Inflación imparable: cuánto aumentará el kilo de pan y a qué precio se conseguirá

El kilo de pan aumentará entre un 20% y un 25% a partir del lunes 14 de febrero en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, pasará a costar entre $ 240 y $ 300.

De acuerdo a lo que argumentaron desde el sector, este incremento tiene relación directa con los aumentos en los precios del combustible y las materias primas.

"No nos queda otra alternativa", indicó a Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, a través de un comunicado.

"En las últimas semanas hubo aumentos en el combustible, en los servicios y muchas de nuestras materias primas", indicó el referente del sector. A continuación, agregó: "Los huevos, por ejemplo, en 10 días aumentaron un 30%; el azúcar un 33%; los plásticos y el papel el 10%; la levadura un 35%, es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios".

"Es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina, por eso siempre colaboramos con todo lo que podemos, pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas", advirtió.

"Evidentemente no hay nadie que controle los precios, porque de otra forma no se explica esta situación", concluyó Santoandré.

El kilo de pan pasará a costar entre $240 y $300

Cuánta plata se necesita hoy en la Argentina para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes que vive en la ciudad de Buenos Aires necesitó ingresos de por lo menos $79.988 en el mes de enero para no estar en situación de pobreza. Por otro lado, fueron necesarios $42.747 para no ser indigente, con aumentos respecto de diciembre de 2021 del 5% y 6,6%, respectivamente.

Esta información fue difundida por la Dirección General de Estadística y Censos porteña, entiedad que también precisó que, para ser de clase media, la familia del ejemplo requirió de por lo menos $ 124.250, 5,2% más que en el mes previo.

Es importante tener en cuenta que los montos señalados no incluyen el pago del alquiler de vivienda ni de las expensas comunes, dado que no son considerados gastos de consumo.

Los montos mencionados no incluyen el pago del alquiler, ya que no se considera un gasto de consumo

Los datos del organismo de la ciudad de Buenos Aires se difundieron antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicara el índice de las canastas básica alimentaria (CBA) y total (CBT) que marcan respectivamente los límites de la indigencia y la pobreza.

Si bien las metodologías y las muestras de consumo son diferentes, los elevados incrementos registrados en CABA podrían anticipar un crecimiento similar en el orden nacional, cuando el organismo dirigido por Marco Lavagna dé a conocer el informe correspondiente el 17 de febrero próximo.

El incremento más elevado en el caso de la canasta de indigencia permite ver que hubo un aumento más notorio en el precio de los alimentos, ya que las canastas de pobreza y de clase media incluyen una mayor proporción de consumo de servicios públicos y privados.

El aumento de la canasta de indigencia se justifica por el incremento de los productos alimenticios

El incremento acumulado en los últimos doce meses se posicionó en 48,5% para la canasta de indigencia, 47,1% para la de pobreza y 48,8% para la de clase media.

La situación de cada estrato

A diferencia del Indec, que reconoce solamente las categorías de pobres e indigentes, la Dirección porteña que realizó este índice dispone de seis estratos sociales en su clasificación.

En enero, los recursos necesarios para revestir en cada categoría fueron los siguientes: en situación de indigencia, hasta $ 42.747,48; de pobreza no indigente, de $ 42.747,49 hasta $ 79.988,04; y no pobres vulnerables, de $ 79.988,05 hasta $ 99.400,02.

Te puede interesar Tesla busca empleados que puedan trabajar desde cualquier lugar: paga hasta u$s8.500

En el caso del sector medio frágil, de $ 99.400,03 hasta $ 124.250,25; clase media, de $ 124.250,26 hasta $ 397.600,83; y sectores acomodados, $ 397.600,84 o más.