Sorpresivos elogios de Diego Brancatelli a Horacio Rodríguez Larreta: ¿qué dijo?

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió las ciudades de El Palomar, Ituzaingó y Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires, y en las redes sociales hubo alboroto por fotografías donde se lo vio junto al periodista Diego Brancatelli, reconocido por su postura cercana al kirchnerismo.

Espor eso que desde La Libertad Avanza, el partido que encabeza Javier Milei, deslizaron una pregunta sobre la incorporación del panelista de Intratables a las filas del dirigente macrista.

"No entendí las críticas de ayer. Q yo Vicepresidente del Club, y luego de trabajar en conjunto con el GCABA para poder hacer realidad NUESTRO sueño de tener Ciudad Deportiva propia, le muestre a quien confió en mi sueño, cómo en 4 años le cambiamos la vida a los pibes", se defendió Brancatelli en las redes sociales luego de ser cuestionado por mostrarse junto al alcalde capitalino.

Rodríguez Larreta y su comitiva recorrieron Ituzaingó, el club que lleva el mismo nombre que la ciudad, y cuyo vicepresidente es el periodista. En fotos que circularon por Internet, se pudo ver a ambos juntos, charlando, mientras caminaban por las instalaciones de la institución.

El motivo del encuentro fue un trabajo coordinado entre el club y el Gobierno porteño para mejorar la iluminación de la zona y limpiar los baldíos que allí se encuentran. Además, Larreta tuvo una recorrida extra con vecinos en el centro de Ituzaingó.

¿Diego Brancatelli es la nueva incorporación del Larretismo? pic.twitter.com/gFDIqRhR91 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) February 15, 2022

La burla del partido de Milei sobre Larreta y Brancatelli

El perfil oficial de La Libertad Avanza en Twitter no dejó pasar la reunión entre el alcalde porteño y el periodista kirchnerista y, con una chicana, pusieron en duda la fidelidad partidaria de ambos implicados. "¿Diego Brancatelli es la nueva incorporación del Larretismo?", fue la publicación que realizaron desde el partido libertario.

En las respuestas, los usuarios se despacharon con críticas y manifestaron que no les causaba sorpresa el encuentro.

"Hace años vengo contando a través de esta cuenta el laburo, sacrificio y cada uno de los logros q conseguimos para nuestra Ciudad Deportiva. Esto que gestioné y conseguí para el Club le quedará a las próximas generaciones. Esta C.D está haciendo historia. Quizás seamos ejemplo", escribió Brancatelli en Twitter.

"Los que hablan de política, de peronismo y la mar en coche, no hay mejor política que sacar a los pibes de la calle", fue otra de las aclaraciones del panelista, que cerró el tema con un lema maradoniano: "Y como dijo el Diego: 'Los giles siempre serán Giles'. A todos, gracias!".

"Larreta cambió la historia de la ciudad"

En la noche del martes, en el ciclo televisivo Intratables, dijo: "Ya que me rompen tanto las bolas, soy el candidato del larretismo en 2023. ¿Cuento la verdad o invento eso?".

Explicó la razón del encuentro: "Yo soy vicepresidente del Club Atlético Ituzaingó. En 2015 empecé las gestiones porque en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, hay emplazado un terreno de 36 hectáreas donde funciona un asilo de ancianos, había un área en desuso y le presenté a Horacio Rodríguez Larreta una propuesta para construir la Ciudad Deportiva del Club Atlético Ituzaingó, a la cual accedió".

Frente a la repregunta sobre porqué Larreta en el lugar, dijo que " el predio es de la Ciudad de Buenos Aires en la provincia y era un basural: habían camionetas desarmadas, había basura, había pastizales, hechos de violencia, los chicos se drogaban, se escondían ahí después de un robo. Y lo transformamos en 4 canchas de 11, 7 canchas de sintético, 2 canchas de paddle y una cancha de fútbol-playa".

Luego, tiró algunas flores para Larreta: "Cada vez que venía acá él me preguntaba cómo iba la Ciudad Deportiva y después de tanto tiempo vino a conocer las obras del club. Esto no significa que yo esté de acuerdo en un montón de aspectos. Hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo".

Ahora, como vicepresidente y queriendo un club mejor, me corresponde recibirlo y ser agradecido con alguien que cambió la historia de la Ciudad (de Buenos Aires), porque está cambiando la historia de la Ciudad, y esto también es un desafío para ir por otras cosas".

"No me arrepiento y aunque he recibido hoy mensajes en los que me dijeron que no estaban de acuerdo que haya permitido que me sacaran esa foto y lo valoro porque vinieron de frente, yo soy leal a mi pueblo, a mi club y a mis convicciones. A mí no me cambia la forma de pensar sacarme fotos con Larreta", agregó.

Y replicó a los seguidores kirchneristas que lo criticaron: Si quieren que Larreta no sea presidente, hay que hacer un poco mejor las cosas. Si hacés bien las cosas, la gente te va a votar