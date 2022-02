Mayra Mendoza fue tendencia en Twitter por una polémica palabra que llevó estampada en su remera

Mayra Mendoza se convirtió en tendencia de Twitter en las últimas horas porque participó de una actividad en Quilmes con una remera muy peculiar. La prenda decía "Nestornear: (Verbo) Ante la adversidad, tomar la decisión más osada".

El 15 de febrero la intendenta de Quilmes recorrió las obras de ampliación de la Escuela N°16, ubicada en la zona oeste de su localidad, a pocos días del comienzo de las clases. Allí utilizó una remera con la leyenda "Nestornear" y por esto se convirtió en tendencia este martes.

Recorrimos la EES N° 16 y supervisamos el avance de obra de la sala maternal que estamos construyendo para ampliar las instalaciones y garantizar la inclusión educativa.Ya son 125 obras finalizadas y vamos a impulsar más proyectos. #SomosQuilmes???????????? pic.twitter.com/JrM22HlG9G — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 15, 2022

"Nestornear: (Verbo) 1. Ante la adversidad, tomar la decisión más osada, práctica y beneficiosa para el pueblo; 2. Levantarse, volver a creer. 3. Utilizar la política como herramienta para transformar la realidad", se puede leer.

En las repercusiones, algunos usuarios de Twitter criticaron a Mayra Mendoza y algunos militantes se mostraron de acuerdo con el modelo de remera que tenía la funcionaria y consultaron donde se podía conseguir.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes

El tatuaje de Néstor Kirchner que tiene Mayra Mendoza

En el año 2019, poco antes de las elecciones, Mayra Mendoza publicó una foto en la que se podía ver en su brazo un tatuaje de la cara de Néstor Kirchner. La actual intendenta del partido de Quilmes publicó la foto en sus redes sociales con un extenso texto.

"Las cosas las tenemos que llamar por su nombre, todos tenemos que estar atentos, porque los argentinos seremos afectados directos de las decisiones incorrectas y no vamos a tener ningún tipo de actitud que sea intemperante o imperativa. Nos va a guiar el buen sentido y la responsabilidad argentina que tuvimos siempre porque la dignidad se practica con las acciones de todos los días, la dignidad se practica en los hechos y no en la consigna, la dignidad se practica tomando acciones todos los días que lleven a defender las posibilidades de un país distinto, la dignidad se practica no mintiéndole a la gente, la dignidad se practica trabajando, la dignidad se practica haciendo, la dignidad se practica no robando, la dignidad se practica haciendo trabajo, la dignidad se practica generando inclusión social, la dignidad se practica abriendo los brazos y las puertas para un país distinto", decía el posteo.