Este es el verdadero motivo de la falta de huevos en supermercados y negocios de barrio

¿Por qué faltan los huevos? Esta pregunta es la que muchas personas se pueden haber hecho en los últimos meses. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta?

Según un informe del diario Ámbito, tras realizar un relevamiento con empresas del rubro, sólo en 2021 desaparecieron entre 30 y 40 granjas productivas. Los números son contundentes: de 48,4 millones de ponedoras que había en 2020 cayó el stock a 47 millones pero con la ola de calor de diciembre y enero murieron 3 millones más, por lo tanto la cantidad total disminuyó casi un 10%. A esta situación hay que agregarle que las gallinas que no murieron, producen un 20% menos de huevos, por lo tanto la reducción de la oferta que llega al mercado es sensiblemente menor.

Esta situación impactó directamente en los precios que recibe el productor. Durante la pandemia -junio de 2020- en granja el maple de huevos se vendía a $200 y lo que parecía un negocio en crecimiento, pasó a ser una trampa para muchos productores que decidieron ampliar su estructura. Hacia fines de 2021, el mismo maple se vendía a $170, con costos completamente distintos en cuanto al insumo básico para las aves, como lo son el maíz y la soja que casi duplicaron su valor a partir de cuestiones climáticas y de mercado internacional.

Este es el verdadero motivo de la falta de huevos en los negocios

Una de las cuestiones que más advirtieron los empresarios del sector esta relacionada con la caída del consumo, que pegó fuerte en las ventas. Vale recordar que el 98% de la producción de huevos se vende en el mercado interno por lo tanto la actividad es sumamente dependiente de la realidad económica de la población.

Según datos de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), el consumo de huevos por habitante fue de 305 huevos en 2020. Un año después, cayó a 298 a pesar de que los precios casi no aumentaron en ese período: desde marzo de 2020 hasta junio de 2021 la venta de huevos estuvo regulada por el programa de Precios Máximos.

Javier Prida, empresario del sector y presidente de CAPIA aseguró en diálogo con el diario citado que "el maple debería pagarse $ 270 promedio en granja para cerrar empatados con la inflación. Pero si tomamos en cuenta los costos del maíz y la soja actualizados, el precio sería de $ 320".

De todas maneras, los valores actuales distan mucho de lo que esperan recibir los productores. Desde hace 2 semanas, los productores reciben $ 240, es decir que lejos de haber "aumentado" mas bien recuperaron el precio que tenían a mediados de 2020. En ese mismo lapso, no sólo se incrementaron los costos de los insumos sino que también hubo paritarias por 40% y 52% entre 2020 y 2021 respectivamente.

La baja o nula rentabilidad que reportaron los productores durante ese lapso no permitió que tuvieran los recursos para acondicionar galpones, reparar ventiladores y regadores, por lo tanto la ola de calor les pegó de lleno en el corazón productivo.

Muchas granjas productivas desaparecieron

Prida destacó que "hubo aumentos en carne, leche y muchos otros alimentos pero no en huevo. Si tuviéramos que actualizar el valor del maple con la inflación deberíamos estar en $ 380. La diferencia entre los $ 240 que recibe el productor y los $ 380 que serían el ideal, es el camino que necesitamos recorrer".

Pese a los problemas económicos, hay diálogo entre el sector avícola y las autoridades del Ministerio de Agricultura. Según Prida, "el nuevo Secretario de Agricultura, Matías Lestani, entiende y escucha. Ojalá haya muchos funcionarios con su capacidad de escucha, de interpretación y entendimiento. Es una bocanada de aire fresco para el sector, un técnico comprometido".

Te puede interesar Tesla busca empleados que puedan trabajar desde cualquier lugar: paga hasta u$s8.500

De todas maneras, el empresario destacó que "lo que no resuelve la economía no lo puede resolver un funcionario. En junio de 2020 el maple en góndola costaba $ 350 y hoy se vende a $ 400, es sólo un 17% de aumento en dos años. Por eso decimos que el huevo no aumentó y que necesitamos que la gente tenga más plata en el bolsillo porque si no tienen plata, nadie puede comprar".