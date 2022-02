"Vuela todo": el explosivo pronóstico económico que hizo Carlos Maslatón en Twitter

El abogado, experto en bitcoin y referente de liberalismo, Carlos Maslatón, sorprendió este viernes al lanzar un nuevo pronóstico optimista sobre la economía argentina para el período 2022-2026.

"Quiero transmitir al Foro que me he quedado corto con respecto al estallido bullish argentino desde octubre 2021 tal cual fuera calculado y expuesto años atrás", escribió Carlos Maslatón en Twitter.

Semanas atrás Maslatón ya había hecho mención de sus estimaciones positivas: en diálogo con Radio 10 recordó que en el año 2017 pronosticaba una tendencia en alza.

Quiero transmitir al Foro que me he quedado corto con respecto al estallido bullish argentino desde octubre 2021 tal cual fuera calculado y expuesto años atrás. La explosión alcista será récord mundial en 2022-2026. No temer ya ni a la deuda ni a la inflación, vuela todo. pic.twitter.com/Ql6QHyXHSN — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 11, 2022

"A mí ya en el 2017 me daba técnicamente que Argentina se iba al desastre cuando estaban todos eufóricos con la política macrista. Y a partir de octubre del 2021 dije que la economía iba a ir para arriba y así fue, es lo que veo técnicamente, esto no es una opinión política, es desinteresada de cualquier cuestión electoral, y esto no es opinar a favor del Gobierno, Argentina va para arriba", indicó.

Ahora, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de ser aprobado por el Congreso y el repunte en la cotización de la soja en el mercado de Chicago, para Maslatón lo que se inicia es una "explosión alcista" que "será récord mundial en 2022-2026".

"La explosión alcista será récord mundial en 2022-2026. No temer ya ni a la deuda ni a la inflación, vuela todo", siguió el experto en el mundo de las criptomonedas.

"Franca mejoría económica"

Carlos Maslatón hizo un buen pronóstico para los próximos 4 años

En diálogo con TN, Maslatón volvió a vaticinar este jueves una "franca mejoría económica" para los indicadores argentinos, sin embargo aclaró que "no es que el Gobierno haya hecho las cosas bien".

"El país está en franca mejoría económica. No quiere decir que estemos bien, pero peor de lo que estuvimos hace poco no vamos a estar. Es un tema cíclico, no es que el Gobierno haya hecho algo para mejorar esto. Con unas pocas medidas Argentina sale volando. Un país imparable. Ni siquiera estoy hablando de las reformas de fondo", sentenció.