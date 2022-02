En qué neobanco cercano al Bitcoin invirtió Warren Buffet y de qué acciones se deshizo

Berkshire Hathaway de Warren Buffett se deshizo de una parte de sus tenencias de Visa y Mastercard y aumentó la exposición en Nubank, el banco fintech más grande de Brasil que también es popular entre los inversores de Bitcoin del país.

En una presentación de valores a fines del 14 de febrero, el conglomerado industrial reveló que había comprado acciones de Nubank Clase A por valor de mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Por otro lado, vendió u$s1,8 mil millones y u$s1,3 mil millones en acciones de Visa y Mastercard, respectivamente. Esto significa un alejamiento de las compañías de crédito para ganar exposición en sus rivales fintech.

También conocido como "Oráculo de Omaha", el inversionista es popular por su enfoque cauteloso para invertir, particularmente en los sectores más populares del mercado, como lo es el mundo fintech. El inversor también había minimizado las soluciones financieras descentralizadas emergentes como Bitcoin (BTC), e incluso había llegado a decir que es un activo que "no crea nada".

Sin embargo, la nueva participación de Berkshire en Nubank muestra que Buffett se ha estado acostumbrando a lo fintech últimamente. Puntualmente, la firma había invertido u$s500 millones en la startup en julio de 2021. Sus retornos sobre dicha inversión ascendieron a u$s150 millones en diciembre de 2021 luego de que Nubank debutara en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Hasta el momento, Buffett no ha mostrado ninguna intención de vender su posición en Nubank.

La relación entre Warren Buffet y el Bitcoin

La inversión adicional de Buffett en Nubank muestra su reconocimiento del tema subyacente del sector fintech, la digitalización de los servicios financieros, así como su voluntad de asociarse con empresas que están involucradas en el sector de las criptomonedas.

Puntualmente, Easynvest, una plataforma comercial que Nubank adquirió en septiembre de 2020, ha estado ofreciendo activamente un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin desde junio de 2021. Llamado QBTC11, el ETF está respaldado por QR Asset Management y cotiza en la bolsa de valores B3, la segunda bolsa más antigua de Brasil.

Así, parece que Nubank, que sigue expuesto al emergente sector de las criptomonedas a través de Easynvest, podría utilizar las oportunidades de ingresos adicionales para beneficiar a su principal inversor, Warren Buffett, a pesar de su opinión de que Bitcoin es un "veneno para ratas al cuadrado".

Esto se debe principalmente al crecimiento de los productos de inversión relacionados con las criptomonedas en 2021. En particular, su número se duplicó en el año, pasando de 35 a 80, según datos de Bloomberg Intelligence, mientras que las valoraciones totales de los activos que poseían alcanzaron u$s63.000 millones frente a u$s24 mil millones a principios de 2021.

Burbujas económicas, inversiones y consejos: 10 frases destacables de Warren Buffet

Warren Buffett explicó cómo se forman las burbujas económicas y compartió la clave que busca en las empresas antes de invertir, entre otras cosas, durante una entrevista con la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera de Estados Unidos en 2010.

El multimillonario inversor y consejero delegado de Berkshire Hathaway también expuso la diferencia entre especular e invertir a largo plazo, e hizo un elogio a la Reserva Federal y al Tesoro de Estados Unidos por apuntalar rápidamente el sistema financiero tras la quiebra de Lehman Brothers.

Estas son las 10 frases más destacadas de la entrevista

1. "La decisión más importante a la hora de evaluar un negocio es el poder de fijación de precios. Si tienes el poder de subir los precios sin perder negocio frente a un competidor, tienes un muy buen negocio. Y si necesitas hacer una sesión de rezos antes de subir el precio una décima de céntimo, entonces tienes un negocio terrible. He estado en ambos y sé la diferencia".

Warren Buffet dio una entrevista en la que explicó algunos puntos clave de las inversiones y las finanzas

2. "Cuando un directivo con reputación de brillante se enchufa a un negocio con reputación de malas prácticas económicas, lo que queda intacto es la reputación del negocio".

3. "Cuando compro una acción, no me importa si mañana cierran la bolsa durante un par de años, porque estoy esperando que el negocio, Coca-Cola o lo que sea, me produzca rendimientos en el futuro. Ahora bien, si me importa que la bolsa esté abierta mañana, entonces hasta cierto punto estoy especulando, porque estoy pensando en si el precio va a subir mañana o no."

4. "La naturaleza de Wall Street es que, en general, gana mucho dinero en relación con el número de personas involucradas, en relación con el coeficiente intelectual de las personas involucradas y en relación con la energía gastada".

5. "Si no tienes influencia, no te metes en problemas. Esa es la única forma en que una persona inteligente puede arruinarse, básicamente. Y siempre he dicho: 'Si eres inteligente, no la necesitas; y si eres tonto, no deberías usarla".

6. "Cuando la gente cobra entre 200.000 y 300.000 dólares al año por estar en un consejo de administración, y esperan que les pongan en algún otro consejo para conseguir otros 200.000 o 300.000 dólares al año, no van a ser precisamente dóberman en términos de vigilar las cosas".

Warren Buffet es uno de los inversores más conocidos y millonarios del mundo

7. "Puede que el público no entienda de acciones, puede que no entienda de tulipanes, pero entiende de casas. Quisieron comprar una y, con la financiación, podían endeudarse hasta el infinito. Se creó una burbuja como nunca habíamos visto". (Buffett agregó que las burbujas se forman cuando la gente se cree una premisa sólida, como "los precios de la vivienda suben con el tiempo" o "las acciones se comportan mejor que los bonos", pero esa premisa se distorsiona y acaban centrándose únicamente en la evolución de los precios).

8. "Los medios de comunicación, los inversores, los responsables hipotecarios, el público estadounidense, yo, mi vecino, las agencias de calificación, el Congreso, lo que sea, la gente llegó a creer de forma abrumadora que los precios de la vivienda no podían caer de forma significativa. Y como era la mayor clase de activos del país, y era la clase más fácil para endeudarse, se creó probablemente la mayor burbuja de nuestra historia".

9. "Rara vez hay una única cucaracha en la cocina. Enciendes la luz y, de repente, empiezan a corretear todas. No podía encontrar el interruptor de la luz, pero había visto una". (En este momento, el experto reflexionaba sobre su preocupación por el arbitraje del crédito público por parte de Freddie Mac).

10. "El Tesoro y la Reserva Federal pusieron remedio muy rápidamente tomando medidas. Fue un Pearl Harbor económico, y enviamos la flota al día siguiente. Pero teníamos los barcos en el puerto, desgraciadamente, el día que Lehman quebró". (En este sentido, Buffet decía que las autoridades disiparon rápidamente las dudas sobre si intervendrían para evitar el colapso del sistema bancario).