Renunció José Schulman, el presidente de la LADH que golpeó a una empleada de una empresa de micros

La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) aceptó la renuncia de José Schulman, el titular de la institución que insultó y golpeó a una empleada en una terminal de ómnibus de Santa Clara.

La noticia fue confirmada en horas de la mañana a través de un comunicado oficial en el que además se dio a conocer su reemplazo: Iris Pereyra de Avellaneda.

"La dirección nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos hace saber que José Schulman presentó su renuncia a la presidencia de la institución", comienza el texto difundido por la LADH y agrega: "Se decidió aceptar la renuncia al cargo, repudiar el hecho que él protagonizó y manifestar la solidaridad de la Liga con la trabajadora agredida".

Por último, informa que quien ocupará el cargo vacante luego de la salida de Schulman será la vicepresidenta de la institución, Iris Pereyra de Avellaneda.

Schulman quedó en el ojo de la polémica después de que se viralizó el video en el que se ve cómo golpea y amenaza a la empleada de una empresa de transporte, indignado por la demora de un micro de larga distancia.

En la secuencia de 45 segundos se observa cuando el dirigente de derechos humanos, en plena discusion, abrió la puerta que separa al público de los trabajadores de la empresa de ómnibus y se dirigió directamente a la empleada: "¿De qué te reís, pelotuda?". En ese momento, ella le pidió que se calmara, pero -lejos de hacerlo- el hombre le pegó una cachetada. Ante la agresión, ella le ordenó que se fuera, pero él siguió agrediéndola: "No me voy una mierda. Andá vos, hija de puta".

A raíz de lo ocurrido, la LADH emitió un primer comunicado en el que informó el comienzo de un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes. También señaló que la dirección nacional de esta agrupación había aceptado un pedido de licencia hecho por Schulman.

En tanto, el dirigente compartió a través de las redes sociales una carta en donde pidió disculpas "por haber llevado adelante una conducta reprochable". "Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica. Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora", escribió.

Defensor de la libertad de Milagro Sala, la líder de la organización Tupac Amaru que fue condenada a 13 años de prisión por administración fraudulenta y otros delitos, y de la intervención de Cristina Caamaño al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Schulman también fue protagonista en 2018 de un exabrupto que tuvo como destinatario al entonces presidente Mauricio Macri.

Ese año, durante la marcha del día por la Memoria, Verdad y Justicia en conmemoración al 42° aniversario del Golpe de Estados de 1976, había emitido un fuerte discurso contra el Gobierno e incluso había destinado varios insultos, desde el escenario, hacia Macri. Lo tildó de "basura" y "cómplice de la dictadura".

En esa oportunidad, José Schulman había sido uno de los primeros en hablar y arremetió directamente contra el jefe de Estado. "Macri, basura, vos sos la dictadura", cantó desde el escenario oficial del acto, con integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de fondo.

Por otro lado, en lo que respecta al apoyo hacia Caamaño, Schulam destacó que la titular de la AFI "interrumpió una serie de lógicas perversas de espionaje y persecución y también puso sobre la luz algunos de los archivos que se recuperaron". Además, Schulman calificó la intervención de la AFI como "el aporte más importante del gobierno del presidente Alberto Fernández a la lucha" contra lo que denominó "los sótanos y las cloacas de la democracia".

El dirigente K también formó parte de los que convocaron a la marcha contra los integrantes de la Corte Suprema, ocurrida el 1 de febrero. Desde su cuenta de Facebook explicó que esa movilización se hizo con el objetivo de plantear "una mirada antimperialista sobre el lawfare y el máximo tribunal".

En otra de sus recientes intervenciones políticas, repudió lo que él considera "acciones antidemocráticas de las mesas judiciales macristas" y expresó que "las imágenes vistas en el video de la ‘GestaPRO’ son una muestra más de todo lo que venimos denunciando en la Justicia desde hace 5 años".

En ese marco, se presentó en la sede del PJ La Plata para iniciar la campaña de "Juicio y castigo a la GestaPRO macrista" ya que en esa ciudad - según explicó- "se persiguió ilegalmente a muchas personas que se opusieron al modelo de ajuste macrista y se ve que molestaban".

Schulman fue víctima de delitos de lesa humanidad. Entre 1975 y 1977 sufrió un atentado terrorista, secuestros, detenciones, torturas y simulacros de fusilamiento, de acuerdo con su propio testimonio.

En las diferentes cuentas en las redes sociales de la Liga Argentina por los DDHH, y en las personales, se pueden ver imágenes del dirigente K posando junto a citas del líder indio Mahatma Ghandi y con cuadros del revolucionario comunista Ernesto "Che" Guevara.

También se lo ve abrazado junto a integrantes de las Abuelas de Plaza de Mayo, Milagro Sala y dos de los fundadores del partido político Soberanxs, del ala dura del kirchnerismo: la ex embajadora ante Venezuela, Alicia Castro; y el ex vicepresidente Amado Boudou.